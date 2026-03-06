【プリンスグランドリゾート軽井沢】春の特別イベント「First Blooming Karuizawa!」開催 森で迎える“はじめて”の春体験を提案

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

プリンスグランドリゾート軽井沢（所在地：長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢、総支配人：影山裕子）では、2026年5月31日(日)までの期間、「First Blooming Karuizawa! 命がはじまる森で、はじめてを迎える春」をテーマに、エリア内各施設にて春の特別イベントを開催いたします。

4～5月の毎週日曜と5月4日(月・祝)、5日(火・祝)の朝には、野鳥の子育ての様子をそっと知るガイド付きの「森林朝活バードペアレンティングウォーク」を宿泊者限定イベントとして開催します。また、ゴールデンウィークには焚火を囲んで野鳥の生態を知る「野鳥トークナイト＆焚火でスモア」や「星空観望会」「サンセット＆ナイト 空旅リフト」の運行などのアウトドアイベントも開催します。標高約1,000mに位置する軽井沢には、例年首都圏より約1ヵ月遅れて桜前線が訪れます。静かに、そして力強く芽吹く森の生命を感じながら、野鳥の子育て、焚火体験、星空観望など、自然と共生するリゾートならではの春体験をご提案いたします。

「First Blooming Karuizawa!」イベント概要

宿泊者限定「森林朝活バードペアレンティングウォーク」

専門ガイド同行のウォーキングで野鳥の子育てをそっと知る。軽井沢の森に暮らす生き物を20年以上に渡り、ご案内してきたピッキオのプロガイドと歩くガイドツアーです。ホテルエリア内ではキビタキやオオルリ、シジュウカラなどの野鳥の囀りを聴くことができます。

- 日程：2026年4月5日(日)、12日(日)、19日(日)、26日(日)、5月3日(日・祝)、4日(月・祝)、5日(火・祝)、10日(日)、17日(日)、24日(日)、31日(日)- 時間：7:45A.M.集合、8:00A.M.～8:45A.M.終了- 対象者：プリンスグランドリゾート軽井沢 ホテル宿泊者限定- 参加方法：予約不要、当日先着25名さままで- 参加費：無料 ※当日受付時にルームキーをご提示ください。- 集合場所：軽井沢プリンスホテル ウエスト バンケットロビー

＜そのほかイベント＞

「森の工作体験 バードコール・キーホルダー作り」、宿泊者限定「野鳥トークナイト＆焚火でスモア」、「星空観望会」、「サンセット＆ナイト 空旅リフト」、「軽井沢グルメスタンプラリー」、「パティシエ体験」、「ベルボーイ＆ベルガール体験」など

軽井沢の桜の見頃とフォトスポット

標高約1,000mの軽井沢は首都圏より約１ヵ月遅れて桜前線がやってきます。軽井沢での満開の桜の見頃は例年4月中旬～5月上旬頃。エリア内のソメイヨシノやヤエザクラなどの桜スポットをウォーキングやサイクリングで巡るのもおすすめです。夜には水辺に映し出されるライトアップされた「逆さ桜」もお楽しみいただけます。

ワークショップ

MAP :https://www.princehotels.co.jp/karuizawa-area/spring/gourmet-stamprally/img/walkingmap.pdf「春の味覚と絶景がし 軽井沢グルメスタンプラリーMAP」はこちらより

■森の工作体験 バードコール・キーホルダー作り

鳥型のパーツを選んで制作するバードコール、キーホルダーの工作体験。国際的な森林認証制度「FSC認証」を受けた国産木材の端材や間伐材を利用し、資源を無駄なく有効活用した環境にやさしい工作体験です。

日時：毎日開催(一部定休日を除く)

時間：9:00A.M.～5:00P.M. (最終受付4:00P.M.)

場所：ネイチャーキッズ 森の家

料金：バードコール\1,000、キーホルダー\800

予約：不要

春の夜長を楽しめるイベント

■宿泊者限定「野鳥トークナイト＆焚火でスモア」

夜は鳥たちが静かに過ごす時間。夜行性の鳥や軽井沢に生息する動物たちの生態を学び、春の夜長を楽しむナイトイベントです。会場でお話を聞いた後は屋外で焚火を囲み、マシュマロを炙って甘くとろけるスモアを作ります。

開催日：2026年4月25日(土)、5月3日(日・祝)

時間：7:00P.M.～9:00P.M.

場所：軽井沢プリンスホテル ウエスト

料金：無料

予約：予約不要、時間内参加自由

※当日受付時にルームキーをご提示ください。

■星空観望会

春の夜空を楽しめるゴールデンウィークの星空観望会。株式会社ピッキオのガイドによる星のお話を聞いたり、光学望遠鏡やデジタル望遠鏡で星空の観察をしたり、春の夜空を一緒に探究しましょう。

開催日：１.2026年5月2日(土)7:00P.M.～9:00P.M. 軽井沢 浅間プリンスホテル

２.2026年5月4日(月・祝）7:00P.M～9:00P.M. 軽井沢プリンスホテルスキー場 山頂

対象：どなたでも参加可能

参加費：無料

※5月4日(月・祝)の星空観望会の参加には別途サンセット＆ナイト 空旅リフト乗車券の購入が必要です。

※雨天時、２.は軽井沢プリンスホテル ウエスト「バンケットテラス KURUMI」で「野鳥トークナイト」を開催します。

■サンセット＆ナイト 空旅リフト

この春、一晩限りの空旅リフトのナイト運行を行います。約10分間の空中散歩を楽しみながら、標高1,155mの山頂へ。山頂では「星空観望会」などのイベントを開催します。

運行日時：2026年5月4日(月・祝）5:30P.M.～9:00P.M.(上り最終8:30P.M.)

場所：軽井沢プリンスホテルスキー場 空旅リフト乗り場

料金：中学生以上\2,500、4才以上\1,500、3才以下 無料

対象：どなたでも参加可能

※ワンちゃん連れのお客さまもご利用になれます。ワンちゃんの乗車は無料です。リフト乗車時は山頂までケージを利用し、山頂ではリードを着用ください。

※雨天時はリフトの運行を中止いたします。

春を感じる食体験

■春の味覚と絶景さがし「軽井沢グルメスタンプラリー」

プリンスグランドリゾート軽井沢のホテル､ ゴルフ場のレストランをご利用いただいた方の中から抽選で宿泊招待券などが当たるスタンプラリーを開催。

期間：2026年5月31日（日）まで

対象レストラン：ザ・プリンス 軽井沢、軽井沢プリンスホテル イースト、軽井沢プリンスホテル ウエスト、軽井沢 浅間プリンスホテル、軽井沢72ゴルフ（東・西）、晴山ゴルフ場の各レストラン

※一部店舗除外

抽選賞品の一例：

軽井沢プリンスホテル ウエスト ツインルーム ペア宿泊招待券 １組

軽井沢72ゴルフ ペアプレー招待券 3組 など

■Spring Forest Buffet 森と春の恵み

ローストビーフ、牛タン入りビーフシチュー、香ばしく焼き上げた春野菜のローストをはじめ、ちりめん山椒入り豆ごはん、若竹煮や蕗にしん煮など、やさしい余韻の和の味わいを揃えました。和・洋・中の魅力を一度に楽しめる、春ならではのバリエーション豊かなラインアップです。

期間：2026年6月8日(月)まで

時間：ランチ 11:30A.M.～3:00P.M.(L.O.2:30P.M.)

ディナー 5:30P.M.～8:30P.M.(L.O.8:00P.M.)

料金：ランチ おとな\5,500より、こども(6～11才)\3,900より、幼児(4～5才)\2,200より

ディナーおとな\8,500より、こども(6～11才)\6,000より、幼児(4～5才)\2,600

場所：軽井沢プリンスホテル ウエスト「ALL DAY DINING LOUNGE/BAR Primrose」

「はじめて」を叶えるイベント

詳細を見る :https://www.princehotels.co.jp/karuizawa-area/spring/gourmet-stamprally/グルメスタンプラリーの参加方法および詳細はこちらより

■パティシエ体験～ホテルのお仕事体験～

軽井沢プリンスホテルのパティシエと一緒に「こいのぼりケーキ」を作ろう！

開催日時：2026年4月29日(水・祝)、5月4日(月・祝)

各日10:30A.M.～11:30A.M.／4:00P.M.～5:00P.M.

料金：1組2名さま \7,000 （現金または部屋付け）

場所：軽井沢プリンスホテル ウエスト「にれの木ホール」

定員：各回最大6組12名さま

対象：小学生とその保護者(要保護者同伴) ※宿泊者以外も参加可能

予約：Web予約(前日5:00P.M.まで受付)

■ベルボーイ＆ベルガール体験～ホテルのお仕事体験～

ホテルマンの心得を学び、お客さまのお出迎えやご挨拶、荷物運びのお手伝いをします。

開催日時：2026年5月5日(火・祝) 2:00P.M.～3:30P.M.

料金：1名さま\2,000 （現金または部屋付け）

場所：軽井沢プリンスホテル イースト

定員：最大5名さま

対象：小学生 ※宿泊者以外も参加可能

予約方法：Web予約(2日前5:00P.M.まで受付)

◎イベントに関するお問合せ TEL：0267-42-1111（軽井沢プリンスホテル イベント係）

プリンスグランドリゾート軽井沢 :https://www.princehotels.co.jp/karuizawa-area/

※写真はイメージです。

※表記の料金には消費税が含まれております。ホテルレストランの料金には別途サービス料13％を加算させていただきます。

※状況により営業日時、内容が変更となる場合がございますので、あらかじめご確認のうえご利用ください。

※当社のレストラン、宴会場等における食物アレルギー対応につきましては、食品表示法により製造会社等（当社の食材仕入先）に表示義務のある特定原材料8品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。特定原材料8品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。