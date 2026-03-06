杏さんのパリ暮らしを綴った初のエッセイ『杏のパリ細うで繁盛記』。4月12日に杏さんによるサイン本お渡し会が決定しました！

3月18日発売『杏の細うでパリ繁盛記』新潮社

お渡し会参加は先着２００名様　受付は3月9日（月）18時～

『杏のパリ細うで繫盛記』（新潮社刊）と『杏のとことこパリ子連れ旅』（ポプラ社刊）同時発売を記念した、杏さんのサイン本お渡し会を4月12日（日）15時より紀伊國屋書店 新宿本店にて開催します。先着200名様で3月9日（月）18時から受付開始。お早めに。


https://store.kinokuniya.co.jp/event/1772692157/

今まで生きてきて、初めて自分のことを好きになれそうな気がする

36歳、海外移住を決めた。子ども3人と犬を連れて、行先は最先端の流行と伝統が詰まった宝箱のような、大好きな街パリへ。でも、到着して気が緩んだその日から、私はポンコツになった――。子どもたちの自転車の特訓、LAへ飛んでアカデミー賞受賞式に参加、深夜ジグソーパズルに熱中する大切なひとりの時間、ドラマ撮影のための家族そろってのフィンランド滞在、子育てを見守ってくれた愛犬の看取り……ドタバタながら愛おしい日々、そしてこの先叶えたいこと。フランスと日本、二拠点の新しい生活を綴った待望のエッセイ集。



目次



いざゆかんパリへ、色々連れて　



最後に着けばそれでいい　　



巣作りの日々　


　


学校がはじまった！！


　
水。



白目の次郎



習い事！　
　


ボン・バカンス！！　
　


五輪と二輪の夏休み　　



タオキがやってきた！
　　


アカデミーに行きましょう　　



港湾都市、ル・アーブルに行く



パズル、ダイスキ　
　


日の本から来ました　



突然、フィンランドに住む！
　　


初めての挑戦、フオメンタ！



いとしのライバコイラ、ポチ　
　


これがいい！
　　
あとがき
ヤマト記　　


■プロフィール



杏（あん）


1986年4月14日生まれ、東京都出身。俳優・モデル。2001年にモデルとしてデビューし、その後、雑誌、映画、ドラマなどで幅広く活躍。主な出演作品にNHK連続テレビ小説「ごちそうさん」（ヒロイン）、日テレ系「花咲舞が黙ってない」シリーズ、フジ系「競争の番人」、映画「キングダム 運命の炎」、「私たちの声」、「翔んで埼玉 ～琵琶湖より愛をこめて～」、「窓ぎわのトットちゃん」（声の出演）、「かくしごと」、「劇映画 孤独のグルメ」などがある。2022年にWFP（世界食糧計画）親善大使に就任し、同年日本とフランスで二拠点生活をスタート。2026年放送・配信のWOWOW日本×フィンランド共同製作ドラマ「連続ドラマＷ BLOOD & SWEAT」にて主演を務める。著書に『杏のとことこパリ子連れ旅』『杏の気分ほろほろ』『杏のふむふむ』などがある。



■書籍情報




【タイトル】『杏のパリ細うで繁盛記』


【著者名】杏


【発売日】３月18日


【造本】ソフトカバー　160ページ


【定価】1760円（税込）


【ISBN】978ｰ4ｰ10ｰ35677ｰ4


【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/356771/





ポプラ社より、パリ暮らしのきっかけとなった旅のエッセイも同時発売

『杏のとことこパリ子連れ旅』

あの時の私は、なぜか行こう！と思ったのだ。


行ってとても良かった。風通しが良くなったのだ。


「双子３歳、長男１歳。今振り返っても、よくまあ連れていったと思う」


パリに引っ越すきっかけとなった、子どもたちとの３回の旅。やりたいと思ったら、やってみる！子連れ旅の楽しさと大変さをビビットに描く、軽やかな旅エッセイです。


巻末にはオススメの観光地やグルメを紹介した「杏のパリ案内」を収録


定価： 1760円(税込)　四六判：208ページ　


ISBN：978ｰ4ｰ591ｰ18961ｰ0／ポプラ社


https://amzn.to/4rvLQag





ポプラ社『杏のとことこパリ子連れ旅』カバー