ワタミファーム「FOODEX JAPAN 2026」千葉県ブースに出展　　ワタミファーム千葉県産の有機さつまいも・有機菊芋などを活用した業務用食品を提案

ワタミ株式会社（本社：東京都大田区、以下ワタミ）の子会社である有限会社ワタミファームは、2026年3月10日（火）～13日（金）に東京ビッグサイトで開催されるアジア最大級の食品・飲料展示会「FOODEX JAPAN 2026」において、千葉県ブースに出展いたします。

本展示では、千葉県のワタミファーム佐原農場や山武農場で栽培した「有機さつまいも」、「有機菊芋」や「有機落花生」を原料とした業務用食品・素材を提案し、原料調達から加工まで一貫した農業×食品事業モデルを紹介いたします。

■出展の背景

近年、食品業界では「原料の産地・栽培方法の透明性」や「持続可能な農業由来原料」への関心が高まっています。ワタミファームでは全国の自社農場において有機農業を実践し、農産物の生産から食品加工・販売までを一体化した6次産業モデルを推進しています。

FOODEX JAPANでは、千葉県産有機農産物を活用した付加価値食品を提案することで、外食・小売・食品メーカーなどに対し、産地明確・有機原料の業務用食材・商品化素材としてのご提案をいたします。

■主な提案商品

◇千葉県 ワタミファーム佐原農場産「有機さつまいも」使用

・さつま芋ポタージュ（プレーン）

・さつま芋ポタージュ（焼き芋風味）

千葉県佐原農場で栽培した有機さつまいもを使用。

素材の甘みを活かしたポタージュで、外食メニュー・惣菜・OEM用途に提案可能です。

◇千葉県 ワタミファーム山武農場産有機落花生使用

・有機ゆで落花生

収穫後すぐに調理する必要があるため、産地では親しまれている一方、全国的にはなかなか味わうこ

とができない食べ方です。本商品はレトルトパウチ加工を施すことで長期保存を可能にし、素材本来

の風味をそのままお楽しみいただける商品としてお届けしています。

◇有機菊芋使用

・菊芋乾燥スライス（業務用原料）

ワタミファームの自社農場で栽培された有機菊芋を使用。

世界三大健康野菜の一つともいわれる菊芋。特有の風味と食感を活かし、スナック素材や加工原料と

して、惣菜・菓子・健康食品など幅広い用途でご活用いただけます。

■展示会概要

展示会名：FOODEX JAPAN 2026

会期：2026年3月10日（火）～13日（金）

会場：東京ビッグサイト

出展エリア：千葉県ブース

対象：食品メーカー、外食、流通、小売、商社等の事業者

■ワタミファームとは

ワタミファームは、2002年の有機農業開始以来、全国各地で「土づくり」「人づくり」「地域づくり」に取り組み、日本最大級の規模で有機農産物を生産しています。環境負荷の低減や生物多様性の保全に努めるとともに、規格外農産物の利活用やフードロス削減、さらには国産有機農産物の生産拡大に向けた取り組みを継続的に推進しています。

■ワタミ株式会社

【住 所】 東京都大田区羽田 1-1-3

【代表者名】 代表取締役会長 兼 社長 CEO 渡邉 美樹

【設 立】 1986 年 5 月

【事業内容】 国内外食事業、海外事業、宅食事業、農業、環境事業、人材サービス事業

【ホームページ URL】 http://www.watami.co.jp