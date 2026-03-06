【三重4店舗目】マシン専用ピラティススタジオ「pilates K（ピラティスケー）」が、桑名サンシパークに2026年3月15日グランドオープン！

株式会社LOIVE

3月15日店桑名サンシパーク店オープン

全国に190店舗以上の女性専用ブティック型フィットネススタジオを運営する株式会社LOIVE（本社：北海道札幌市、代表取締役社長：前川彩香）は、三重県内4店舗目となる「pilates K 桑名サンシパーク店」を、2026年3月15日（日）にグランドオープンいたします。





■ 2026年の新習慣は、話題の「マシンピラティス」でスタート韓国アイドルやモデルの間で注目を集め、今やトップアスリートやビジネスパーソンにも話題となっている「マシンピラティス」。pilates Kは、「30歳からの本気ボディメイク」をコンセプトに、ピラティス専用マシン「リフォーマー」を使用し、音楽に合わせながらグループレッスンを提供するスタジオです。

新店舗がオープンするのは、東名阪自動車道「桑名IC」からほど近く、桑名市のみならず周辺地域からもアクセス至便な「桑名サンシパーク」内。地域最大級の複合商業施設として広大な駐車場を完備しており、日々のお買い物や用事を済ませる地域住民の生活拠点となっています。 昨今の健康志向の高まりを受け、天候に左右されず、日常のルーティンの中に無理なく組み込める「サードプレイス（第三の居場所）」として、マシンピラティスを通じた新しい自分磨きの習慣を提案いたします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=s0wPUhwielc ]

■ pilates K（ピラティスケー）の3つの特徴

1. ボディメイクに特化したプログラム

「お腹」「お尻」「二の腕」「背中」など、女性が気になる部位にフォーカスしたプログラムを豊富に展開。音楽に合わせて楽しく動くグループレッスン形式で、地味でキツイと思われがちなピラティスのイメージを払拭します。マシンが身体の動きをサポートするため、運動初心者の方でも無理なく、フォームを意識した動きのアプローチをサポートすることが可能です。

2．音楽×ピラティスのプログラム

音楽に合わせて動くグループレッスン形式を採用。ボディメイクに特化した多様なプログラムを用意しており、楽しみながら継続しやすい環境を整えています。

3. スタイリッシュな空間

店内はグレーを基調とした、シンプルで洗練された大人な空間。スタジオに足を踏み入れるだけで美意識が高まるような内装デザインにこだわっています。日常の喧騒を忘れ、自分自身の身体と向き合うニュートラルな時間をお過ごしいただけます。

■トライアルレッスン

まずはお試しから！という方は、ぜひトライアルレッスンをお試しください。

※体験レッスンについては公式サイト(https://pilates-k.jp/lp/admission_trial/kuwana/)をご確認ください。

■ 店舗概要

所在地： 三重県桑名市大字五反田1880番地 サンシパーク内

オープン日： 2026年3月15日（日）

営業時間： 火～金：10:00～22:00 / 土・日・祝：10:00～18:00

定休日： 月曜日

設備： 専用マシン完備 / 更衣室・パウダールーム完備 / 施設内駐車場あり

URL：https://pilates-k.jp/studio/mie/kuwana

Google map：https://maps.app.goo.gl/bcZcV1ih6MJzgUEG6



■pilates K (ピラティスケー)とは

ピラティス＝「地味・きつい」のイメージを払拭するカジュアルかつお洒落なスタジオで、音楽に合わせて無理なくボディメイクを楽しめます。スタジオはグレーを基調とした大人シンプルな内装で、大人の女性のライフスタイルにマッチする空間です。プライベートレッスン等、高価格で敷居が高かったマシンピラティスを手軽な価格で楽しめます。

全国117店舗展開（2026年2月時点）