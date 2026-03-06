「三菱電機SOCIO-ROOTS基金」による2025年度寄付実績のお知らせ

三菱電機株式会社

中央共同募金会での贈呈式の様子

三菱電機株式会社は、「三菱電機SOCIO-ROOTS（ソシオルーツ）基金」の2025年度（※1）の活動として、従業員から寄せられた寄付に対し会社として同額のマッチングを行い、国内外合わせて81カ所へ合計3,358万2,284円を寄付しました。基金設立以来、34年間で延べ2,600カ所以上を支援し、累計寄付金額は約16億6,600万円となりました。

2025年度は、「ミャンマー中部地震」の被災者支援の寄付を行ったほか、従来行っている全国の社会福祉施設への支援や、東日本大震災をはじめとする被災地の子どもたちを支援する活動への寄付を継続しました。

今後も当社は、事業を通じた社会課題の解決を加速するとともに、従業員が社会課題に関心を持ち、社会貢献活動に積極的に取り組む企業風土づくりに努め、従業員とともに、活力とゆとりある社会の実現に貢献していきます。

■「三菱電機SOCIO-ROOTS基金」の2025年度寄付実績

■主な支援内容

1．ミャンマー中部地震被害への支援

当社は、2025年4月公表のとおり、被災者救済や被災地復興のため、日本赤十字社を通じて1,000万円を寄付（※2）したほか、「三菱電機SOCIO-ROOTS基金」としても募金活動を実施し、会社のマッチング額を合わせた計746万円を公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン「ミャンマー・タイ大地震 緊急子ども支援」に寄付（※3）しました。

2．社会福祉施設への支援

障がい者、高齢者、子ども支援などに取り組む全国76カ所の社会福祉施設・団体に対し、寄付金、当社家電製品合わせて2,212万2,284円を贈呈しました。

3．被災地の子どもたちへの支援

東日本大震災をはじめとする自然災害による被災地の復興支援活動として、2011年度から被災地の子どもたちに奨学金支給や心のケア活動を行っている団体を支援してきました。2025年度は、能登や福島の被災地で、子どもの学習支援や居場所の支援を行う「認定NPO法人カタリバ」や、子どもたちの教育支援などを行う東日本大震災被災3県の基金に対し合計400万円の支援を行い、累計寄付金額は2億1,850万円となりました。

【支援先団体／基金名】

・認定NPO法人カタリバ「被災地の放課後学校『コラボ・スクール』」

・いわての学び希望基金（岩手県）

・東日本大震災みやぎこども育英募金（宮城県）

・東日本大震災ふくしまこども寄付金（福島県）

■「三菱電機SOCIO-ROOTS基金」とは

従業員からの寄付金に対して、会社がその同額を拠出し倍額にして社会福祉施設・団体に寄付するマッチングギフト制度です。当社は、社会貢献活動の重点分野の1つである社会福祉の主要プログラムとして同基金に取り組んでおり、「持続可能な開発目標（SDGs）」の達成に貢献する、社会課題解決の一助となる活動を実施しています。

1992年4月の設立以降、全国各地の事業所で募金活動を実施し、地元の社会福祉施設・団体を中心に寄付金の贈呈や家電品などの提供を行っており、累計の寄付金額は約16億6,600万円にのぼります（2026年3月時点）。

三菱電機SOCIO-ROOTS基金のしくみ

※1 対象期間：2025年1月～12月までの1年間

※2 2025年4月10日広報発表 https://www.MitsubishiElectric.co.jp/ja/pr/2025/0407/(https://www.mitsubishielectric.co.jp/ja/pr/2025/0407/)

※3 2025年6月2日広報発表 https://www.MitsubishiElectric.co.jp/ja/pr/2025/0602-a/(https://www.mitsubishielectric.co.jp/ja/pr/2025/0602-a/)

