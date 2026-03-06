マイケル・オウ選手 2025-26シーズン 期限付移籍契約およびインジュアリーリスト抹消のお知らせ
トヨタアルバルク東京株式会社
マイケル・オウ（Michael Ou）
アルバルク東京は、マイケル・オウ選手（千葉ジェッツ）との2025-26シーズンの期限付移籍契約が決定しましたのでお知らせいたします。移籍契約期間は2026年3月6日(金)～2026年6月15日(月)、オウ選手はアジア特別枠での選手登録となります。
また、オウ選手は本日3月6日(金)付けでインジュアリーリストから抹消され、3月7日(土)長崎ヴェルカ戦より試合エントリーが可能となります。
マイケル・オウ（Michael Ou）
背番号：35
ポジション：C
生年月日：1999年3月7日
出身地：中国
出身校：カリフォルニア州立大学ノースリッジ校
身長/体重：208cm/110kg
国籍：中国
経歴：
2020-2021 Shanghai Sharks
2021-2022 Fujian Sturgeons
2022-2023 Qingdao Eagles
2022-2023 Shanghai Sharks
2023-2024 Qingdao Eagles
2024‐ 千葉ジェッツ（B1）
2026- アルバルク東京（B1）
オウ選手コメント：
アルバルク東京の一員としてプレーできることを光栄に思います。シーズン終盤に向けて、自分の持ち味を発揮し、勝利に貢献できるよう全力でプレーします。応援よろしくお願いします。
インジュアリーリスト抹消日：
2026年3月6日(金)
なお、本日3月6日(金)付で、以下のインジュアリーリストの登録および抹消が公示されましたので、あわせてお知らせいたします。
#0 ブランドン・デイヴィス選手 インジュアリーリスト抹消
#22 ライアン・ロシター選手 インジュアリーリスト登録
#60 チェイス・フィーラー選手 インジュアリーリスト登録
https://www.bleague.jp/news/injury.html