マイケル・オウ選手 2025-26シーズン 期限付移籍契約およびインジュアリーリスト抹消のお知らせ

トヨタアルバルク東京株式会社

アルバルク東京は、マイケル・オウ選手（千葉ジェッツ）との2025-26シーズンの期限付移籍契約が決定しましたのでお知らせいたします。移籍契約期間は2026年3月6日(金)～2026年6月15日(月)、オウ選手はアジア特別枠での選手登録となります。

また、オウ選手は本日3月6日(金)付けでインジュアリーリストから抹消され、3月7日(土)長崎ヴェルカ戦より試合エントリーが可能となります。

マイケル・オウ（Michael Ou）

背番号：35

ポジション：C

生年月日：1999年3月7日

出身地：中国

出身校：カリフォルニア州立大学ノースリッジ校

身長/体重：208cm/110kg

国籍：中国

経歴：

2020-2021 Shanghai Sharks

2021-2022 Fujian Sturgeons

2022-2023 Qingdao Eagles

2022-2023 Shanghai Sharks

2023-2024 Qingdao Eagles

2024‐ 千葉ジェッツ（B1）

2026- アルバルク東京（B1）

オウ選手コメント：

アルバルク東京の一員としてプレーできることを光栄に思います。シーズン終盤に向けて、自分の持ち味を発揮し、勝利に貢献できるよう全力でプレーします。応援よろしくお願いします。

インジュアリーリスト抹消日：

2026年3月6日(金)

なお、本日3月6日(金)付で、以下のインジュアリーリストの登録および抹消が公示されましたので、あわせてお知らせいたします。

#0 ブランドン・デイヴィス選手 インジュアリーリスト抹消

#22 ライアン・ロシター選手 インジュアリーリスト登録

#60 チェイス・フィーラー選手 インジュアリーリスト登録

https://www.bleague.jp/news/injury.html