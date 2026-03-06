３月２８日（土）「そよらリーフシティ市川」グランドオープン

イオン株式会社

イオンリテールは３月２８日（土）、千葉県市川市に「そよらリーフシティ市川（核店舗：イオンスタイルリーフシティ市川）」（以下、当ＳＣ）をグランドオープンします。

当ＳＣは、京葉ガス市川工場跡地開発事業の大規模複合シティ「リーフシティ市川」内に出店するもので、当社の都市型ショッピングセンター「そよら」を展開します。

※画像はイメージです。

◆ 身近な店舗で“日常”の「モノ」のみならず「コト」も提供

当ＳＣが出店するリーフシティ市川は、ＪＲ総武線「市川駅」から徒歩約７分に位置します。都心まで約２０分とアクセスに優れ、居住地として人気の高まる市川エリアにできる“新しいまち”です。

当ＳＣは、普段の買い物や用事をワンストップで済ませられるお店として、食品や日用品などの「モノ」に加えてクリニックやカフェ、ネットスーパーなどの「コト」も充実し、お客さまの日常に「便利さ・楽しさ・心地よさ」をお届けします。

◆１Ｆ「鮮度・おいしさ・簡便」需要にお応え。地場産品や総菜、スイーツを充実

１階食品では、共働きや単身世帯の増加により高まっている即食需要にお応えし、総菜やベーカリー、店内で仕上げるスイーツを充実します。また、ベーカリー売場併設のイートインに４４席をご用意し、開店の朝８時からセットメニューを提供します。

このほか、高鮮度の市川市産の野菜を展開するほか、豊洲市場をはじめ各地から仕入れた鮮魚を毎日対面販売します。また、身近な場所で手土産がお求めいただけるよう、ケーキや人気ブランドのお菓子も取り揃えます。

◆２Ｆ ヘルス＆ビューティケア、調剤薬局、専門店６店舗を展開

２階には、ＭＺ世代を中心に人気のアジアンコスメを充実したビューティ売場や、土日・祝日も処方せんを受け付け、安心してご利用いただける「イオン薬局」を設けます。

さらに、普段使いに便利な生活雑貨の売場やカフェ、ヘアカット、内科、歯科、子ども英会話教室を展開するなど、快適にご利用いただける構成にしています。

加えて、「イオンスタイルリーフシティ市川」が主催となり地域のお客さまに参加いただけるラジオ体操を企画し、地域の皆さまのコミュ二ティの場も提供します。

【イオンリテールの都市型ショッピングセンター「そよら」について】

「そ ら、 寄 って、 楽 しんでって！」の呼びかけを由来とした呼称です。

日常にさわやかなそよ風が吹き込むように、都市に住む人々の生活をもっと楽しく、心地よく過ごすための施設」という想いが込められています。

「イオンスタイル海老江」（２０２０年３月開店）の出店に合わせ実施した、一般公募により名称を選出しています。

そよらは「通う・集う・つながる場」をキーワードに、都市生活に必要なモノやサービスが揃う、新たなワンストップの商業施設です。お子さま連れでも快適にお過ごしいただける環境を整え、幅広い世代にとって毎日でも通いたくなる生活拠点を目指しています。

そよら公式サイト https://www.aeon.jp/sc/lp/soyora/

【「そよらリーフシティ市川」 施設概要】

施設名称：そよらリーフシティ市川

核 店 舗：イオンスタイルリーフシティ市川

所 在 地：千葉県市川市市川南２ー８ー１

責 任 者：大角 淳（おおすみ じゅん）

開 店 日：２０２６年３月２８日（土）

敷地面積：約６,９２１平方メートル

売場面積：約３,９６７平方メートル （直営：約３,３４５平方メートル 専門店：約８２４平方メートル ）

駐車台数：１６５台

駐輪台数：２１７台

建物構造：地上２階建て（屋上駐車場）

営業時間：

１Ｆ 食品 ８:００～２３:００

２Ｆ 日用品、ヘルス＆ビューティ ８:００～２３:００

イオン薬局（調剤薬局） ９:００～２１:００

※専門店の営業時間は店舗により異なります。店舗HPをご参照ください。

そよらリーフシティ市川 店舗HP https://www.aeon.jp/sc/soyora-leafcityichikawa/

休 業 日：年中無休

※イオンリテール株式会社の ニュースリリースより一部抜粋して掲載しています。

掲載元 https://www.aeonretail.jp/company/news.html