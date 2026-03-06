美容サロン向けEC「Salon.EC」、導入店舗数3,300店舗を突破

株式会社ビューティガレージ

プロ向け美容商材EC最大手の株式会社ビューティガレージ（本社：東京都世田谷区、代表取締役会長兼CEO：野村秀輝）が提供する美容サロン向けネットショップ構築サービス「Salon.EC」は、このたび導入サロン事業者数が3,300店舗を突破しました。

全国に展開する美容室チェーン「HAIR & MAKE EARTH」や、トレンドサロンとして知られる「COA」のネットショップが開設されるなど、多様なサロンで導入が進んでいます。

「Salon.EC」は、美容サロンが独自屋号のネットショップを開設し、店販商品やサロン独自ブランド商品をオンライン販売できるサロン専用ECサービスです。2030年までに流通総額30億円規模への成長を目標にサービス拡充を進めています。

■美容サロン専売品のオンライン購入ニーズが拡大

近年、美容サロン専売の商品は、来店時に購入するだけでなく、オンラインで購入するニーズが広がっています。特にシャンプーやトリートメントなどの店販商品については、「持ち帰る手間を減らしたい」「使い切る前に購入したい」といった利便性を背景に、美容サロンを通じたオンライン購入が一般化しつつあります。

また近年、美容サロンが独自性を打ち出す取り組みとして、サロン独自ブランド商品の開発（OEM）に注力する動きも広がっています。こうした商品をオンラインで販売するニーズの高まりを背景に、「Salon.EC」ではネットショップの開設から販売、商品の発送支援まで一体的に対応しています。

■多様なサロンで導入が拡大

「Salon.EC」は、美容サロンが自店の顧客に向けてオンラインで店販商品を販売できる環境を提供することで、サロンの店販機会の拡大と顧客利便性の向上を支援しています。

導入サロンは個人店から大型サロンまで幅広く、全国美容室チェーン「HAIR&MAKE EARTH」やトレンドサロンとして高い支持を集める「COA」、その他にもカラー専門店チェーン「CASA COLOR」、エステサロンチェーン「彩さ美」など、多様なサロンで活用が広がっています。

■今後の展開

当社は今後も「Salon.EC」の機能拡充やサービス強化を進め、美容サロンにおける店販のオンライン化を支援するとともに、美容業界における新たな流通の仕組みづくりに取り組んでまいります。

EARTH オンラインショップ（https://earth.salon.ec(https://earth.salon.ec)）COAオンラインショップ（https://coaplus.salon.ec(https://coaplus.salon.ec)）