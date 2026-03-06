2026年・岡山県の桜開花は3月27日予想！「日本さくら名所100選」の絶景から、海に映える隠れた名所まで

岡山県

瀬戸内海に面し、温暖で穏やかな気候が特徴の“晴れの国”岡山県。豊かな自然にも恵まれ、春には県内各地で美しい桜が咲き誇ります。今回は、県内の定番から隠れた名所まで、桜スポットを開催されるイベントとともにご紹介します。

※写真提供：岡山県観光連盟

■ 2026年岡山県の桜開花予想は3月27日！昨年並になる見込み

株式会社ウェザーニュースが2026年3月4日に発表した「第五回桜開花予想」によると、2026年の桜の開花は西日本と東日本の多くの地点で平年並かやや早くなる予想です。開花一番乗りは3月18日の東京都で、翌19日に高知が続く見込みです。

岡山県の開花予想日は3月27日となっており、今年も例年通り美しい桜を楽しむことができそうです。

※出典：株式会社ウェザーニューズ社の第五回桜開花予想（3月4日発表） https://weathernews.jp/news/202603/040056/

■ 【岡山市北区】多彩な種類の桜が咲き誇る、日本三名園「岡山後楽園」

【岡山後楽園の桜】

日本三名園のひとつ「岡山後楽園」。園内と外園を合わせて約280本の桜が植えられており、春先は多くの花見客が足を運ぶ県内を代表する桜スポットです。また、園内にある桜林には岡山の桜開花の標本木があることでも知られています。約50本の桜林や園路沿いの桜並木、花葉の池に美しく映える一本桜のヤエベニシダレ、二色が岡のヤマザクラと、趣ある庭園内でさまざまな種類の桜が春の彩りを添えます。

＜岡山後楽園 概要＞

※写真提供：岡山県観光連盟- 開花時期：3月下旬～4月上旬- 住所 ：岡山市北区後楽園1-5- アクセス：岡山ICから車で20分、JR岡山駅から徒歩25分、JR岡山駅からバスで約15分「後楽園前」下車すぐ- 開園時間：3月20日～9月30日 7:30～18:00（入園は17:45まで）10月1日～3月19日 8:00～17:00（入園は16:45まで）- 駐車場 ：有料（570台）※花見の時期は大変混み合いますので、公共交通機関をご利用ください。- 入園料 ：高校生以下 無料／大人15歳～64歳（中・高校生を除く） 500円／シニア65歳以上 200- 公式HP ：https://okayama-korakuen.jp/index.html- 定休日 ：なし

■ 【津山市】約1,000本の桜が競演！日本さくらの名所100選「津山城」

【津山城（鶴山公園）の桜／2026 津山さくらまつり】

津山城と豪華な桜が一望でき、歴史を感じながら花見ができる津山城（鶴山公園）は「日本さくら名所100選」に選定されている“西日本屈指の桜の名所”です。満開の時期には石垣と桜が見事に調和し、本丸から見下ろすと"桜の絨毯"とも称される壮観な眺めが待ち受けます。

桜の見頃となる3月下旬～4月上旬には「津山さくらまつり」が開催。津山の春の風物詩を求め、例年多くの観光客でにぎわいます。

また、日没後はライトアップが行われ、夜の闇に浮かび上がるソメイヨシノを中心とした約1,000本の桜は一見の価値ある光景です。

＜2026 津山さくらまつり 概要＞

※写真提供：岡山県観光連盟- 開催期間 ：2026年3月28日（土）～4月12日（日）- 開園時間 ：7:30～22:00（表門最終入園受付は21:30、裏門は21:00まで開門）- 開催場所 ：津山城（鶴山公園）（津山市山下135）- 交通アクセス ：中国自動車道津山ICまたは、院庄ICから約15分JR津山駅から徒歩約10分- 駐車場 ：津山観光センター駐車場 普通車30台、バス6台※期間中は有料、臨時駐車場あり- 料金 ：中学生以下 無料／大人（高校生以上） 310円- 公式サイト ：https://sakuramatsuri.e-tsuyama.com/（津山さくらまつり公式サイト）- お問い合わせ先：0868-22-3310（津山市観光協会）※日程、料金など変更されている場合があります。お出かけの際は問い合わせ先にご確認ください。※写真提供：津山市観光協会

■ 【井原市】幻想的な夜の川面も必見！約2,000ｍの桜並木が続く「井原堤」

【井原堤の桜／井原桜まつり】

桜の名所として知られ、市民の憩いの場にもなっている「井原堤」。約2,000ｍ・800本もの桜並木が続き、ゆったりと桜を鑑賞できます。

3月下旬からは桜まつりが開催され、井原堤と相原公園の2つのスポットでぼんぼりが灯され、夜桜をいろどります。やわらかな光と桜が夜の川面に映り込む幻想的な景色は、思わず足を止めて見入ってしまうほどの美しさ。日中とは異なる夜桜の表情も、本まつりの見どころのひとつです。

＜井原桜まつり 概要＞

※写真提供：井原市観光協会- 開催期間 ：2026年3月20日（金）～4月12日（日）- 開催時間 ：18：30～22：00（ぼんぼり点灯時間）- 開催場所 ：井原堤（井原市井原町3616番地付近）- 交通アクセス ：山陽自動車道笠岡ICから約20分- 駐車場 ：期間中は臨時駐車場あり- 公式サイト ：https://www.ibarakankou.jp/event/04april/DB137event1.html（井原市観光協会サイト）- お問い合わせ先：0866-62-8850（井原市観光協会）※桜橋公園付近の路面駐車は通行車両の妨げになるので禁止されています。交通案内や臨時駐車場について詳しくは下記をご覧ください。https://www.ibarakankou.jp/info/info_event/sakura_carport.html

■ 【玉野市】瀬戸内海のコントラストはまさに絶景！「王子が岳」の桜

【王子が岳の桜】

玉野市と倉敷市にまたがり、瀬戸内海国立公園に指定されている「王子が岳」は瀬戸内海の多島美と雄大な瀬戸大橋の全景が同時に望めるビュースポット。遊歩道が整備されており、春には桜やツツジが彩りを添えるハイキングコースとして親しまれています。

各所に桜スポットが点在し、「王子が岳レストハウス」の屋上では桜と瀬戸内海の絶景を一度に堪能できる贅沢なひと時を過ごせます。淡い桜色と瀬戸内海の澄んだ青のコントラストが美しい圧巻の景色をぜひご覧ください。

＜王子が岳レストハウス 概要＞

※写真提供：岡山県観光連盟- 開花時期 ：3月下旬～4月上旬- 住所 ：岡山県倉敷市児島唐琴町1421ｰ8- アクセス ：瀬戸中央自動車道児島ICから車で約25分- 駐車場 ：普通車200台- 公式HP ：https://www.kurashiki-tabi.jp/see/see-1274/（倉敷観光WEB）- お問い合わせ先：086-426-3411（倉敷市観光課内）- 定休日 ：月曜（レストハウス）

■ 【真庭市】約1,000ｍにわたって続く“春限定・ピンクのアーチ”「久世トンネル桜」

【久世トンネル桜／天領くせ桜まつり】

旭川の岸約1,000ｍにわたって約180本のソメイヨシノが咲き揃い、まるで“桜のトンネル”のような景色が広がります。見ごろを迎えるころには「久世トンネル桜」の美しさを堪能しようと、大勢の花見客が訪れます。3月下旬には「天領くせ桜まつり」も開催。約160基の灯りが夜桜の散策路を照らし、夜桜散策を楽しむことができます。

＜天領くせ桜まつり 概要＞

※写真提供：岡山県観光連盟- 開催期間 ：2026年3月22日（日）～4月13日（日）- 開催時間 ：ライトアップは日没～21：00頃- 開催場所 ：久世トンネル桜付近の旭川河川敷 真庭市惣、中島地内- 交通アクセス ：米子自動車道久世ICから車で約10分、JR久世駅から徒歩約5分- 駐車場 ：なし ※なるべく公共交通機関でご来場ください。- 公式サイト ：https://www.maniwa.or.jp/web/?c=spot-2&pk=3255（真庭観光局公式サイト）- お問い合わせ先：0867-42-4325（真庭商工会内 桜まつり実行委員会）

写真提供（一部）：岡山県観光連盟、津山市観光協会、井原市観光協会

※写真をご使用いただく場合、クレジット表記をお願いいたします。