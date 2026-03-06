【ＦＣ町田ゼルビア】ゼルビアの未来を担う若手選手、真也加チュイ大夢選手と高卒ルーキー徳村楓大選手のスペシャル対談を公開！
真也加チュイ大夢選手（左）と徳村楓大選手（右）
東京都町田市は、シティプロモーションサイト「まちだで好きを続ける」内の、同市を本拠地とするサッカークラブ・ＦＣ町田ゼルビアの特設コーナー「応援がまちを元気にする！LET‘S GO！ ZELVIA！」に、真也加チュイ大夢選手と高卒ルーキー徳村楓大選手のスペシャル対談を公開しました。
F C町田ゼルビアユースからトップチームに昇格した真也加チュイ大夢選手と、高校サッカー選手権での優勝を引っ提げてチームに入った徳村楓大選手の対談です。チームでの様子、今の心境などお伺いしました。
【インタビューページURL】
https://keeponloving-machida.com/zelvia/interview08/
町田市シティプロモーションサイト
【町田市について】
人口約43万人、東京都の南部に位置し、都心から電車で30分程度の場所にある町田市。町田駅周辺は大型商業施設が立ち並び、古くから栄えてきた商店街も健在。駅から少し離れると、里山の風景、緑いっぱいの公園、地場野菜を作る農地など、自然も多くあります。街の便利さと自然のどちらも味わえるまちです。
▼町田市シティプロモーションサイト「まちだで好きを続ける」
https://keeponloving-machida.com/
町田市シティプロモーションサイト「まちだで好きを続ける」
▼まちだシティプロモーション（町田市公式）
https://www.instagram.com/machida_cp/
町田市公式インスタグラム
【真也加 チュイ 大夢 選手】まやか ちゅい ひろむ
2006年8月11日生まれ、群馬県出身。身長167cm、体重63kg。ポジションはMF。利き足は左。ＦＣ町田ゼルビアフットボールスクールから、同ジュニアユース、ユースへと昇格した生え抜き選手。2025年シーズンより正式にトップチームへ昇格。精度の高いキックを武器とする。
【徳村 楓大 選手】とくむら ふうた
2007年11月26日生まれ、沖縄県出身。身長168cm、体重63kg。ポジションはFW。
サガン鳥栖U-12 ・U-15を経て、神村学園中等部・高等部へ進学。高校時代はエースとして全国総合体育大会（インターハイ）や全国高校サッカー選手権大会での優勝に貢献し、優秀選手にも選出された。2026年シーズンより町田へ加入。
ＦＣ町田ゼルビア ホームゲーム・インフォメーション
３月18日（水）鹿島アントラーズ戦 「国立決戦」！
天皇杯王者とリーグ戦王者の戦い、見逃せない！国立へ集合！
明治安田J1リーグ第7節「FC町田ゼルビア vs 鹿島アントラーズ」が3月18日（水）に開催されます。特別な舞台、MUFG国立競技場で繰り広げられる熱戦を見届けよう！
詳細はFC町田ゼルビア公式HPでご確認ください。
https://www.zelvia.co.jp/news/news-339099/
FC町田ゼルビア公式HP
株式会社ポニーキャニオンは、町田市シティプロモーションサイト運用等業務の一環として、本件を企画・制作しています。