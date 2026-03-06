ファーム・リーグ公式戦9試合の入場券販売・イベント情報

株式会社よみうりランド

ジャイアンツタウンスタジアム（Gタウン・東京都稲城市）で開催する4月3日(金)から23日(木)までのファーム・リーグ公式戦9試合の入場券の先行販売を3月10日(火)12:00から、一般販売を14日(土) 12:00から開始します。

4月4日(土)、5日(日)は「フレッシュマンデー」として開催し、ジャイアンツの2026年ルーキー11選手のオリジナル名刺・履歴書を来場者全員に配布するなど様々なイベントを実施するほか、ジャイアンツとホークスの選手によるサイン会も行います。また、5日はムード歌謡コーラスグループ「純烈」が来場し、試合前のグラウンドでの歌唱パフォーマンスや始球式で球場を盛り上げます。

■チケットの購入はこちら

※入場券をご購入の際は必ず巨人軍公式サイトに記載されている販売概要をご確認ください

▶ GIANTS オフィシャルチケット

https://w1.orange.onlineticket.jp/sf/giants-ticket/web/cg-yg-farm

▶ イープラス https://eplus.jp/sf/sports/baseball/giants/yg-farm

▶ チケットぴあ https://w.pia.jp/t/giants-farm/

▶ セブンチケット https://7ticket.jp/sp/giants/

※試合当日の球場でのチケット販売は行いません

※観戦にあたり「試合観戦契約約款」を遵守いただきますようお願いします

試合観戦契約約款はこちら(https://www.giants.jp/misc/kansen-yakkan/)

■CLUB GIANTS会員、G-Po JCBカード会員向け無料招待

席種は3階内野自由席で、予定枚数に達し次第、受付を終了します。

[申込期間]

CLUB GIANTSグランドスラム/ゴールド会員：3月10日(火)12:00 ～ 試合開始1時間半後まで

CLUB GIANTSシルバー/キッズ会員・G-Po JCBカード会員：3月11日(水)12:00 ～ 試合開始1時間半後まで

▶申し込みはこちら

https://w1.orange.onlineticket.jp/sf/giants-ticket/web/cg-farm-invitation

■4月3日～4月23日開催の主なイベント

▶ フレッシュマンデー(対象日：4月4日・5日)

〇2026年ルーキー11選手のオリジナル名刺と履歴書をプレゼント

名刺と履歴書はそれぞれ全11種類あり、お一人様につき1枚ずつ、ランダムに配布します。

名刺には、各選手1日10枚限定で、直筆サイン入りの特別仕様が登場します。

履歴書には、MBTI(性格診断)の結果など、選手たちの知られざる一面に迫る情報を掲載しています。

〇ブルーマンデー症候群を乗り切ろう！

4月5日(日)限定で、新入生または新社会人の方を対象に、よみうりランドのイルミネーション「ジュエルミネーション」のペア招待券を先着20組40名に場内インフォメーションブースで配布します。

※招待券は、配布当日のみ有効です

※「フレッシュマンデー」の詳細はこちら https://www.giants.jp/news/28812/

▶ジャイアンツ＆ホークスの選手によるサイン会（対象日：4月3日・ 4日）

試合後のグラウンドで、ジャイアンツとホークスの選手によるサイン会を行います。

［定 員］両チーム60名 ※両チームから選手は3名ずつ参加する予定です

［受 付］当日11:20までに場外正面広場でお申し込みください。

［当選発表］11:40

▶「純烈」が来場！（対象日：4月5日）

ムード歌謡コーラスグループ「純烈」が来場し、試合前のグラウンドでの歌唱パフォーマンスや始球式で球場を盛り上げます。

［大のジャイアンツファンで知られる純烈メンバー・後上翔太さんのコメント］

「今年もジャイアンツタウンスタジアムでの歌唱、そして始球式を務めさせていただけるのが最高に幸せです！！強いジャイアンツはファームから。純烈は熱烈応援で参ります！」

ムード歌謡コーラスグループ「純烈」▶ヤングGショット（対象日： 4月4日・5日・18日・19日）

［定 員］4日・5日＝5組、18日・19日＝10組（1組4名まで）

［受 付］当日10:40までに場内インフォメーションブースでお申し込みください。

［当選発表］10:50

※若手選手との記念撮影イベントです。サイン等のお求めには応じられません

貸出画像「ヤングGショット」▶ジャイアンツスクエアin Gタウン（対象日： 4月4日・5日・18日・19日）

試合前のステージイベント。ヴィーナスのダンスパフォーマンスのほか、選手のサイン入りグッズが当たる抽選会を行います。

［時 間］試合開始1時間前～20分程度

［場 所］サブグラウンド

※前方は小学生以下のお子さま連れの優先エリアです。同エリアでの写真・動画撮影はお控えください

※観覧希望者多数の場合は入場を制限する場合があります

その他にも、ジャイアンツタウンスタジアムでは、様々なイベントを開催予定です。

最新の情報や各イベントの詳細は巨人軍公式サイト(https://www.giants.jp/)や

公式X(https://twitter.com/yomiuri_gkyujo)をご確認ください。