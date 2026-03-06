学校法人大阪経済大学

大阪経済大学（学長：山本俊一郎/所在：大阪市東淀川区）は、2027年4月から施行予定の「育成就労制度」をはじめ外国人介護人材受け入れの最新動向を紹介する、第2回「外国人介護人材セミナー」を、大阪経済大学 大隅キャンパスで2026年3月15日（日）14時からC館31教室で開催します。

■人材育成による国際貢献の制度「技能実習」が2027年4月から人材確保も目的とする「育成就労制度」に

団塊ジュニアが高齢者となる2040年代、日本の介護人材不足は約57万人に上るとされており、外国人介護人材の受け入れ拡大が政府の介護人材確保対策の1つになっています（※）。

現在、受け入れには4つの制度（日本の介護福祉資格を取得して働ける１.EPA２.在留資格「介護」、技能を習得し本国に帰国する３.技能実習制度、すでに技能を持つ４.特定技能1号）があります。

2027年4月から運用予定の「育成就労制度」は、人材育成による国際貢献を目的とした３.「技能実習制度」に代わるもので、人手不足分野における人材の育成と確保を目的とする制度です。セミナーでは、「育成就労制度」の仕組みや「技能実習制度」との違いを分かりやすく説明します。主催する本学経済学部の森詩恵教授は、本学の大学院生で京都府立大学非常勤講師でもある馬文博氏と外国人介護人材の受け入れ方針と現状を研究しています。

※令和7年5月9日厚生労働省社会・援護局 第1回社会保障審議会福祉部会 福祉人材確保専門委員会 資料5「介護人材確保の現状について」

■厚労省から「育成就労制度」など最新政策動向の説明、自治体や施設から受け入れ支援や取り組みの紹介

第2回となる今回のセミナーでは、厚生労働省 社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室 室長補佐 岡本慎氏より2027年4月から運用される「育成就労制度」や特定技能制度など、外国人介護人材受け入れの最新動向を説明します。

パネルディスカッションは、株式会社ライフケア 代表取締役 一谷勇一郎氏が司会を務め、自治体や介護事業者と「外国人介護人材の受け入れと課題」について政府方針や地域性について検討します。パネリストは以下の3名を予定しています。

・鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局長寿社会課 係長 木下祥吾氏

・社会福祉法人 尚仁福祉会 特別養護老人ホーム江美の郷 副理事長 小倉格氏

・大阪経済大学大学院経済学研究科経済政策専攻博士後期課程3年 京都府立大学 非常勤講師 馬文博

その後、参加者を交えて、フリーディスカッションによる意見交換会を行います。

2025年度 第2回「外国人介護人材セミナー」概要

■名称

「外国人介護人材の受け入れと課題」

■日時

2026年3月15日（日）14:00～17:00（プレス受付：13:45～）

■場所

大阪経済大学 大隅キャンパス C館31教室（住所:大阪市東淀川区大隅2-2-8）

Osaka Metro今里筋線「瑞光四丁目」駅下車 徒歩約2分

阪急京都線「上新庄」駅下車徒歩約15分、大阪シティバス「大阪経大前」「大阪経大正門」下車すぐ

■主催

大阪経済大学 経済学部 森詩恵研究室

■対象

テーマに関心のある方ならどなたでも

■内容

2027年4月から運用となる「育成就労制度」についての説明

自治体や施設における外国人介護人材受け入れ支援や取り組みを紹介

■スケジュール

14:00～14:10 挨拶・趣旨説明

司会：大阪経済大学 経済学部 教授 森詩恵

14:10～14:45 行政報告

テーマ：「外国人介護人材の政策動向について」

登壇者：厚生労働省 社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室 室長補佐 岡本慎氏

14:45～14:50 休憩（パネルディスカッション設営）

14:50～14:55 パネルディスカッション進行説明

テーマ：「外国人介護人材の受け入れと課題」

司 会：株式会社ライフケア 代表取締役 一谷勇一郎氏（衆議院議員）

14:55～15:05 報 告：「鳥取県の取り組み」

登壇者：鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局長寿社会課 係長 木下祥吾氏

15:05～15:15 報 告：「高齢者福祉の実践」

登壇者：社会福祉法人 尚仁福祉会 特別養護老人ホーム江美の郷（鳥取県） 副理事長 小倉格氏

15:15～15:25 報 告：「外国人介護人材受け入れの実情」

登壇者：大阪経済大学大学院経済学研究科経済政策専攻博士後期課程3年 京都府立大学 非常勤講師 馬文博

15:25～15:30 休憩

15:30～16:00 パネルディスカッション

16:00～16:05 まとめ・意見交換会説明

16:05～16:15 休憩（フリーディスカッション準備）

16:15～16:50 参加者を交えての意見交換会（フリーディスカッション）

16:50～ 閉会挨拶

17:00 終了

■付記

本セミナーは公益社団法人全国老人福祉施設協議会の研究助成を受けて開催しています。

都合により、パネリストを変更する場合があります。ご了承ください。

