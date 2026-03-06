２０２６年春のアドベンチャーワールド「地球でいちばん 癒されるテーマパークへ」３月２１日（土）新たなエデュテインメント体験がスタート！

株式会社アワーズ

「地球でいちばん 癒されるテーマパークへ」ジャイアントパンダがいなくても

１２０種１，６００頭の“いのちの美しさ”が、明日へのエネルギーを呼び起こします。

２０２６年３月２１日（土）、アドベンチャーワールド（和歌山県白浜町）は「地球でいちばん

癒されるテーマパークへ ～世界中の『愛おしさ』に出会う旅～」を掲げ、新たなエデュテインメント体験の数々をスタートいたします。

現代社会において、人々の孤独やストレス、自然との断絶は深刻な社会課題となっています。私たちは今こそ、パークに集う１２０種１，６００頭すべてのいのちに光を当てるべきだと考えました。

動物たちが放つ力強いいのちの息吹、その「いのちの美しさ」に気づくことは、私たちが「生命の

一部」であることを再確認するプロセスに他なりません。

単なるエンターテインメントの枠を超え、五感を研ぎ澄ます体験を通じて精神的な豊かさを取り戻す、ウェルビーイングへの新しいアプローチです。自分自身もまた大きな生命の循環の一部であると実感したとき、内側から明日を生きるエネルギーが溢れ出す「全く新しい学びと癒やし」の体験を 提供します。

【パークNo.１の人気ライブが、さらなる感動のステージへ。】

マリンライブ「Smiles」が新テーマソングと共にバージョンアップ

圧倒的な歌唱・シェネル × 楽曲制作・岡嶋かな多。 ビッグオーシャンを舞台にイルカ・クジラと紡ぐ「いのちの美しさ」の新章。

年間約１００万人の来園者のうち９割以上にご観覧いただいているパークNo.１の人気ライブが、９年ぶりとなるバージョンアップを遂げます。 圧倒的な歌唱力を誇るシェネルと、数々のヒット曲を生む岡嶋かな多がタッグを組んだ新テーマソング『Sense of Wonder』が誕生。青く輝くプールを舞台に、イルカ・クジラたちが空を舞い、トレーナーと長年築き上げてきた「揺るぎない絆」が、魂を揺さぶる音楽とひとつに溶け合う３０分間。言葉を超えて伝わる「いのちの輝き」は、ゲスト一人ひとりの感性を呼び覚まし、明日を生きるエネルギーが内側から溢れ出すような、深い癒やしと一体感をお届けします。

新テーマソング『Sense of Wonder』

- 会場： ビッグオーシャン- 時間：ご来園日のライブ・アトラクションスケジュールをご参照(https://www.aws-s.com/guide/schedule/)ください。- 料金： 無料（別途入園料金が必要です）マリンライブ「Smiles」バンドウイルカアーティスト：Che’Nelle（シェネル）さん

オーストラリア出身。２００７年に世界デビュー後、「ラブ・ウィズ・DJ」で国内オリコン洋楽チャート１位を獲得 。その後、英語カバー「ベイビー・アイラブユー」で一躍時の人となり、映画『海猿』の主題歌「ビリーヴ」やドラマ主題歌「Happiness」が社会現象を巻き起こすヒットを記録。圧倒的な歌唱力で「ラブソング界の歌姫」としての地位を確立しました。

Che’Nelle（シェネル）さん

プロデューサー：岡嶋かな多さん

音楽プロデューサー、作詞作曲家。BTS、TWICE、Snow Man、aespa、LE SSERAFIM、Ado、Da-iCE、NiziU、花譜、Jax Jonesを始め、 通算９００曲以上の作品の制作に参加、提供。オリコン1位の獲得は、１９０回を越える。三浦大知「EXCITE」や、M!LK「イイじゃん」で日本レコード大賞優秀作品賞を受賞。作詞作曲を手がけたBTSのシングル「Crystal Snow」は世界１７国で１位を獲得。BABYMETALの楽曲で米ビルボード１位に貢献するなど世界標準のサウンドをグローバルに発信し続けています。

【サファリワールドの「ケニア号」が、新たな没入体験へ進化。】

岡嶋かな多さん

新・音声ストーリーガイド体験 「サファリ探検！ディスカバリーケニア号」

「野生動物調査隊」の一員となり、広大なサファリワールドを巡る。 ２５種の動物たちのリアルな生態を五感で紐解く、新感覚のエデュテインメント。

これまでの「車窓から動物を眺める」体験から、ゲスト自らが「野生動物調査隊」の一員として任務に挑む没入型体験へと進化します。 最新の立体音響システムを導入し、景色と連動するストーリーがあなたを深い学びの旅へと誘います。隊長のナビゲートのもと、２５種の動物たちが隠し持つ驚くべき「秘密」を紐解いてください。発見の証として、全４０種類のトレーディングカードから５枚をランダムにプレゼントいたします。

【２５０羽のペンギンと五感でコミュニケーションする、未知の没入型ラウンジ】

- 場所：サファリワールド- 便数：１日５～７便限定（所要時間 約２５分間）出発時刻は事前予約サイトTerravieにてご確認ください。- 料金： ８００円／名 ※４歳以上有料（入園券セット購入で７００円／名）- 予約： Terravieにて事前予約制（２０２６年３月９日より販売開始）アムールトラの親子ディスカバリーケニア号

海獣館２階「ペンギンワールド・ラウンジ」

インタラクティブアート「ペンギン・ダイアログ」が紡ぐ、命のリズム。 南極の「とき」を刻む空間で、動物たちの鼓動を肌で感じる深い共鳴体験。

国内最多の飼育羽数を誇るペンギンエリアが、ペンギンたちと五感で対話（ダイアログ）するためのラウンジへと生まれ変わります。南極の現地時間とシンクロするデジタルアート、氷から生まれた音楽、そして南極の海をイメージした香りにペンギンのフェロモンの要素を加えたアロマ「WHITE TIME」 。ペンギンたちのサーカディアンリズム（体内時計）を身体で感じ、その「静」と「動」のリズムに身を委ねることで、自分自身の心も整っていくマインドフルネスなひとときを提供します。

【動物たちの日常に「お邪魔する」】

- 場所： 海獣館２階- 時間：ランダムとなりますが、約１時間おきにデジタルアート・音楽・香りの演出が行われます。- 料金： 無料（別途入園料金が必要です）- 演出：●視覚 南極現地の映像●嗅覚 南極イメージの香り●聴覚 氷から抽出した音楽ペンギンワールド・ラウンジペンギンワールド・ラウンジ

１０種類の“動物カフェ”がオープン

リクライニングチェアで「共に過ごす」、境界線のない滞在体験。お気に入りの一杯を片手に、動物 たちと同じ目線で流れる「癒やしの時」を味わう空間。

動物をただ「見る」のではなく、彼らの日常のなかにゲストがそっと身を置く、新しい滞在の形です。 フラミンゴ、シマウマ、カピバラなど、１０箇所の運動場前には「特等席」が誕生。お気に入りのドリンクを片手に、動物たちと同じ目線、同じ空気感のなかで過ごす時間は、強張った心をほどいていく極上の癒やしとなります。

【和歌山発、次世代モビリティで駆けるサファリ】

- 時間：終日お楽しみいただけます。- 場所：１.フラミンゴカフェ（BIRDTOPE）２.ペンギンカフェ（ふれあい広場）３.シマウマテラス（サファリワールド）４.マレーバクテラス（サファリワールド）５.ドルフィンカフェ（イルカふれあいプール）６.フタコブラクダカフェ（ファミリー広場）７.カピバラカフェ（ふれあい広場）８.カバカフェ（ふれあい広場）９.リスザルカフェ（鳥の楽園）１０.ホースカフェ（ホースキャンプ）カフェのロゴ- 料金：スペースは無料でご利用いただけます。ドリンクはお近くの店舗で購入しお楽しみください。フラミンゴカフェイメージシマウマテラスイメージ

「サファリ e-バイククルーズ」glafitコラボで誕生

風を感じ、いのちにふれる。電動バイクで巡る新しいサファリ体験。 １６歳以上限定の特別な冒険。 フィーディング体験が、動物との距離を縮める。

和歌山発の次世代モビリティ企業「glafit」とのコラボレーションにより、電動バイクで広大な自然を駆け抜ける１６歳以上限定のツアーが登場します。従来の自転車よりも軽快に、環境に配慮しながら巡るサファリ。最大の魅力は、動物との距離を縮めるフィーディング体験です。食事を届ける瞬間に感じる生命のぬくもりをダイレクトに肌で知る、忘れられない体験となります。

【パークスタッフの手づくりロボットが伝える魅力。】

- 時間：１.午前１０時４０分 ２.午前１１時４０分 ３.午後０時４０分 ４.午後１時４０分 ５.午後２時４０分※各回利用時間は６０分まで- 場所：サファリエリア（草食動物エリアのみ）- 定員：各回１０台- 料金：２，５００円／台- 対象年齢：１６歳（高校生）以上限定※運転免許は不要です。必ずヘルメットを着用いただきます。- 予約方法：Terravie／当日空きがある場合はケニア号のりばチケットカウンターで販売いたします。- 販売日：２０２６年３月９日（月）より販売開始いたします。サファリ e-バイククルーズサファリ e-バイククルーズ

「ペンギンロボットミュージアム」オープン

ここで活躍するのは、パークのスタッフが結成したロボット制作サークル「ココロボ」が生み出したアニマルロボットたち。

パークスタッフが結成したサークル「ココロボ」が生み出した、愛らしいアニマルロボットたちが活躍します。「動物を直接見ることが難しい方々にも、その躍動感を届けたい」というスタッフの切実な想いから始まったこの活動。本物さながらに水面をスイスイと泳ぐ遊泳パフォーマンスや、実際に操縦できる体験会を通じて、ペンギンの生命力の不思議を楽しく学ぶことができます。

１.【観覧】ペンギンロボット スイム・レクチャータイム

ペンギンロボットたちが水面をスイスイと泳ぎ回るデモンストレーションを実施します。手づくりならではの愛らしい表情と、驚くほどリアルな遊泳能力を間近でご覧いただけます。

- 時間： 午前１０時００分～（約３０分間）- 場所： センタードーム

２.【体験】ペンギンロボット操作体験

ゲストご自身がリモートコントロールでペンギンロボットを操縦できるプレミアムな体験会です。スタッフによるレクチャー付きなので、お子様でも安心して「ペンギンの動き」を体感いただけます。

【飼育スタッフ・獣医師の「生の声」を届ける】

- 時間： 午後３時４５分～（約３０分間）- 場所： センタードーム- 定員： １２組（１組５分）- 料金：有料イベントとなります。 販売時期は決定次第お知らせいたします。- 内容： エデュテイナー（スタッフ）による操作レクチャー ＋ ５分間の自由操縦ペンギンロボットミュージアムペンギンロボットミュージアム

全４５種の学び場。 新プログラム「どうぶつLIVEトーーク！」

アニマルエデュテイナー（飼育スタッフ）や獣医師が語る「食事・行動・トレーニング」の裏側。

１日７本、日替わりで開催。いのちの現場ならではのリアルな物語。

サファリ、マリン、ふれあい広場の各エリアで、１日７本を日替わりで実施。時には出産や治療といった「いのちが動く瞬間」に立ち会う突発イベントも開催。いのちの現場ならではのリアルな物語、その「背景にある物語」を知ることで、訪れるたびに新しい発見が待っています。

【お仕事体験が、自分と未来を豊かにする。】

- 時間：タイムテーブルについて、決定次第お知らせいたします。- 場所：パーク内各エリアどうぶつLIVEトーーク！どうぶつLIVEトーーク！

キッズ飼育員クエスト ～Terravie（テラヴィ）体験～

お子様がパークの一員として本物のお仕事に挑戦。「誰かのために働く」喜びがコインとなり、次の

旅へと循環するエデュテインメント体験。

子どもたちがパークの運営や飼育の実務に挑戦する、動物園・水族館アプリ「Terravie」と共同開催するクエスト形式のエデュテインメント体験です。ウサギの健康診断や１日園長の公務など、本物の「お仕事」をクリアすると、報酬として独自コイン「Terravie（テラヴィ）コイン」を獲得。誰かのために働く喜びが、未来の自分をワクワクさせる。知的好奇心を揺さぶるクエストが、みなさまの挑戦を待っています！

- 場所：パーク内各エリア- 対象：小学校６年生までのお子様向けのプログラムです。- 料金：無料 ※別途入園料金が必要です。- 予約方法：動物園・水族館アプリ「Terravie」- 販売日：決定次第お知らせいたします。

■参加方法

１.Terravieでクエストにお申込み

２.ミッションをクリアしたら、TerravieコインをGET

■クエスト例（不定期開催のものもあります）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/40302/table/1114_1_c26f9b08b021469eeb178569f8afbd4c.jpg?v=202603060651 ]キッズ飼育員クエストキッズ飼育員クエストプレオープンについて

メディアのみなさまへ

グランドオープンに先駆け、３月２０日（金・祝）にプレスプレビューを開催いたします。

ご紹介した８つのコンテンツは、アドベンチャーワールドが進化し続けるための新たな挑戦です。

音楽と共にイルカたちと１つになるライブ、五感で紐解くサファリの神秘、そして動物たちの日常に溶け込み、 共に過ごす穏やかな時間。そのすべてが、ゲスト一人ひとりの感性を呼び覚まし、世界が少しだけ愛おしくなるような体験へと繋がっています。 さらに、この春を皮切りに、ゴールデンウィークに向けてもさらなる新コンテンツの追加を予定しております。 常に変化し、新たな驚きを提供し続けるパークの姿にぜひご注目ください。

２０２６年３月２０日、新しいアドベンチャーワールドの幕開けに向けたプレスプレビューデー。

１２０種１，６００頭の仲間たちと共に、皆様のご来園を心よりお待ち申し上げております。

一般ゲストの皆さまへ

グランドオープン前日となる３月２０日（金・祝）は、メディアのみなさまを対象にしたプレビューデーとなります。各新コンテンツについて、メディアの皆さまに優先的に撮影いただく時間もございますが、この日ご来園いただいたゲストの皆さまにも新コンテンツを体験いただけます。参加を希望される場合は、事前に動物園・水族館アプリ「Terravie」にてご予約をお願いいたします。

動物園・水族館アプリ「Terravie」 :https://terravie-app.comチケットを購入する