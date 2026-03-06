杏さんがパリ暮らしのきっかけとなった旅を初めて綴るエッセイ『杏のとことこパリ子連れ旅』。4月12日に杏さんによるサイン本お渡し会が決定しました！

株式会社ポプラ社

株式会社ポプラ社は、杏さんがパリ暮らしのきっかけとなった旅を初めて綴るエッセイ『杏のとことこパリ子連れ旅』を3月18日（水）に発売いたします。

『杏のとことこパリ子連れ旅』（ポプラ社刊）と『杏のパリ細うで繫盛記』（新潮社刊）を3月18日（水）に同時発売することを記念して、杏さんのサイン本お渡し会を紀伊国屋書店 新宿本店にて4月12日（日）に開催いたします。

お渡し会参加は先着200名様！ 受付は3月9日（月）18時～開始予定

『杏のとことこパリ子連れ旅』（ポプラ社刊）と『杏のパリ細うで繫盛記』（新潮社刊）の発売を記念した、杏さんのサイン本お渡し会を開催いたします！

先着200名様で3月9日（月）18時から受付開始予定。

開催日程：4月12日（日）15時～

場所：紀伊国屋 新宿本店

定員：200名（先着）

受付：3月9日（月）18時～開始

詳細はこちら :https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fstore.kinokuniya.co.jp%2Fevent%2F1772692157%2F&data=05%7C02%7Cj_kondo%40poplar.co.jp%7C3795bd58a2a54484b2cc08de7b581eaa%7C27e761fdcb21451390ef29f6af5f7c0d%7C0%7C0%7C639083815629324259%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=zkO0cVzDrm%2BT3lG9GwCj13qfa0%2BxoZx7EzmWBhjjABk%3D&reserved=0

『杏のとことこパリ子連れ旅』内容

あの時の私は、なぜか行こう！と思ったのだ。

行ってとても良かった。風通しが良くなったのだ。

「双子３歳、長男１歳。今振り返っても、よくまあ連れていったと思う」

パリに引っ越すきっかけとなった、子どもたちとの３回の旅。やりたいと思ったら、やってみる！子連れ旅の楽しさと大変さをビビッドに描く、軽やかな旅エッセイです。

巻末にはオススメの観光地やグルメを紹介した「杏のパリ案内」を収録！

著者プロフィール

杏（あん）

1986年4月14日生まれ、東京都出身。俳優・モデル。2001年にデビューし、その後、雑誌、映画、ドラマなどで幅広く活躍。主な出演作品にNHK連続テレビ小説「ごちそうさん」（ヒロイン）、NTV「花咲舞が黙ってない」シリーズ、映画「キングダム 運命の炎」、「私たちの声」、「翔んで埼玉 ～琵琶湖より愛をこめて～」、「窓ぎわのトットちゃん」（声の出演）などがある。2022年にWFP親善大使

に就任し、同年日本とフランスで二拠点生活をスタート。2026年放送・配信のWOWOW日本×フィンランド共同製作ドラマ「連続ドラマＷ BLOOD & SWEAT」にて主演を務める。著書に『杏の気分ほろほろ』『杏のふむふむ』などがある。

書籍情報

タイトル：『杏のとことこパリ子連れ旅』

著：杏

本体：1,760円（税込）

発売：2026年3月18日

出版社：ポプラ社

書誌ページ＞＞https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/8008548.html

Amazon＞＞https://amzn.to/4rvLQag

フランスと日本の二拠点生活を綴ったエッセイ

『杏のパリ細うで繁盛記』新潮社より同日発売！

『杏のパリ細うで繁盛記』カバー『杏のパリ細うで繁盛記』

【著者名】杏

【発売日】３月18日

【造本】ソフトカバー 160ページ

【定価】1760円（税込）

【ISBN】978ｰ4ｰ10ｰ35677ｰ4

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/356771/

今まで生きてきて、初めて自分のことを好きになれそうな気がする――。

36歳、海外移住を決めた。子ども3人と犬を連れて、最先端の流行と伝統が詰まった宝箱のような、大好きな街パリへ。でも、到着して気が緩んだその日から、私はポンコツになった――。

子どもたちの自転車の猛特訓、深夜ジグソーパズルに熱中する大切なひとりの時間、ドラマ撮影のための家族そろってのフィンランド滞在、子育てを見守ってくれた愛犬の看取り……ドタバタながら愛おしい暮らし、そしてこの先叶えたいこと。