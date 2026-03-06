『ストリートファイター6』のポップアップショップが、「あみあみ」で開催。新商品をはじめ、様々な商品を販売。
大網株式会社
大網株式会社（本社・東京都文京区）は、自社が運営するホビーショップ「あみあみ秋葉原ラジオ会館店」にて、『STREET FIGHTER 6 POPUP SHOP in AmiAmi』を、2026年3月12日(木)～3月15日(日)の期間で開催いたします。
■注目ポイント
１.『ストリートファイター6』新商品などを販売。
２.商品サンプル、等身大パネルに加え、スケートボードも展示予定。
３.関連商品を2,000円(税込)ご購入ごとに、「ブロマイド(全4種)」をランダムで1枚プレゼント！
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/
【開催概要】
■STREET FIGHTER 6 POPUP SHOP in AmiAmi
■開催場所：あみあみ秋葉原ラジオ会館店 イベントスペース
■開催期間：2026年3月12日(木)～3月15日(日)
※特典はなくなり次第終了します。
※状況に応じて、購入制限・入場制限を設ける場合がございます。
※詳細は@amiami_a_event(https://x.com/amiami_a_event)にてお知らせします。
■購入特典
関連商品を2,000円(税込)ご購入ごとに、「ブロマイド(全4種)」をランダムで1枚プレゼント！
※種類は選べませんのでご了承ください。
※なくなり次第配布終了とさせていただきますのでご了承ください。
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
(C) CAPCOM
