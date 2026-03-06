『ストリートファイター6』のポップアップショップが、「あみあみ」で開催。新商品をはじめ、様々な商品を販売。

大網株式会社

大網株式会社（本社・東京都文京区）は、自社が運営するホビーショップ「あみあみ秋葉原ラジオ会館店」にて、『STREET FIGHTER 6 POPUP SHOP in AmiAmi』を、2026年3月12日(木)～3月15日(日)の期間で開催いたします。

■注目ポイント

１.『ストリートファイター6』新商品などを販売。

２.商品サンプル、等身大パネルに加え、スケートボードも展示予定。

３.関連商品を2,000円(税込)ご購入ごとに、「ブロマイド(全4種)」をランダムで1枚プレゼント！

【開催概要】

■STREET FIGHTER 6 POPUP SHOP in AmiAmi

■開催場所：あみあみ秋葉原ラジオ会館店 イベントスペース

■開催期間：2026年3月12日(木)～3月15日(日)

※特典はなくなり次第終了します。

※状況に応じて、購入制限・入場制限を設ける場合がございます。

※詳細は@amiami_a_event(https://x.com/amiami_a_event)にてお知らせします。

■購入特典

関連商品を2,000円(税込)ご購入ごとに、「ブロマイド(全4種)」をランダムで1枚プレゼント！

※種類は選べませんのでご了承ください。

※なくなり次第配布終了とさせていただきますのでご了承ください。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

(C) CAPCOM

【店舗情報】

