『ストリートファイター6』のポップアップショップが、「あみあみ」で開催。新商品をはじめ、様々な商品を販売。

写真拡大 (全4枚)

大網株式会社


大網株式会社（本社・東京都文京区）は、自社が運営するホビーショップ「あみあみ秋葉原ラジオ会館店」にて、『STREET FIGHTER 6 POPUP SHOP in AmiAmi』を、2026年3月12日(木)～3月15日(日)の期間で開催いたします。


■注目ポイント


１.『ストリートファイター6』新商品などを販売。


２.商品サンプル、等身大パネルに加え、スケートボードも展示予定。


３.関連商品を2,000円(税込)ご購入ごとに、「ブロマイド(全4種)」をランダムで1枚プレゼント！



■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/


【開催概要】


■STREET FIGHTER 6 POPUP SHOP in AmiAmi




■開催場所：あみあみ秋葉原ラジオ会館店　イベントスペース


■開催期間：2026年3月12日(木)～3月15日(日)



※特典はなくなり次第終了します。


※状況に応じて、購入制限・入場制限を設ける場合がございます。


※詳細は@amiami_a_event(https://x.com/amiami_a_event)にてお知らせします。


■購入特典




関連商品を2,000円(税込)ご購入ごとに、「ブロマイド(全4種)」をランダムで1枚プレゼント！



※種類は選べませんのでご了承ください。


※なくなり次第配布終了とさせていただきますのでご了承ください。


※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。



(C) CAPCOM



【店舗情報】


■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)