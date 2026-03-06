おかげさまで毎回大きなご支持をいただいております小僧寿しの「超得にぎり」！もっとお得に、より良いものに、プレミアムなメニューをご用意しました。3月9日(月)～期間限定『【超】得にぎりフェア』を開催！

KOZOホールディングス株式会社

KOZOホールディングス株式会社の子会社である株式会社小僧寿しは、持ち帰りすし店「小僧寿し」にて、3月9日(月)～13日(金)・3月16日(月)～20日(金)の期間限定で『【超】得プレミアムフェア』を開催します。※店舗により未実施の場合がございます。

「【超】得プレミアムフェア」商品のご紹介

毎回大変ご好評いただいております、『【超】得にぎりフェア』！日頃のご愛顧に感謝を込めまして…もっとお得に、より良いものに、プレミアムなメニューをご用意しました！！

販売日：2026年3月9日(月)～13日(金)・3月16日(月)～20日(金)

《販売概要》 商品名 / 価格

※一部地域・店舗により未実施の場合や、内容・金額が異なる場合がございます。

※各店舗の準備数が無くなり次第終了となります。

※写真はイメージです。実際の提供容器と異なります。

【超】得にぎり 20貫 1,000円（税込1,080円）

【超】得にぎり 20貫

まぐろ！海老！しめ鯖軍艦！ねぎまぐろ！などなど…人気ネタ・定番ネタなど20貫入って！

税込1,080円！！とってもお買い得です♪

【超】得プレミアムにぎり 19貫 1,690円（税込1,825円）

【超】得プレミアムにぎり 19貫

『【超】得プレミアムにぎり19貫』は、いくら軍艦！本鮪中とろ！一本穴子！本ずわいがに！など

上ネタ・人気ネタ19貫で税込1,825円！！豪華ネタに大満足の商品です♪

どちらもボリューム満点♪とってもお買い得！大人気の「超得にぎり」は、この期間だけの特別企画です。ぜひお見逃しなく！！

※商品は十分にご用意しておりますが、万が一品切れの際はご了承ください。

※限定店舗での開催となります。実施店舗一覧をご参照ください。

※店舗により、定休日がございます。



実施店舗等、フェア詳細に関するURL：https://x.gd/fmJ6O(https://x.gd/fmJ6O)

【会社概要】

株式会社小僧寿し

東京都中央区日本橋蛎殻町 1-5-6 盛田ビルディング 6Ｆ

代表取締役社長 森下 將典

https://kozosushi.co.jp/