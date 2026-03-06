「住宅価格が上がる時代に、“今すぐ住める家”という選択」完成済みモデルハウス販売
打ち合わせ不要・完成済み住宅だから入居まで最短。
展示場として公開していた住宅を限定販売
株式会社クリエイト礼文（本社：山形県山形市、代表取締役：大場友和）は、山形県東根市神町西エリアにて、完成済みモデルハウスの特別販売イベントを開催します。
3月中の土日祝開催 いますぐ住める建売見学会
今回販売される住宅は、これまで展示場として公開していたモデルハウス。
すでに完成しているため、契約後すぐに入居できる建売住宅として販売されます。
住宅価格の上昇や資材価格の高騰が続く中、
「早く住める家を探したい」「完成した家を見てから購入したい」という声が増えています。
本イベントでは、実際の住空間を体験しながら、完成済み住宅をそのまま購入することが可能です。
リビングは24帖の大空間。開放感がある空間です。
「完成住宅」という合理的な住まい選び
シンプルで印象的な外観。塗壁とガルスパンの対照的な質感が際立ちます。
一般的な注文住宅の場合、
- 土地探し
- 住宅会社との打ち合わせ
- 設計
- 建築確認申請
- 建築期間
などを含めると、入居まで半年～1年以上かかることも珍しくありません。
一方で今回販売される住宅は、すでに完成しているため
- 住宅の完成形を確認して購入できる
- 打ち合わせの時間が不要
- 契約後すぐに住み始められる
といったメリットがあります。
仕事や子育てで忙しい共働き世帯にとって、
完成住宅という住まい選びは合理的な選択肢の一つとなりつつあります。
子育て世帯におすすめしたい間取り。オープンキッチンからはリビング学習の様子が見守れます。
展示場として公開されていたモデルハウスをそのまま販売
今回販売される住宅は、ユニテハウスの住宅思想を体現したモデルハウスです。
シンプルで合理的な箱型住宅をベースに、
暮らしやすさと機能性を両立した設計が特徴です。
主な特徴
- 開放的な24帖のリビング空間
- 家事動線を考えた間取り
- 収納計画を取り入れた設計
- 作りこんだ外構、アウトドアリビング
- トータルコーディネートした人気ブランド「クラッシュゲート」のインテリア付き
- 耐震性を考慮した構造
モデルハウスとして公開されていたため、
完成度の高い住空間を実際に体感しながら検討できる住宅となっています。
タイルデッキやシンボルツリーも完備。フェンスが設置してありプライバシーにも配慮しています。
モデルハウス特別販売イベント開催
今回、完成済み住宅を体験できる見学イベントを開催します。
住宅購入を検討している方に向けて、
住まいの広さや空間の使い方、動線などを実際に体感することができます。
延床面積：35.63坪（117.80平方メートル ） 敷地まるごとコーディネートしたモデルハウス。
3月中は毎週土日祝に「建売見学会」を開催
開催日：2026年3月1日(日) ～ 30日(火)
時間：10:00～16:00
場所：山形県東根市神町西1丁目
間取り：3LDK
駐車場：3台可
学区：大森小学校・神町中学校
イベント詳細
ご予約は下記詳細ページより承っております。
詳細を見る :
https://createlemon.jp/LP/jinmachinishi
建物概要
所在地：山形県東根市神町西1丁目
販売主体：株式会社クリエイト礼文（ユニテハウス山形）
間取り：2階建て 3LDK
建物面積：
1F：17.53坪（57.96平方メートル ）
2F：18.10坪（59.84平方メートル ）
延床面積：35.63坪（117.80平方メートル ）
敷地面積：61.84坪（204.44平方メートル ）
構造・工法：2×4モノコック工法（木造鉄板葺2階建）
完成年月：令和5年7月
引渡時期：要相談
取引態様：売主
土地と建物だけでなく、外構、エアコン5台や床暖房、食洗器、コーディネートしたインテリアや小物もまるごと販売。
トータルコーディネートした「クラッシュゲート」を含む関家具のおしゃれなインテリアもすべて含まれています。
会社概要
株式会社クリエイト礼文
所在地：山形県山形市
代表者：代表取締役 大場友和
事業内容：住宅事業（ユニテハウス）、不動産事業、リゾート事業、地域創生事業 ほか
公式サイト：https://createlemon.jp
ユニテハウスとは
2008年に誕生した、シンプルなデザインと高いコストパフォーマンスが特徴の住宅ブランド。住む人の幸せを考え、月々の支払いやメンテナンス費を抑える工夫をした「箱の家」を提供し続けている。おかげさまで、山形県では住宅着工棟数15年連続No.1※を記録。
「QOL住宅で縁ある人々を幸せに」をモットーにお客様に寄り添った提案を行っている。
※2009年～2023年 リビング通信社調べ
🏠ユニテハウス https://unitehouse.jp
経済性と合理性を兼ね備えた、セミオーダー住宅。
家だけでなく、家族みんなが充実した人生を送れるように、
経済性と合理性を兼ね備え、そこにデザイン性もプラスした住宅です。
🏠スマートユニテ https://smartunite.jp
全棟長期優良住宅搭載！
「みんなにフィットする「出会う」家づくり」
これまでの約3,000棟の実績の中から、
人気のプランをラインナップした規格住宅。
間取りやテイストはお好みに合わせてチョイスでき、
コスパだけでなく、打ち合わせ時のタイパにも優れています。
本件に関するお問い合わせ先
ユニテハウス山形
TEL：023-631-5379
メール：yamagata@unitehouse.jp
来場予約ページ：https://createlemon.jp/LP/jinmachinishi