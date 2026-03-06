～インクルーシブなスポーツ観戦の推進に関するプロジェクト～　キッズチェア貸出開始のご案内

沖縄バスケットボール株式会社

この度、3月7日(土)、8日(日)に開催される「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」島根スサノオマジック戦以降のホームゲーム全試合を対象に、『キッズチェア』の無料貸し出しを実施いたします。

本取り組みは、インクルーシブなスポーツ観戦の推進に関するプロジェクトの一環として、B.LEAGUE SPORTSPROMOTION&REFEREE SUPPORTING PARTNERである独立行政法人日本スポーツ振興センターの支援により行われます。

小さなお子さまをお連れのご家族にとって、試合観戦は楽しい時間であると同時に、心配が伴う場面もあります。当クラブでは、年齢やライフステージに関わらず、すべての皆さまにとって快適であたたかい観戦体験を提供することを目指しております。

お子さま連れでも安心してご観戦いただけるキッズチェアを、この機会にぜひお試しください。

■サービス概要

「IKOU（イコウ）ポータブルチェア」について

インクルーシブデザインを軸とした子ども用プロダクトを手掛ける株式会社Halu（ハル）が開発・販売する「IKOU（イコウ）ポータブルチェア」のレンタルサービスを実施します。

「IKOU（イコウ）ポータブルチェア」は、スタジアムの大人用座席の上に簡単に取り付けができ、乳幼児や障害のあるお子さまが安全かつ快適に座ることが可能になることで、ご家族が一般座席で一緒に観戦を楽しむことができます。

IKOU（イコウ） | 自由で自分たちらしい外出を、すべての子どもと親たちに。(https://ikoudesign.com/)

協力：JSC（独立行政法人日本スポーツ振興センター）/ スポーツくじ

対象年齢/身長体重

生後7ヶ月頃（腰座り）～3歳頃（身長97cm、体重16kgまで）

※障害のあるお子さまのご利用について

身長・体重の条件を満たす場合は、腰が完全にすわっていない状態でもご利用可能です。ただし、首すわりが不安定なお子さまにはご使用いただけません。

ご使用の際には、首がすわっていることを必ず確認し、胸ベルト・腰ベルトを適切な長さで装着して座位を安定させ、必ずティルト機能を活用してください。

本商品の特徴やよくあるご質問について、詳しくはこちら(https://ikoudesign.com/ja/product/ikou-portable-chair/)をご参照ください。

※ティルト機能が使用できない座席がある場合

本来は障害のある子もない子も使えることが特徴ですが、ティルト機能の使用ができない場合もあるため、腰座りが使用の条件となります。

■ご利用手順

１. 沖縄サントリーアリーナ2Fインフォメーションブースにて「貸出同意書」へご署名・ご連絡先をご記入ください。

２. スタッフより設置方法をご説明いたします。説明後、キッズチェアをお渡しいたしますので、自席にて設置をお願いします。

３. 試合終了後、キッズチェアをご返却ください。あわせて、Webアンケートへのご回答にご協力をお願いいたします。

※数に限りがございますので、予めご了承ください。

■対象試合

・2026年3月7日(土) vs島根スサノオマジック

・2026年3月8日(日) vs島根スサノオマジック

・2026年3月11日(水) vsシーホース三河

・2026年3月14日(土) vs長崎ヴェルカ

・2026年3月15日(日) vs長崎ヴェルカ

・2026年4月4日(土) vsレバンガ北海道

・2026年4月5日(日) vsレバンガ北海道

・2026年4月8日(水) vs大阪エヴェッサ

・2026年4月11日(土) vs茨城ロボッツ

・2026年4月12日(日) vs茨城ロボッツ

・2026年4月18日(土) vs三遠ネオフェニックス

・2026年4月19日(日) vs三遠ネオフェニックス

・2026年4月25日(土) vs佐賀バルーナーズ

・2026年4月26日(土) vs佐賀バルーナーズ