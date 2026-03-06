【産学官連携】国際アート＆デザイン大学校 声優科学生が「ふくしま防災塾」動画教材のキャラクターボイスを担当

株式会社NSGホールディングス

ＮＳＧグループの国際アート＆デザイン大学校（A&D）声優科で、の声優科学生が、福島県制作の小学生向け防災動画教材「ふくしま防災塾」に登場するキャラクターの声優を担当しました。

本動画は、県内小学校で実施される防災授業用教材として制作され、水害・土砂災害編、地震・津波編の2種類が公開され、福島県内の教育現場で活用されており、３月中に中高生向け動画の公開を予定しています。

■ 福島県制作「ふくしま防災塾」とは？

「ふくしま防災塾」は、福島県が小学生の防災意識向上を目的に制作した動画教材です。

・水害・土砂災害編

・地震・津波編

災害発生時の正しい行動を、アニメーションキャラクターを通してわかりやすく伝える構成となっています。

https://bousai-kyouzai.pref.fukushima.lg.jp/

■ 【公開授業】福島県内の小学校で活用

郡山市立 安積第一小学校（水害・土砂災害編）／2026年1月29日実施

いわき市立 久ノ浜第一小学校（地震・津波編）／2026年2月25日実施

公開授業の様子は、テレビユー福島（TUF）、KFB福島放送、福島民報、NHK福島放送局など複数メディアで報道されました。

写真：収録の様子（声優科学生）写真：収録の様子（声優科学生）

■ 声優科学生がキャラクターボイスを担当

本校声優科の学生が、動画内キャラクターの音声収録を担当しました。

小学生向け教材という特性を踏まえ、

・子どもに届くやさしい語り口

・緊急時の緊張感を伝える表現

・正確で聞き取りやすい発声

を意識して収録に臨みました。

実際に学校現場で自分たちの声が教材として活用されることは、学生にとって実践的かつ社会的意義の高い経験となりました。

■ 国際アート＆デザイン大学校の実践教育

国際アート＆デザイン大学校では、地域・行政・企業と連携した実践型教育を推進しています。

今回の取り組みは、

・声優としての現場経験

・社会貢献型プロジェクトへの参加

・防災教育への理解深化

といった学びにつながりました。

今後も本校では、地域と連携しながら、実社会で活躍できるクリエイティブ人材の育成を進めてまいります。

学校法人国際総合学園 国際アート＆デザイン大学校

所在地：〒963-8811福島県郡山市方八町2-4-1

代表者名：市田 比佐浩

ＵＲＬ：https://www.art-design.ac.jp/

＜NSGグループについて＞

NSGグループは、教育事業と医療・福祉・介護事業を中核に、健康・スポーツや建設・不動産、食・農、商社、広告代理店、ICT、ホテル、アパレル、美容、人材サービス、

エンタテイメント等の幅広い事業を展開する101法人で構成された企業グループです。それぞれの地域を「世界一豊かで幸せなまち」にすることを目指して、「人」「安心」「仕事」「魅力」をキーワードに、地域を活性化する事業の創造に民間の立場から取り組んでいます。

＜NSGグループホームページ＞

https://www.nsg.gr.jp/