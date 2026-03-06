プロeスポーツチーム「ZETA DIVISION」、「TCG」部門設立および、「Shadowverse Premier Series 26-27」参戦決定。

GANYMEDE株式会社

GANYMEDE株式会社（本社：東京都港区 代表：西原 大輔）が運営するプロeスポーツチーム『ZETA DIVISION』は、この度新たに「TCG部門」を設立し、2026年7月開幕予定の公式プロリーグ「Shadowverse Premier Series 26-27」へ参戦することをお知らせいたします。

また、本リーグへの参戦に向け、共に新たな伝説を創り上げる選手の公募を開始いたします。

■ TCG部門 設立経緯について

日本において「カードゲーム」は単なる遊びの枠を超え、世代を問わず独自の発展を遂げてきたかけがえのないカルチャーです。その中でも長きに渡り根強い人気を誇る『Shadowverse』は、競技シーンとコミュニティが一体となり、幾度となく胸を熱くするドラマを生み出してきました。

ゲーミングカルチャーをより豊かにし、次世代の文化を形成することを掲げる「ZETA DIVISION」にとって、この熱量あふれるコミュニティへ参画することは必然とも言える挑戦です。

今回、優勝賞金1億円を懸けた新リーグ「Shadowverse Premier Series 26-27」という新たな歴史の幕開けにおいて、私たちは競技シーンの最前線へ参入します。「ZETA DIVISION」ならではの情熱をもって、日本の誇るべきカードゲームコミュニティを盛り上げていきたい。そして、ファンの皆様と共に新たな伝説を創り上げていきたいと強く願い、この度のTCG部門設立および、『Shadowverse』の競技シーンへ参入する決断に至りました。

■ 「Shadowverse Premier Series 26-27」について

「Shadowverse Premier Series 26-27」は、年間優勝賞金1億円を懸けて争われる『Shadowverse』の新たな国内最高峰公式プロリーグです。初年度となる本リーグには、「ZETA DIVISION」を含む計8チームが参戦し、2026年7月の開幕を予定しています。

また、参加選手には2026年末に開催予定の「Shadowverse World Grand Prix 2026」への出場枠を争う機会も与えられます。

■ 選手選考について

ZETA DIVISION TCG部門では、本リーグの競技シーンの最前線で戦い抜き、共に頂点へ挑むことができる選手の皆様を募集いたします。

選手選考は、リーグ運営事務局および参戦チームによる「逆指名制度」「ドラフト会議」「オーディション選考」の3つの方式を通じて実施され、各チーム最小3名、最大5名のロスターを編成します。

【選手公募概要】

公募受付期間：2026年3月5日（木）～ 2026年3月22日（日）23:59

応募方法：公式サイト内の選手公募応募フォームより必要事項を入力のうえご応募ください。

応募資格：『Shadowverse: Worlds Beyond』をプレイしている方であれば、プロ経験の有無や活動形態（海外在住、ストリーマー、VTuberなど）を問わず広くご応募いただけます。

【選手選考プロセス】

本リーグに参戦する選手（1チームあたり最小3名、最大5名）は、以下の3つの多角的なプロセスを通じて決定されます。

▼逆指名制度

選手が特定のチームを1つ指定し、チーム側との合意によって「単独交渉権」を成立させる仕組みです。

- 各チーム最大1名まで獲得可能。- 成立した場合、他チームはその選手をドラフトで指名できません。- 本制度を利用したチームは、ドラフト会議の「1巡目」の指名権を放棄し、2巡目からの参加となります。

▼ドラフト会議

2026年4月3日（予定）、全チーム参加による公開指名を実施します。

- 最大4巡まで実施。同一選手への重複指名が発生した場合は、抽選にて交渉権を決定。- Shadowverse公式YouTubeチャンネルにて、ライブ配信が実施されます。

▼オーディション選考

ドラフト会議で指名されなかった選手、または契約合意に至らなかった選手を対象とした、番組形式の選考プロセスです。

- 段階的な選考を経て、6月の「シャドバフェス2026」にて実施される「最終ドラフト会議」の指名候補となります。- 各チーム、オーディション選考を通じて必ず1名以上の選手を獲得することが義務付けられています。

【今後の選考スケジュール】

・選手公募受付期間

2026/3/5 ～ 2026/3/22 23:59



・逆指名成立選手への連絡期間

2026/3/24 ～ 2026/3/31（予定）



・ドラフト会議（配信実施）

2026/4/3（予定）



・オーディション選考

書類選考：2026/4/4 ～ 2026/4/10（予定）

1次、2次選考：2026/4/18 ～ 2026/4/19（予定）

3次選考：2026/5/4 ～ 2026/5/6（予定）

最終ドラフト会議：2026/6/20 ～ 2026/6/21（シャドバフェス2026にて実施予定）



・リーグ開幕

2026年7月(予定)

「ZETA DIVISION」の新たな挑戦へ、皆様の熱いご応募と応援をよろしくお願いいたします。

ZETA DIVISIONについて

2018年に設立されたZETA DIVISIONは、ゲーミングライフスタイルを確立させ新たなカルチャーを発信し続けるリーディングブランドです。

ゲーマーとそれを取り巻くカルチャーをより豊かにし、新しいクリエーターを探し、次世代の文化を形成します。既存の文化にとらわれない新たなスタイルを発信しつづけ、ゲーミングカルチャーが広く親しまれる共通の価値観として確立した未来を目指し、活動してまいります。

