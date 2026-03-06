日本が誇るカーカルチャーの魅力を凝縮したナイトパーティー「Red Bull Tokyo Drift」数量限定のコラボアイテムを購入して、完全招待制イベントの貴重なチケットを手に入れよう！

レッドブル・ジャパン株式会社Red Bull Tokyo Drift x Tokyo Drive Car Club コラボレーションアイテム｜Tokyo Drift フーディ

2025年10月、シークレットかつサプライズで初開催された、日本が誇るカーカルチャーの魅力を凝縮したナイトパーティー「Red Bull Tokyo Drift」。巨大な物流倉庫のワンフロアは、ネオンライトとDJによる音楽で、映画さながらのウェアハウスパーティー空間へと変貌。レッドブルによって厳選された100台以上のカスタムカーが集結しました。

国内トップクラスのマシンが並ぶ中、倉庫内の螺旋ランプウェイをドリフトレジェンドのマッド・マイク・ウィデット操るMAZDA 3と箕輪大也のToyota GR Corollaのマシン2台がドリフトしながら駆け上がる圧巻のパフォーマンスを披露。この夜、特別に招待されたゲストたちは会場でその熱気を体感し、参加者のSNS投稿を通じてイベントの存在を知った多くの人々から、次回開催を望む声が寄せられました。

Red Bull Tokyo Drift x Tokyo Drive Car Club コラボレーションアイテム｜Drift Logo Tシャツ

そして2026年3月「Red Bull Tokyo Drift」がスケールアップして開催決定。イベントに先駆け、アパレルブランド「Tokyo Drive Car Club」との二度目となるコラボレーションも実施します。

今回のコラボレーションでは、Tシャツ、ロンT、フーディ、スタジャンの全4型を展開。各アイテムには「Red Bull Tokyo Drift」の入場チケットおよびTokyo Drive Car Clubのステッカーが付属します。

「Red Bull Tokyo Drift」は通常のチケット販売を行わないため、本イベントへ参加するにはコラボアイテムの購入が必要となります。詳細は以下の通りです。

Red Bull Tokyo Drift x Tokyo Drive Car Club コラボレーション展開アイテム

Tokyo Drift Tシャツ 9,900円（税込）Neon Drift ロンT 12,100円（税込）Drive Logo フーディ 19,800円（税込）Drift Logo スタジャン 121,000円（税込）Drift Logo スタジャン 121,000円（税込）

Tokyo Drift

Tシャツ：白、ネイビー／S、M、L、XL／9,900円（税込）

ロンT：白、ネイビー／L、XL／12,100円（税込）

フーディ：アッシュ、ネイビー／M、L、XL／19,800円（税込）

Neon Drift

Tシャツ：白、ネイビー／S、M、L、XL／9,900円（税込）

ロンT：白、ネイビー／L、XL／12,100円（税込）

Drive Logo

ロンT：白、ネイビー／L、XL／12,100円（税込）

フーディ：アッシュ、ネイビー／M、L、XL／19,800円（税込）

Drift Logo

Tシャツ：白、ネイビー／S、M、L、XL／9,900円（税込）

ロンT：白、ネイビー／L、XL／12,100円（税込）

フーディ：アッシュ、ネイビー／M、L、XL／19,800円（税込）

スタジャン：ブラック／M、L、XL／121,000円（税込）

販売期間：

2026年3月13日（金）19:00～3月15日（日）18:59まで。

販売元：

オンラインストア TokyoDriveCarClub.com(https://tokyodrive002.stores.jp/) のみ。

イベント当日に会場にて一部販売される可能性があります。

「Red Bull Tokyo Drift」入場チケットについて：

アイテム1つにつき、チケット1枚が付随します。

例：Tシャツを2枚購入された場合、Red Bull Tokyo Drift入場チケットが2枚付属します。

注意事項

※一般入場チケットの販売はありません。Red Bull Tokyo Driftに参加するには、コラボレーションアイテムをご購入ください。

※一般参加チケットでは車両を展示したり、ドリフト走行をすることはできません。カーミートへの参加応募は締め切り済みです。ドリフト走行はプロドライバーによるものです。

※イベント会場は東京近郊になります。会場住所はイベント参加者（アパレルアイテム購入者）に個別にご案内します。来場者用の駐車場はありません。公共交通手段でお越しください。最寄り駅からシャトルバスを運行予定です。または近隣コインパーキングから徒歩でお越しください。

※コラボ商品はどなたでもご購入いただけます。ただしイベント入場は18歳以上の方のみです。ご購入の際にご注意ください。

Red Bull Tokyo Drift 2026Kunihisa Kobayashi ／ Red Bull Content Pool

Red Bull Tokyo Drift 2026 開催概要

名 称：Red Bull Tokyo Drift 2026

日 時：2026年3月21日（土）

会 場：東京近郊

備 考：本イベントは完全招待制となります。

Red Bull Tokyo Driftとは？

Red Bull Tokyo Driftは、JDMそして日本のカーカルチャーの魅力を凝縮した、レッドブルがお届けする唯一無二のナイト・カーミーティング＆パーティーです。プレイベントとして2025年10月に東扇島で開催した際には、100台以上のカスタムカーが集まり、大型物流倉庫のランプウェイを使ったトップドライバーによるドリフトエキシビションをはじめ、世界初のチューニング仕様「Red Bull MINI」お披露目などを実施しました。

Red Bull Tokyo Drift 2026 ライブ配信

日 時：2026年3月21日（土）

MC：ユージ

視聴URL：

レッドブル・ジャパン公式 YouTube

https://www.youtube.com/@redbulljapan

レッドブル・ジャパン公式 TikTok

https://www.tiktok.com/@redbulljapan

レッドブルモータースポーツ公式 X

https://x.com/redbullmotorJP