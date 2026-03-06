【インテグラル・リアルエステート株式会社と協業】オフィスビルをコンバージョンしたアパートメント型ホテル「STAND HOTEL Shimbashi」を3月6日に開業

matsuri technologies株式会社

ソフトウェアを主軸に、空間の価値を最大化するソリューション「StayX」を運営するmatsuri technologies株式会社(本社：東京都新宿区)は、インテグラル・リアルエステート株式会社（本社：東京都千代田区）との協業案件として、2026年3月6日に東京都港区東新橋に新たなアパートメントホテル「STAND HOTEL Shimbashi」を開業いたしました。

本施設は、オフィス用途だった建物をコンバージョンした日本でも数少ない事例です。働き方の多様化に伴うオフィス需要の変化と、インバウンド増加による宿泊施設の供給不足という2つの社会課題を1つのプロジェクトで解決することを目指しています。

客室は、全室5名以上が利用可能な都心部には少ないグループ・ファミリー向けの客室設計です。また滞在型のアパートメントホテルとして、全部屋にキッチン、ドラム式洗濯乾燥機が完備されています。

共用部は新橋の新たな交流拠点になるべく、クラフトビールやコーヒーなど新橋にちなんだ商品が並ぶユニークな自販機や新橋を知り尽くした街のプロフェッショナルがロビーに常駐しており、新橋の魅力を存分に伝えます。また地下にはスミスマシンを中心としたジムエリアを設置しています。

小規模宿泊施設の運営ノウハウを活用することで、限られたスペースを有効に活用しています。必要備品を日単位で配送することやオンラインでチェックイン、チェックアウトすることで、必要最低限のオフィススペースに縮小することで、お客様の空間を最大化しました。東京・新橋の観光拠点として、2026年3月6日より運営を開始し、街を盛り上げていきます。

■オフィスからのコンバージョンによる工期削減と環境負荷軽減

近年、リモートワークの普及等を背景にオフィス空間の需要が減少し、空きオフィスの活用が社会的課題となっています。その一方で、訪日旅行客の増加により都市部の宿泊施設は慢性的な供給不足に陥っています。

STAND HOTEL Shimbashiは、新築オフィスビルの躯体をそのまま活用したコンバージョンホテルです。既存構造を再利用することで、建替えに伴うCO2排出量や建設廃棄物を大幅に削減し、新築比較で工期も短縮しました。環境負荷の低減と事業性を両立したESG投資の観点からも、非常に親和性の高いサステナブルな開発を実現しています。

(2025年5月） (2026年3月）

■グループ・ファミリーの旅行需要に応える客室設計

国土交通省観光庁「旅行・観光消費動向調査 2023年)」によると、3名以上で旅行するグループ・ファミリーは全体の54.5%を占める一方で、3名以上が泊まれる部屋は36.1%を満たす室数しか供給されておらず、約18.4%の需給ギャップが生じています。

STAND HOTEL Shimbashiではこのギャップを埋めるべく、全室5名以上の客室を設計。グループ旅行向けの「STAND Shimbashi BUNK6」（二段ベッド仕様）とファミリー旅行向けの「STAND Shimbashi 5」の2タイプを用意しています。

新橋駅から徒歩圏内に位置し、東京・浅草・渋谷・新宿・羽田空港のいずれも30分以内でアクセス可能な好立地も強みです。

・STAND Shimbashi BUNK6 ・STAND Shimbashi 5

■テクノロジーが実現するスリムなオフィス設計と共用スペースの最大化

民泊施設の運営（国内最大規模・3,000ユニット超）で培ったオペレーションノウハウを利用し、チェックイン、チェックアウト対応をオンライン上で完結することでフロントレスなロビーを設計しました。また弊社のロジスティック網を活用し、リネン・備品の日単位配送によりリネン庫等のバックスペースを最小化することで、その分をゲスト向けの空間に振り向け、充実したロビーとジムエリアの設置を実現しています。

【共用施設・サービス】

・1Fロビー

近隣クラフトビール店舗のビールやコーヒーを販売するユニークな自販機を設置

・ストリートガイド

新橋を知り尽くした「街のプロフェッショナル」がロビーに常駐し、地域の魅力を発信（ウォーキングガイドアプリは2026年6月リリース予定）

・地下ジムエリア

スミスマシンを中心としたトレーニング設備を完備

・1Fロビー ・ジムエリア

[表: https://prtimes.jp/data/corp/22329/table/1033_1_b4617533f43873a7f9731abdcca722e5.jpg?v=202603060651 ]

■StayXとは

「StayX」とは、ソフトウェアを主軸に、空間の価値を最大化するソリューションです。

1つの空間をフレキシブルに変化させ、様々な用途に対応させることが可能です。

例えば、2年でしか貸し出すことができなかった賃貸の物件が、1泊単位の宿泊や、1か月単位の短期賃貸で運営できる施設に生まれ変わります。

私たちのソフトウェアによって、インターネットでの集客や、リアルタイムでの在庫管理、価格調整、AIを用いた清掃員管理など、ビジネスのあらゆる側面をカバーでき、無人での施設運営が可能になります。

人口減少による労働力不足をソフトウェアの力で解決し、必要な人に必要な空間を届けることで、社会インフラの新しい形を創ります。

