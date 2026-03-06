本日開始、最大55％OFF。3Dプリントのラティス構造で支える次世代枕「4D MAKURA LATTICE 3000」をGREEN FUNDINGにて公開【APPLE TREE株式会社】

APPLE TREE 株式会社

APPLE TREE株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：朴 秀明）は、自社ブランド「Lattice＆Life」を立ち上げ、1st商品として3Dプリント技術を活用した枕【4D MAKURA LATTICE 3000】をGREEN FUNDINGにて本日発売を開始いたしました。

本プロジェクトでは、一般販売予定価格30,250円（税込）のところ、数量限定で最大55％OFFにて提供いたします。

APPLE TREE株式会社初の自社ブランド「Lattice＆Life」

「Lattice＆Life（ラティス アンド ライフ）」は、3Dプリント技術と日々の生活を繋ぐブランドです。

3Dプリント技術だからこそできる格子状のデザイン“ラティス構造”を用いることで、「軽さ・柔らかさ・支え・通気性・清潔感」といった相反する要素の最適化を実現。



そこには、機能を誇示するためのデザインはありません。

構造そのものが、意識されることなくデザインになります。



機能性と美しさが自然と溶け合い、暮らしの中に静かに馴染んでいきます。



テクノロジーは、特別なものではなく、暮らしの中に寄り添える存在です。

今ある暮らしに少しのテクノロジーを加えることで、生活がより豊かなものになる。



そう信じて、一人ひとりの身体や使うシーンに寄り添い、「本当に心地の良い機能美」をお届けします。

「4D MAKURA LATTICE 3000」の特長

本製品は、内部にラティス（格子）構造を採用しています。

荷重分散を考慮した幾何学的な内部設計により、頭部を支え、かつ圧を分散する構造となっています。



ラティス構造は格子状の空隙を持つ立体構造であり、内部に通気経路を確保できる点が特長です。

本体は光硬化方式による3Dプリントで一体成形しており、継ぎ目のない内部構造を実現しています。



構造設計により荷重分散を考慮し、寝姿勢の変化に対応しやすい内部構造。

また、一体成形構造により形状安定性にも配慮しています。



素材には植物由来成分を含むエラストマーを採用。

本体は水洗いが可能で、日常的なメンテナンスにも対応しています。

代表の想い

今回の商品開発の発端は、枕が合わずに悩み続けた代表自身。「枕って、毎日使う物なのに、なぜこんなに“妥協”が多いんだろう」

高さが合わない、蒸れる、洗えない。

そのすべてを解決するためには、構造から作り直す必要があると考えました。

そして、枕以外にも、根本から作り直すとより良くなる、生活がより豊かになる商品はきっとある。

そう思い、より良い商品を多くの方々に届けられるよう、「Lattice＆Life」を立ち上げました。

「Lattice＆Life」という名前には、生活をテクノロジーの「構造体（ラティス）」で支えるという意味を込めています。

目立つテクノロジーではなく、日常に静かに寄り添い、確かな役割を果たす存在でありたい。

そんな思いを込めています。



3Dプリンターを通して、より多くの方の毎日をより豊かにしたい。

Lattice＆Lifeは、3Dプリント技術を活用した生活用品開発プロジェクトです。

枕を起点に、今後も内部構造設計を活かした製品展開を予定しています。

製品仕様

・サイズ：約300mm × 約500mm × 約70～90mm

・カラー：ホワイト

・重量：約0.6kg

・同梱物：枕本体

・別売り（オプション）：専用枕カバー

・一般販売予定価格：30,250円（税込）

クラウドファンディング概要

本プロジェクトは、GREEN FUNDING(https://greenfunding.jp/)にて実施いたします。

数量限定で最大55%OFFの特別価格を設定しています。

※詳細な価格およびリターン内容はプロジェクトページをご確認ください。

プロジェクト開始日：2026年3月6日18:00

プロジェクト終了日：2026年4月30日23:59

リターン発送予定：2026年5月～6月末

会社情報

プロジェクトページはこちら :https://greenfunding.jp/skhonpo/projects/9246/APPLE TREE株式会社

■所在地

大阪本社：

〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町4-3-9 本町サンケイビル 18階

06-6710-9061



東京支社：

〒105-0012 東京都港区芝大門2-9-4 VORT芝大門III 9階

03-6450-1163



■設立：

2012年10月



■事業内容：

3Dプリンターの販売・保守 / 3Dスキャナーの販売・保守・測定サービス /

3D関連ソフトウェアの販売 /3Dプリントシューズの販売 /

新製品の設計・開発支援 / 3Dプリント量産サービスビューロ



■各種ホームページ

APPLE TREE：https://apple-tree.co.jp

Markforged：https://apple-tree.co.jp/brand/markforged

FLASHFORGE：https://flashforge.jp

SCANOLOGY：https://3d-scantech.jp

STARAY：https://staray.co.jp

PollyPolymer：https://pollypolymer.jp