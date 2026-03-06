「MIZUNO NEO JUMP」発売

ミズノ株式会社

ミズノは、より高く跳ぶための機能性を追求した「MIZUNO NEO JUMP(ミズノ ネオ ジャンプ)」を3月13日にミズノ直営店、一部のミズノ品取扱店で発売します。

「MIZUNO NEO JUMP」は、「1cmでも高く跳びたい」という、バレーボールプレーヤーの根源的な要望に応えるべく、ミズノの技術を結集した新シリーズです。

中敷きとソール部に3種類のミズノ独自素材『MIZUNO ENERZY』を採用し、ソールの厚みをもたせた設計にすることで、ジャンプする際に体重がかかる前足部の反発性（エネルギーリターン）※1をミズノバレーボールシューズの中で最も高めています。

また、アッパー部は、ローカットとミッドカットの間に位置する独自設計の足首カット高さを採用することで、不安定になりやすい足首周りのサポート力を向上しています。

「MIZUNO NEO JUMP」は、宮浦健人選手(ウルフドッグス名古屋)が着用します。

※1 前足部を鉛直方向に圧縮したときの比較。効果や感じ方には個人差があります。

詳細を見る :https://jpn.mizuno.com/volleyball/mizuno_neo_jump

「MIZUNO NEO JUMP」の特長

■3種類の『MIZUNO ENERZY』を搭載

〇『MIZUNO ENERZY xp』

柔らかさ・反発性・軽量性に優れた『MIZUNO ENERZY xp』をミッドソール部の前足部から後足部に搭載しています。特に前足部に厚みを持たせることで、より高い跳躍をサポートしています。

〇『MIZUNO ENERZY』

クッション性・反発性に優れた『MIZUNO ENERZY』を『MIZUNO ENERZY xp』を囲むように配置することで、踏み込み時のエネルギーの最大化および着地時の衝撃の吸収をサポートします。

〇「MIZUNO ENERZY xpインソール」

中敷きに「MIZUNO ENERZY xpインソール」を採用することで、通常のEVAインソールと比べてクッション性が約14%、エネルギーリターンが約54%向上しています。

■アッパー部

ローカットとミッドカットの間の足首カット高さを独自に設計することで、不安定になりやすい足首周りのサポート力を向上しています(図の赤丸部)。また、軽量性に優れたメッシュと補強メッシュを配置したレイヤー構造を採用し、軽い履き心地を目指しながら、安定して質の高いジャンプをサポートしています。

■ソール部

ソール部は、外甲側前足部アウトソールラバーの大きな巻き上げ構造を採用しています。巻き上げることでミッドソールの変形を制限し、ミッドソールの厚みからくる不安定感に配慮しています。

記

