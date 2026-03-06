『M-1グランプリ2025 スペシャルツアーファイナル』初のアリーナ開催決定！

吉本興業株式会社

このたび、漫才日本一決定戦「M-1グランプリ2025」の興奮を全国へ届けてきたツアーの集大成として、初のアリーナ公演となる『M-1グランプリ2025 スペシャルツアーファイナル』を開催いたします。

M-1ツアー史上最大規模となる本公演は、2026年6月3日（水）にジーライオンアリーナ神戸、6月12日（金）に東京ガーデンシアターにて実施いたします。

各公演には「M-1グランプリ2025」王者・たくろうをはじめ、ファイナリストのドンデコルテ、エバースを含む20組の精鋭が集結。史上最多級の出演ラインナップにより、2025年度の漫才シーンを彩った芸人たちが一堂に会する祭典となります。

舞台セットや演出も通常のツアーから一新し、ロビーエリアでも『M-1グランプリ』の世界観を丸ごと楽しんでいただける多彩なコンテンツをご用意しております。

『M-1グランプリ2025』の締めくくりとして、通常のM-1ツアーとは一味違う公演となっており、M-1ファンの皆さまのみならずお笑いファンの皆さまに広く楽しんでいただける公演となっております。

出演者コメント

たくろう＜たくろう＞

赤木裕

もうM-1は出ないのでM-1ツアーもラス１。

一生に一度のチャンピオンイヤーの最後の景色。走馬灯のサビ候補に入る景色。

絶対に目に焼き付けてますし、よかったらそちらも焼き付けてもらって走馬灯の素材にしてください。

イントロでもいいんで。

きむらバンド

M-1ツアーの集大成という事なのでお客様から「よっ！集大成！」という声が飛んでくるようなウルトラファイナルにしたいと思います！！

ドンデコルテ＜ドンデコルテ＞

小橋共作

ななな…！アリーナ級の会場…！？

お客さん入るのか！？いや入るか！！俺らめっちゃくちゃ売れてるから！！

じゃあ思いっきりお客さんに楽しんでもらうしかないね！

俺も頑張るけど多分ナベさんがもっと頑張るからみんな楽しみにしててー！

渡辺銀次

ええ、ずっと言ってたんですよ。毎年M-1ツアー、ぬるっと終わっているなと。 気付いたら終わっている。

年末の風物詩たるM-1グランプリのツアーともあろうものが何たる体たらくかと。 しかしそれも昔の話となります。

大M-1グランプリの大ツアー、その大大大ファイナルが開催されます。

セット映像キャパ演者全てに魂込めてお届けします。

さぁみなさんもうわかりますよね？ そこに立つ大ドンデコルテを見に来るのです。

公演概要

■KOBE公演

日程： 6月3日(水)

会場： ジーライオンアリーナ神戸

時間： １.12:00開場 13:00開演

２.17:00開場 18:00開演

出演者（全20組）：

【1回目】 イチゴ、エバース、カナメストーン、カベポスター、黒帯、豪快キャプテン、生姜猫、

センチネル、滝音、たくろう、例えば炎、ドーナツ・ピーナツ、ドンデコルテ、

ネコニスズ、ひつじねいり、豆鉄砲 、ママタルト、ミキ、めぞん、ヨネダ2000

【2回目】 エバース、おおぞらモード、カナメストーン、カベポスター、豪快キャプテン、

今夜も星が綺麗、スタミナパン、ゼロカラン、大王、たくろう、例えば炎、

TCクラクション、ドンデコルテ、ネコニスズ、フランツ、ママタルト、ミカボ、

ミキ、めぞん、ヨネダ2000

■ARIAKE公演

日程： 6月12日(金)

会場： 東京ガーデンシアター

時間：１.13:00開場 14:00開演

２.17:30開場 18:30開演

出演者（全20組）：

【1回目】 エバース、おおぞらモード、カナメストーン、カベポスター、黒帯、豪快キャプテン、

生姜猫、真空ジェシカ、スタミナパン、大王、たくろう、例えば炎、TCクラクション、

ドーナツ・ピーナツ、ドンデコルテ、豆鉄砲、ママタルト、ミキ、めぞん、ヨネダ2000

【2回目】 イチゴ、エバース、カナメストーン、カベポスター、豪快キャプテン、今夜も星が綺麗、

真空ジェシカ、センチネル、ゼロカラン、滝音、たくろう、例えば炎、ドンデコルテ、

ひつじねいり、フランツ、ママタルト、ミカボ、ミキ、めぞん、ヨネダ2000

チケット概要

チケット金額：7,800円（税込み）

■チケット販売ページURL

KOBE公演

https://ticket.fany.lol/event/detail/13655

ARIAKE公演

https://ticket.fany.lol/event/detail/13667

＜チケット販売スケジュール＞

・M-1サポーターズクラブ先行、FANYチケットプレミアムメンバー先行

受付期間：3/7（土）11:00～3/17（火）11:00

当落発表：3/20（金・祝）18:00

・FANYチケット二次・プレイガイド先行

受付期間：3/21（土）11:00～3/30（月）11:00

当落発表：4/3（金）18:00

・一般発売

4/11（土）10:00～