【マクアケ新プロジェクト】積むほど夢中、笑顔で熱中！揺れて楽しいかわいいシマエナガの脳トレ積み木♪

親子で。お孫さんと一緒に。家族のコミュニケーションツールとしても大活躍！

株式会社ニーズ／株式会社サンファミリー（本社：兵庫県加古川市、代表取締役：本岡勝則）は、応援購入サービスMakuake（マクアケ）にて、2026年3月6日(金)～4月6日(月)の期間限定で「かわいいシマエナガのゆらゆら積み木」を先行予約販売を開始します。

・積むほど夢中になる。かわいいシマエナガのゆらゆら積み木！

ゆらゆら揺れるとまり木の上に、20羽（18ピース）のシマエナガを集中してそっと乗せていく。 思わず息をのむような、新感覚の脳トレ積み木を開発しました！

その名も「かわいいシマエナガのゆらゆら積み木」

・遊ぶ＝集中力・思考力・指先トレーニング

この積み木は、ただ積むおもちゃではありません。揺れる土台という“不安定さ”が加わることで、

「次はどこに置く？」

「重さのバランスは？」

「今の高さで大丈夫？」

と脳は常に予測と判断を繰り返します。

これは、空間認知能力・判断力・計画力といった日常生活でも重要な認知機能を自然に使っている状態です。

▶ 揺れるからこそ、考える

土台が固定されていないため、少し置く位置を間違えるだけで全体が崩れてしまいます。

そのため、

・ 重心を考える

・ 左右のバランスを見る

・ 次に置く場所をイメージする

といった立体的な思考が常に働きます。この“考え続ける状態”こそが脳トレの核心です。

▶ 指先を動かすことが、脳を刺激する

積み木をつまみ、角度を微調整し、そっと手を離す。

細かな動きには、手指の感覚と脳を同時に使います。

特に大人や高齢者では、指先を使う遊びは脳の活性化につながると言われており、子どもにとっては巧緻性（こうちせい）や集中力を育てる重要な要素です。

▶ 夢中になるから、続けられる

脳トレは“続けること”が何より大切。でも、単調な訓練はなかなか長続きしません。

この積み木は――

・ 倒れそうでドキドキ

・ 成功した時の達成感

・ 家族で盛り上がる楽しさ

があるから、遊びの延長で自然と繰り返してしまう設計です。

▶ 世代を問わず使える理由

・子どもには…空間把握力・集中力の基礎づくり・大人には…思考の切り替えとリフレッシュ・シニアには…日々の脳活習慣として

三世代で同じルールで遊べるから、会話も増え、笑顔の時間も増えていきます。

・シマエナガの積み木のここがポイント！

１.20羽のシマエナガたち「並べるだけで癒される存在」

このセットには、18ピースのシマエナガ積み木が入っています。

ころんと丸い体、ちょこんとしたくちばし、ふんわりしたフォルム。

思わず手に取りたくなる、愛らしさにこだわってデザインしました。

▶ 形が違うから、戦略が生まれる

20羽それぞれが少しずつ違う重さやシルエット。

平らな子、安定しやすい子、ちょっとクセのある子……。

「この子は土台に向いている」

「次はこの子でバランスを取ろう」

そんな判断が、自然と観察力と戦略的思考を引き出します！

アクロバティックな積み方にチャレンジ！

オリジナルバランス作品を作って、SNSで自慢してみましょう♪

２.木のぬくもりと、やさしい手触り

素材は木製ならではのあたたかさを活かし、

角を丸く仕上げて、手になじむ形に。

小さなお子さまからご高齢の方まで、

安心して触れられるよう細部まで配慮しました。

・積み木以外にも使い方色々♪

横に並べてドミノ倒しをしたり、

棚や玄関に飾ってインテリアとして楽しんだり。

遊ばない時間も、そっと空間を和ませてくれる存在です。

・プレゼントにもおススメです！

この「かわいいシマエナガのゆらゆら積み木」は、年齢や性別を問わず楽しめるから、贈る相手を選びません♪

・このシマエナガたちを、あなたのお家へ。

積むほど夢中、笑顔で熱中。

この言葉の通り、この積み木はただ遊ぶための道具ではありません。

家族が集まり、会話が生まれ、笑い声が響き、いつの間にか時間を忘れてしまう――

そんなひとときを生み出す、小さな存在です。

かわいいシマエナガ達と、ゆらゆら揺れる台。

そこから始まるのは、毎日のちょっとした挑戦と達成感。

この機会に新しい脳トレ習慣を始めてみませんか？

「かわいいシマエナガのゆらゆら積み木」

商品サイズ(約)／積み木D5.2～7.5×W5.4～9.3×H1.2(cm)、

土台D25.0×W3.5×H1.5(cm)

重量(約)／370g(積み木及び土台)

材質／セルロース(合板)

製造国 ／中国

【スケジュール】

■プロジェクト開始：2026年3月6日（金）

■プロジェクト終了：2026年4月6日（月）

■発送予定：4月下旬ごろより申し込み順に順次発送

●目標金額：100,000円

●詳細URL：https://www.makuake.com/project/tsumikishimaenaga/

※詳しい発送時期はに関しては活動レポートかメールにて適時ご連絡させて頂きます。