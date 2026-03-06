自動車業界のマーケティングAI社員「cars MANAGER」導入定着・活用支援「サクセス訪問サポート」オプションリリース

cars 株式会社

グローバルカーライフテックカンパニー・cars株式会社は、マーケティングAI社員「cars MANAGER（カーズマネージャー）」のオプションとして、サクセスコンサルによる導入定着・活用支援「サクセス訪問サポート」 をリリースしました。

「サクセス訪問サポート」について

cars MANAGERのサクセスコンサルが会社や店舗へ訪問し、設定・操作・活用に関する疑問解消やサクセスメソッド等の導入定着・活用支援サービスです。現場の業務フローや運用状況を確認しながら、最適な使い方レクチャーやサクセスコンサルすることで、導入効果を最大化します。

本オプションは、導入直後の立ち上げ定着支援から、さらなる成長に向けた活用支援まで柔軟に対応可能です。cars MANAGERマーケティングAI社員を現場に合わせて最適化し、スタッフ全体の理解度を短時間で高めることで、顧客対応力と業務効率の向上を同時に支援。継続的な運用定着・活用を通じて、カーライフバリューチェーン経営の強化を支援します。

本サービスの導入メリット

《１》 サクセスコンサルによる直接的な対面サポート

電話やオンラインだけでなく、「サクセスコンサル」が直接会社や店舗へ訪問するため、対面ならではのきめ細やかなサポートを受けられます。

《２》 現場の業務フローに即した最適な運用提案

実際の現場の状況や業務フローを確認した上で、その店舗に最も適した「cars MANAGER」の使い方や活用方法をレクチャーしてもらえます。

《３》 設定・操作の疑問を即座に解消し、導入定着・活用をスムーズに

初期設定や日々の操作、活用に関する疑問点をその場で解消できるため、サービス導入直後のつまづきを防ぎ、スムーズな定着を実現します。

《４》 短期間でのスタッフ全体の習熟度向上

現場に合わせて「マーケティングAI社員」を最適化し、スタッフ全体の理解度を短時間で高めることで、顧客対応力と業務効率の向上を同時に図れます。

《５》 導入効果の最大化と継続的な経営強化

立ち上げ時の定着支援から、さらなる成長に向けた活用支援まで柔軟に対応し、カーライフバリューチェーン経営の強化と導入効果の最大化をサポートします。

サクセス訪問サポートについて問い合わせる :https://cars-enjoy.com/biz/manager/contact/?cat=demo

「cars MANAGER」について

「cars MANAGER」は、自動車業界のマーケティングAI社員による顧客のカーライフに寄り添った共感マーケティングオートメーションサービスです。AIを活用した人とクルマのカーライフデータの収集・解析により、「経営支援」「集客支援」「複業支援」に利活用することで、持続的成長による「利益増」、「顧客増」、「効率増」を実現します。

「cars MANAGER」サービスサイト：https://cars-enjoy.com/biz/manager/

※「cars MANAGER」はcars 株式会社の登録商標です。

今後も当社は、「Enjoy! Smart Car Life.」をコンセプトに、世界中の人々のカーライフをエンジョイ＆スマートにするため、「カーライフ」×「テクノロジー」による グローバルカーライフテックサービスを提供してまいります。どうぞご期待ください。