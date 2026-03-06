【第8回 地域の仕事“ホンネ”サロン】暮らしを支える企業へ。これからの住宅会社と地域の未来

株式会社フューチャーリンクネットワーク

関係人口創出を推進する株式会社フューチャーリンクネットワーク（本社：千葉県船橋市、代表取締役：石井丈晴、以下FLN）は、オンラインセミナー「第8回 地域の仕事“ホンネ”サロン」を2026年3月13日（金）18:30～20:00に開催します。

今回は三重県津市で地域密着の住宅事業を展開する株式会社サンクスホームをゲストに迎え、「暮らしを支える企業へ。これからの住宅会社と地域の未来」というテーマを切り口に話を聞いていきます。歴史ある地域企業がどのようにして住宅会社の枠を越え、地域の人々のライフプランに寄り添い、これからの地域社会を支える存在になろうとしているのか、その現在地を深掘りします。

■地域の仕事“ホンネ”サロンとは

お申し込みはコチラ :https://tayori.com/f/honne8/

地域で働く人や企業のリアルを、等身大の言葉で伝えるオンラインセミナーシリーズ。

移住・転職を考える際に生まれやすい「情報が少ない」「本音が聞けない」といった不安の解消を目指し、地域の“人”と“仕事”にフォーカスしながら、地域との出会いや関わりのきっかけをつくる場として全国各地で開催しています。

セミナー内容

8回目となる今回の「地域の仕事“ホンネ”サロン」は、三重県津市で30年続く住宅会社・株式会社サンクスホームが舞台。「暮らしを支える企業へ。これからの住宅会社と地域の未来」をテーマに実施します。

老舗企業の若きリーダー・䑓堂（だいどう）社長のもと第二創業期を掲げる同社。

「家族の笑顔が主役の家づくり」を大切に安心して帰れる場所を一棟一棟心を込めて届け続けています。

同社が見据えているのは、「箱としての家」を建てて売ることだけではありません。お客様の人生に徹底的に寄り添い、暮らしの安心と豊かさを守り抜く“ライフプランのパートナー”になることを目指しています。当日は、業界の常識を覆す事業の裏側や、地域企業としての展望について、䑓堂社長ご本人に直接伺います。

本セミナーの主な見どころは以下の通りです。

開催概要

- 「家族の笑顔」を守る家づくりを原点に、常に「誰かの夢のきっかけをつくる存在」でありたいと語る若きリーダーの思考に迫る- 「家を売る」のではなく「ライフプランに寄り添う」ための住宅会社の枠を越えた事業展開や戦略を知る- 創業30年を迎える地域企業が、次世代育成や地域還元にどう向き合うのか

日時：2026年3月13日（金）18:30～20:00

形式：オンライン（Zoom Webinar）

※Zoom Webinarにて実施しますので、原則としてお名前や顔、音声は参加者同士には公開されません。お気軽にご参加ください。

※お申し込み者には、開催翌日にアーカイブ動画のURLをメールにてご案内します。

■タイムテーブル（予定）：

18:30 オープニング

18:40 登壇者・企業紹介

19:10 トークセッション／ディスカッション

テーマ：「暮らしを支える企業へ。これからの住宅会社と地域の未来」

19:40 質疑応答

19:50 お知らせ・クロージング

※当日予告なく内容が一部変更となる場合があります。

■トークセッション登壇者（予定）

[ゲスト] 株式会社サンクスホーム 代表取締役社長

䑓堂 貴也（だいどう たかや）

1983年生まれ、愛知県犬山市出身。美容師としてキャリアをスタート後、未経験で住宅業界へ転身。「家を売るのではなく、お客様の人生に寄り添う」という顧客志向の提案スタイルでトップセールスを確立。個人の力量に依存しがちな業界課題に対し、商品企画・営業プロセス・人材育成を包括した「再現性のあるビジネスモデル（仕組み化）」を構築。2023年6月より現職。

[ゲスト] 株式会社三重シティプロモーション 代表取締役

森田 裕行（もりた ひろゆき）

1964年生まれ。三重県内の地方銀行にて営業店・支店長・本部（営業統括、融資審査等）を歴任後、株式会社三重シティプロモーションを設立。地域情報プラットフォーム『まいぷれ』の三重県全域運営を担い、地域事業者の情報発信支援を通じた地域経済の活性化に取り組む。オンライン診療システム『みんなで保健室』を活用した健康DXにも注力し、企業・自治体・住民をつなぐ次世代型地域医療モデルの構築を推進中。

※トークセッション登壇者は、予告なく変更となる場合があります。

