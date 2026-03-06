ohayoumadayarou、「玉ねぎ」MV公開！3時のヒロイン福田麻貴初監督。さらに川辺素との対バンも開催決定！

The Orchard Japan

ラップユニット・chelmicoのRachelが、プロデューサーESME MORIとともにスタートしたソロプロジェクト“ohayoumadayarou”が、先日発表したEP『そこにないもの』収録曲「玉ねぎ」のMusic Videoを公開した。

「玉ねぎ」は、日常の中で感じた“あるある”の瞬間を、Rachelがまるで日記のように書き留めたリリックと、シンプルなリフの上で柔らかく紡がれるメロディが特徴。短いフレーズの繰り返しは童謡のような親しみやすさを持ちながらも、日常の風景と心の内側を行き来する詩的な構成が印象的な一曲となっている。

今回完成したMusic Videoは、3時のヒロインの福田麻貴が初のMV監督を務め、撮影・編集までを自ら手がけた意欲作。楽曲の持つ生活感と浮遊感を掬い上げ、映像として立体化している。本作のコラボレーションを実現させたのは、森七菜主演映画『炎上』の公開を4月に控える映画監督・長久允。

さらに、5月には川辺素との対バンイベントの開催も決定した。

会場は東京・下北沢THREE。DJにPARKGOLFを迎え、両者の世界観が交差する一夜となる。チケットは3月6日（金）18:00よりオフィシャル先行受付がスタート。一般発売は3月21日（土）10:00より開始となる。

＜コメント＞

- 福田麻貴（3時のヒロイン）

趣味で映像を撮っていたところ、長久監督からお話を頂き、なんと初のMV監督をさせていただきました！

「玉ねぎ」は、玉ねぎ玉ねぎしてない曲調なのによく聴いたら絶対に玉ねぎを切っていたり、生活感と浮遊感が混ざったような、台所に立っているのに心は換気扇あたりで浮いているような気持ちになる、大好きな曲です。

ロケハン・撮影・合間にみんなで食べに行った蕎麦・編集、のすべてが初体験でとても楽しかったです！

こんなズブの素人に乗っかってみようと思ってくださったRachelさんに大感謝です。

- 長久允（映画監督）

もともとohayoumadayarouがとても好きで、特に「玉ねぎ」が曲としてすごく好きで、それと同時に福田さんのインスタに上がってる映像がとても好きで、つまりビデオグラファーとしての福田さんがすごく好きで、この二つが脳内でバチバチっと化学反応を起こしまして、仲介屋をやらせていただきました。素晴らしい曲を、素晴らしい作家が映像にする。最高！いい仕事したぜ！

＜Music Video＞

ohayoumadayarou

「玉ねぎ」 Official Music Video

https://www.youtube.com/watch?v=h_PCObafz34

＜Live Information＞

タイトル: 具のない麺

日程：2026年5月3日（日）

会場：下北沢THREE（東京）

開場 19:30 / 開演 20:00

出演：ohayoumadayarou/ 川辺素

DJ：PARKGOLF

チケット：スタンディング \5,000（税込／D代別）

【オフィシャル先行】

3月6日（金）18:00 ～ 3月15日（日）23:59

https://eplus.jp/ohayoumadayarou/

【一般発売】

3月21日（土）10:00～

問い合わせ：SMASH

https://smash-jpn.com/

TEL：03-3444-6751

※未就学児入場不可、小学生以上チケット必要

＜ohayoumadayarouプロフィール＞

ラップユニット・chelmicoのRachelによるソロプロジェクト。サウンドプロデューサーESME MORIと共に、2023年ごろから楽曲制作をスタートし、2025年に1stシングル「mo osoi」で本格的に活動を開始。日々のなかで感じたことをそのまま形にするように、“いま聴きたい音・いま歌いたい言葉”を積み重ねている。「mo osoi」「Crawl」「惑星」など精力的に作品を発表し、ライブやDJなど表現の幅を少しずつ広げている。念願のDJ名義「牡蠣姫（かきき）」としても活動中。11月にはソロとして初めてのEP『そこにないもの』をリリース。

X：@ohayoumadayarou(https://x.com/ohayoumadayarou)

Instagram：@ohayoumadayarou(https://www.instagram.com/ohayoumadayarou/)

YouTube：@noobdrivedirectedbyrachelf6675(https://www.youtube.com/@noobdrivedirectedbyrachelf6675)

chelmico：https://chelmico.com/

＜ESME MORIプロフィール＞

サウンド・プロデューサー/シンガーソングライター。

ヒップホップサウンドに衝撃を受け、独学でトラックの制作を始める。テクノやアンビエント系の楽曲を主体とした”Solvents & Orbits”と並行して、2011年春から自身の歌と詩にフォーカスしたソロプロジェクト”ESME（エズミ）”を開始。2012年、3月に”Solvents & Orbits”名義でLOW HIGH WHO? PRODUCTIONよりEP「Maple Hill」を、9月には”ESME”名義としてPOPGROUP RECORDINGSよりEP「The Butterscotch Sessions」を続けてリリース。2016年12月より”ESME MORI（エズミ・モリ）”に名義を変更。有機的な音使いを取り入れた電子音楽を主体とする質の高いサウンドプロダクションによって、今まで多くのCM・広告音楽などを担当するだけでなく、アーティストへの楽曲提供やプロデュース、劇伴への参加など、多岐に渡って活動している。また、様々なプロデュースワークと並行して、自身の作品として1stアルバム「隔たりの青」や、シングル「日々 feat. Rachel & 永井聖一」をリリースした。

X：@esme_mori(https://x.com/esme_mori)

YouTube：@esmemori.official(https://www.youtube.com/channel/UCdQh9mM4wl2kULv49KcZWYQ)

Instagram：@_esmemori_(https://www.instagram.com/_esme_mori_/)