「『オールナイトニッポン』2026年度ラインナップ発表記者会見」17LIVEにて無料独占ライブ配信決定！

17LIVE株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：ジャン・ホンフイ、URL：https://jp.17.live/）が運営する日本最大級のライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」は、株式会社ニッポン放送が2026年3月9日（月）18時より実施する、ラジオ番組 「オールナイトニッポン」2026年度ラインナップ発表記者会見を、無料独占ライブ配信することが決定しましたので、お知らせいたします。

「オールナイトニッポン」は、1967年に放送を開始して以降、今なお色褪せることなく幅広い世代から高い人気を誇る、日本を代表するラジオ番組です。2012年にスタートした、かつての“2部”の時間となる27時から放送の「オールナイトニッポン0(ZERO)」は、豪華パーソナリティによる赤裸々なトークが話題を呼んでおり、2023年10月より月曜日から金曜日の同番組の放送を、また2024年11月より週替わりのパーソナリティが担当する土曜日の放送も原則、「17LIVE」にて無料独占ライブ配信でお届けしています。

そしてこのたび、「17LIVE」の番組公式アカウント『オールナイトニッポンOfficial』にて、「オールナイトニッポン」の2026年度を彩る新たなパーソナリティの顔ぶれを発表する貴重なイベントを、無料独占ライブ配信することが決定いたしました。当日は、「オールナイトニッポン」「オールナイトニッポン0(ZERO)」「オールナイトニッポンX(クロス)」「オールナイトニッポンGOLD」など、ラジオ番組の代名詞とも言える「オールナイトニッポン」ブランドの2026年度のパーソナリティのラインナップが発表される予定で、豪華な新パーソナリティが登壇し、就任決定の感想やコメントをリアルタイムでお届けいたします。

「オールナイトニッポン」 2026年度ラインナップ発表記者会見をリアルタイムで視聴できるのは、「17LIVE」のみとなっております。是非、新パーソナリティの発表の瞬間をライブでお楽しみください。

■「オールナイトニッポン」2026年度ラインナップ発表記者会見

配信日時：

2026年3月9日（月）18:00～

配信アカウント：

オールナイトニッポンOfficial

https://17appv2.onelink.me/D7OH/lk7knpfp

「17LIVE」視聴方法

以下より無料の「17LIVE」アプリをダウンロードし、アカウントをご登録ください。（※）

アプリダウンロード：https://17apps.onelink.me/i7CY/17LivePR

※ アプリ内には一部有料のメニュー・コンテンツがあります。なお、通信料はお客様のご負担となります。

「17LIVE（イチナナ）」について

“人と人のつながりを豊かにすること。”をミッションに掲げる「17LIVE（イチナナ）」は、世界で5,000万以上のユーザーを有する日本最大級のライブ配信プラットフォームです（2023年2月時点）。ひとつの空のもと、七つの大陸を舞台に、ライバー（配信者）とリスナー（視聴者）が「今この瞬間」を共有し、リアルタイムで喜びや感動を分かち合える世界を目指しています。

