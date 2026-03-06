『ABEMA presents ワタナベお笑いNo.1決定戦2026』審査員にウエストランド・井口が初登場、アンガールズ田中、ふかわりょう、志らく師匠らが決定

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年3月14日（土）17時より、「ワタナベエンターテインメント」の所属芸人による一番面白い芸人を決める『ABEMA presentsワタナベお笑いNo.1決定戦2026』（以下、『ワタナベお笑いNo.1決定戦2026』）を無料独占生配信いたします。開催に先駆けて、決勝戦のMCと審査員が決定したことをお知らせいたします。

さらに、『ABEMA presents ワタナベお笑いNo.1決定戦2026』のキービジュアルが解禁となりました。

本番組『ワタナベお笑いNo.1決定戦』は今年で11年目を迎えたワタナベエンターテインメント所属の芸人の中から一番面白い芸人を決める大会で、「ABEMA」では2016年度から毎年、本大会の模様をお届けしてまいりました。今年は、2月21日（土）に開催された「ワタナベお笑いNo.1決定戦2026 準決勝」で勝ち上がった四千頭身、チュランペット、フタリシズカ、ぎょねこ、金の国、ファイヤーサンダー、アリオス、豆鉄砲の計8組が、ファイナリストとして激戦を繰り広げます。

決戦当日のファーストラウンドは手に汗握る「1対1のタイマン形式」によるトーナメント制が採用され、全8組が激突。勝利した4組のみがファイナルラウンドへの切符を手にします。

なお、毎年豪華な顔ぶれとなる審査員には、落語家の立川志らく、お笑いコンビ・アンガールズの田中卓志さんが連なり、審査員長をタレントのふかわりょう、さらに『THE SECOND～漫才トーナメント～』など数々の人気番組を手がける元フジテレビプロデューサーの日置祐貴、『有吉の壁』や「ABEMA」の『愛のハイエナ』などを手がける演出家の橋本和明が決定いたしました。

そしてこのたびウエストランド・井口が初の審査員を務めることが決定。

ウエストランド・井口は「この度、ワタナベお笑いNo.1決定戦2026の審査員をやらせていただく事になりました。ここからスターが出てほしいと思っていますし、そうなったときには僕が審査員だった事をどんどん言ってほしいです！」とコメントを寄せています。

また、決勝戦のMCは昨年に引き続きお笑いコンビ・ハライチに加え、新たにMCに就任したAマッソ・加納も勝負の行方を見守ります。

ファイナリストたちのなかで早くも火花が散り始めている『ワタナベお笑いNo.1決定戦2026』は、「ABEMA」にて2026年3月14日（土）17時から無料独占生配信いたします。

さらに、「ABEMA」公式YouTubeバラエティチャンネルにて本決勝戦の冒頭部分を同時生配信することが決定いたしました。「ワタナベエンターテインメント」のお笑いニュースター誕生の瞬間を、ぜひ見届けてください。

さらに、Aマッソ・むらきゃみが占い師“きゃみさま”として降臨し、決勝進出者の展望を3分間で占う特別番組『Aマッソ占い』も配信中。本動画では、連覇を目論む金の国に下された“とんでもないお告げ”に、2人が「めっちゃ怖いじゃん…」と震え上がる一幕も。一方、金の国の対戦相手・ファイヤーサンダーにきゃみさま”は「具体的！」と唸らせる的確な助言を伝授…！？「ギリどっちかが勝つ」「MCに逆らうな」など、“迷言”が連発するカオスな占い結果は必見です。決勝進出者8組の行方を占う特別動画も、併せてお楽しみください。

■ABEMA presents「ワタナベお笑いNo.1決定戦2026」無料独占生配信概要

放送日時：2026年3月14日（土）午後5時～

放送URL：https://abema.tv/channels/special-plus-2/slots/AJxYDNJ7TKvncP

特別番組『Aマッソ占い』配信URL：https://abema.tv/video/episode/90-2035_s26_p610

〈ファーストラウンド（タイマンバトル）〉

第1試合：四千頭身 vs チュランペット

第2試合：フタリシズカ vs ぎょねこ

第3試合：金の国 vs ファイヤーサンダー

第4試合：アリオス vs 豆鉄砲

※出場者は変更の可能性がございます。

