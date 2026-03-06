動画生成AI「NoLang」を開発する株式会社Mavericksが、京都産業大学等を事例とした、教育現場における生成AIの活用事例についてのインタビュー記事を公開。

株式会社Mavericks【ユーザーインタビュー】京都産業大学の講義などでの動画生成AIの活かし方

動画生成AI「NoLang（ノーラン）」などの先端的なAIプロダクトを開発および提供する株式会社Mavericks（本社：東京都文京区、代表取締役社長：奥野 将太）は、京都産業大学などの複数の大学でキャリアデザインや就活支援・ビジネス心理学などを担当する非常勤講師・浜口氏のNoLangの活用事例についてのインタビュー記事を公開しました。

生成AIの教育現場への活用が広がる中、浜口氏がNoLangを1年半以上使い続けて発見したのは、「授業内容や説明のうまさだけではなく、動画という"動き"や"音声"が学生の視線を引き寄せる」という知見でした。授業教材の動画化からFacebookへの縦型のショート動画の発信、キャリア支援仲間との勉強会での動画活用まで、教育現場における生成AI活用の実践事例を紹介します。

■NoLang活用の背景

■NoLang活用の背景

記事全文はこちら

京都産業大学などの複数の大学でキャリアデザイン・就活支援・ビジネス心理学などを担当する非常勤講師の浜口 桂氏。動画コンテンツに慣れ親しんだ世代の学生が増える中、スライドを映しながら口頭で説明を続ける大学の授業では、学生がノートに視線を落としたまま、講師の言葉だけを耳に入れてやり過ごしてしまいがちです。

そんな中、浜口氏が直面していたのが「授業中に学生の視線をどう集めるか」という課題でした。浜口氏はその解決策を、動画生成AI「NoLang」を1年半以上使い続ける中で見つけていきました。

■NoLangの活用方法

浜口氏は、GoogleのNotebookLMで作成した講義用スライド資料をNoLangにアップロードして動画を作成し、従来スライドで説明していた授業の一部を動画に置き換えています。

また、作成した動画はPowerPointのスライドに埋め込む形で授業教材として活用するほか、LMS（学習管理システム）上にYouTubeリンクとして公開し、学生がいつでも参照できる体制を整えています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SbFCglPa6rY ]

浜口氏が実際にYouTubeに投稿されている学生向けの動画

そのほか、詳細な講義用の動画の作成の仕方や、Facebookへの縦型動画の投稿、キャリア支援仲間との勉強会向けコンテンツ制作など、浜口さんの多彩なNoLangの活用事例の詳細はインタビュー記事でご覧いただけます。

■NoLangの効果

■NoLangの効果

記事全文を読む

授業に動画を取り入れたことで、学生の反応が明らかに変わったといいます。「今からこのキーワードについて1分間の動画で解説するよ」と伝えて動画を流すと、口頭での説明では顔が上がっていなかった学生が、自然と顔を上げてスクリーンを見るようになったとのこと。授業中に学生の視線を集めるこの力こそが、動画導入による最も実感できる効果だと浜口さんは語っていました。

浜口氏がNoLangを使い続ける中で得た最も重要な気づきは、「学生の注目を集めるのは、授業内容の難易度でも教え方のうまさだけでもなく、動画による"動き"や"音声"だ」ということです。この知見は、授業中の学生の集中力や関心の引き付け方に悩む、多くの教育者にとっても示唆に富むものといえます。

1年半以上にわたる活用を通じて気づいた学習効果や、NoLangの音声における漢字の読み上げ精度の高さへの評価など、詳しい内容はインタビュー記事でご覧いただけます。

■動画生成AI「NoLang」とは

■動画生成AI「NoLang」とは

記事全文を読む

動画生成AI「NoLang」は、テキストやPDF・pptx資料、WebサイトのURL、さらには画像や音声・動画ファイルを入力するだけで、最短数秒で動画を生成できる日本発の動画生成AIサービスです。

2024年7月のリリース以来、登録ユーザー数は15万人、法人企業の導入社数は60社を突破。ニュース記事の要約動画作成、SNS向けコンテンツ制作、社内研修資料の動画化など、幅広い用途で活用されており、日本発の動画生成AIプロダクトとして日本最大級の規模を誇ります（2026年3月時点）※。

100体以上のアバターや300種類以上の音声などの豊富なアセットに加え、独自のアバターを作成できる機能や感情豊かな音声合成機能を備えており、専門知識がなくても誰でも瞬時に高品質な動画を作成できます。

※ 登録ユーザー数で比較（当社調べ）

■資料請求・お問い合わせ

NoLangで動画を作成してみる :https://no-lang.com[表1: https://prtimes.jp/data/corp/129953/table/91_1_dcf4e370c195682d1db039ad024f1c2c.jpg?v=202603070151 ]

「NoLang」の導入支援をはじめ、PoC（概念実証）の実施、AI研修のご相談、貴社の課題に合わせたシステム開発に至るまで、日々AプロダクトI開発の最前線を走る我々が直接ご提案します。まずはお気軽にお問い合わせください。

■会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/129953/table/91_2_7c12e84a876ac7509f86632d48bfed58.jpg?v=202603070151 ]

株式会社Mavericksは、プロダクトアウト型の生成AIスタートアップです。リアルタイム動画生成AI「NoLang」や超解像化技術「カクダイ」など、先端的な自社プロダクトを多数保有しています。生成AI時代の開発現場の先端をキャッチアップしている、開発力に特化したチームです。

NoLangにご興味をお持ちの方はもちろん、事業会社関係者の方、顧客基盤へのAIサービス導入を考えていらっしゃる方、組織におけるDX担当者様など、以下のメールアドレスよりご連絡くださいませ。

お問い合わせ先：nolang-corporate@mvrks.co.jp