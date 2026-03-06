【ウブロ】北米で開催された「ザ・スノーリーグ」にて公式タイムキーパーを務める

LVMHウォッチ・ジュエリー ジャパン株式会社 ウブロPhoto Credit: olivercovrett

2026年3月1日 - 米国コロラド州アスペン：

スイスの高級時計ブランド「ウブロ」は、世界的に知られるリゾート、アスペンワンの長年のパートナーとして、オリンピックチャンピオンのショーン・ホワイトが創設したスノーボード大会「ザ・スノーリーグ」第3戦において、公式ウォッチおよび公式タイムキーパーを務めました。

本大会は、ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックの開催からわずか数日後に、アスペン スノーマスにて開催されました。

革新性、従来の概念を打ち破る精神、そして卓越性という共通の価値観のもと、ウブロは冬季スポーツの新たな可能性を切り拓く「ザ・スノーリーグ」へのサポートを継続しています。

土曜日にバターミルクマウンテンで開催されたスノーボードハーフパイプ決勝では、世界トップクラスのアスリートたちが激しい戦いを繰り広げ、会場は熱気に包まれました。その興奮は午後の祝賀イベントへと続き、勝利の瞬間を祝う特別なひとときとなりました。

ジャンルを横断するデュオNEAL FRANCIS Presents CLUB NFがダイナミックなハーフタイムパフォーマンスを披露し、イベントのクライマックスに向けて会場のムードを高めました。さらに、グラミー賞受賞アーティストであり世界的アイコンであるワイクリフ・ジョンがヘッドライナーとして特別なステージを披露し、週末の主役となったアスリートたちを称えました。

イベントはさらに続き、セントレジス アスペン内のスノーロッジにて開催された特別な「Champions Party」で締めくくられました。DJキャシアンが会場を盛り上げる中、ウブロはオリンピアン平野歩夢と2026年金メダリストのチェ・ガオンに、それぞれウブロのタイムピースを贈呈しました。

