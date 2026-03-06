【新製品】SmallRig超小型ワイヤレスマイク「S70」に新色ホワイトモデルを追加！9色シリコンカバーも展開。

SmallRig Japan株式会社

SmallRig Japan株式会社（以下SmallRig）は、超小型ワイヤレスマイクSmallRig S70 ワイヤレスマイクロホン に新たにホワイトモデルを追加し、公式ストアにて発売いたします。

また、マイクの外観を自由にカスタマイズできる9種類のカラーシリコンカバーも同時に展開。クリエイターのスタイルや撮影シーンに合わせて、より個性的で目立たないマイク運用が可能になります。

販売情報

携帯電話とカメラ用(2+2)SmallRig S70 ワイヤレスマイクロホン

ID：5716

公式販売ページ：https://smallrig.com/r/DAJQGB

販売価格：15,090円（税込）

製品特徴

グラミー受賞マスターによる、極上の音質

四度のグラミー賞に輝く録音のマスター、Luca Bignardiの極上の音質への追求から、チューニングした9つのシーン別EQプリセットは、まるで専門のエンジニアが即座に調整するが如く、あらゆる素材を理想の音色に変えます。録音分野の初心者でも、プロフェッショナルの選択を手に入れるです。

9色のシリコンカバーでスタイルをカスタマイズ

S70専用の9色シリコンカバーをラインアップ。 服装や撮影シーン、ブランドイメージに合わせてカラーを選ぶことで、マイクを目立たせることも、逆に目立たなくすることも可能です。 Vlog、インタビュー、ライブ配信など、さまざまなコンテンツ制作において、機材を“スタイルの一部”として楽しむことができます。

SmallRigについて

創業10年以上のSmallRigは、カメラケージからスマホリグ、照明器具、Vマウントバッテリーまで幅広い撮影関連の製品を開発しつつあり、常に撮影に可能性を発掘することを追い求めています。User Collaborative DesignモードとDreamRigプログラムを立ち上げ、カメラマンなどの撮影従業者の依頼でDIY品を開発することをきっかけに、より多くの撮影愛好者へも便利グッズを提供できたらっと、ネット通販でのビジネスを開始しました。また、顧客中心という開発理念を重視のため、ユーザーとの需要のズレを防ぐことができます。当社の製品は、生配信、Vlog、プロのビデオ制作などの分野で広く使用されており、各国のお客様に愛用されています。

公式ホームページ：https://www.smallrig.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/smallrig

YouTube：https://www.youtube.com/@SmallRigGlobal

X（旧Twitter）：https://twitter.com/SmallrigJapan



本件の問い合わせ先

Email: marketing@smallrig.com/maki@smallrig.com

※ 記載の情報は発表時点の内容であり、予告なしに変更される可能性があります。