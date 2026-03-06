【Yahoo!ショッピング】「Best Store Awards 2025」を開催し、取扱高が前年比108％と発表。LINE連携を軸に2026年度さらなる拡大へ

LINEヤフー株式会社

LINEヤフー株式会社（以下、LINEヤフー）が運営する「Yahoo!ショッピング」は、出店している全店舗を対象にベストストアを発表する「Best Store Awards 2025」（以下、本アワード）を本日開催し、優れた店舗を表彰しました。また、コマースドメイン ショッピングSBU統括本部長 杉本 務より「Yahoo!ショッピング」の2025年度の取り組みの振り返りと今後の成長戦略についてプレゼンテーションを行いました。

2025年は、期間限定の「PayPayポイント」を起点とした施策を強化し、流通拡大を図りました。昨年6月からは「爆買WEEK」を開始し、毎月の大型販促を定常化することで、ユーザーの購買タイミングを継続的に作りました。また、ポイント消化と親和性の高いタイムセール商品を中心に訴求を強化し、話題性とおトクの両面から売り場の集客と購買を後押ししました。

昨年11月からは、利用実績に応じて特典が拡充する「ヤフショランク」を導入し、買い物をするほどおトクが増える仕組みにより、ユーザーが継続して利用する動機を高めました。

そのほか、売り場改善やストア機能の改善、レビュー施策の強化を通じて、ユーザーの「探しやすさ」「買いやすさ」を向上させました。

加えて、模倣品・偽造品対策の強化や配送情報の透明性向上など、安全安心への取り組みを一層強化し、ユーザーが信頼して購入できる売り場へ環境を整備しました。こうした取り組みの結果、2025年の「Yahoo!ショッピング」の取扱高は前年比108％（※1）と大幅に伸長しました。

※1：2025年1月～12月と2024年1月～12月を比較

2026年度は、国内月間利用者数1億ユーザーを誇る「LINE」との連携を本格化し、商品との新たな出会いを創出する提案型売り場を展開します。これにより、これまで接点を持てていなかった潜在層へのリーチ拡大を図ります。また、生成AIを活用した「Yahoo!ショッピングAIエージェント」の提供により、商品選びから購入後までを一貫して支援する体験を実現し、ユーザーの買い物の利便性向上を図っています。

ユーザー向けのソリューションだけでなく、ストア様の成長をより強力に後押しする取り組みとして、AIを活用した専属コンサルタント機能「Yahoo! EC Pilot」も展開します。オペレーション効率化と売上最大化の両立を支援し、データに基づく意思決定や日々の店舗運営の高度化を推進します。

さらに、出店者からの要望が多かった商品レビューへの返信機能や、LINEターゲティング配信機能など、ストア運営の利便性向上につながるストアツールの機能改善も順次予定しています。現場の声を反映しながら、より売れる・より運営しやすい環境づくりを進めていきます。

加えて、「Yahoo!ショッピングアフィリエイト」を軸としたSNS経由流入の拡大や越境販路の強化にも取り組み、国内外の新たな需要を取り込むことで、ストア様の販売機会の最大化を目指します。



※「Yahoo!ショッピングAIエージェント」「Yahoo! EC Pilot」について：LINEヤフー共通利用規約（ https://www.lycorp.co.jp/ja/company/terms/ ）が適用されます。また、LINEヤフーは、生成AIにより出力される結果について、信頼性、正確性、完全性、有効性等は保証しておりません。本機能は、OpenAIのAPIを使用しています。

■コマースドメイン ショッピングSBU統括本部長 杉本 務からのコメント

2025年度を振り返って、「Yahoo!ショッピング」の順調な成長は、日頃より魅力的な商品やサービスを提供いただいているストア様のご尽力の賜物です。心より感謝申し上げます。2025年は新規ユーザーと既存ユーザーの拡大を両立させることができ、取扱高も前年比二桁成長に近い成長につながりました。

2026年度は、大きな変革とチャンスの年です。LINEとの連携を本格化させることで、これまで以上に多くのユーザーとの接点を創出し、購買機会を広げてまいります。

「Yahoo!ショッピング」は、“日本中を『買って良かった』で埋め尽くす”というビジョンのもと、これからもストア様と二人三脚で持続的な成長を目指します。ともに挑戦を重ねながら、より多くの成功機会を創出していきたいと考えています。

杉本のプレゼンテーション後、優秀な実績を収められた全国各地の140以上の出店ストアが集結し、カテゴリごとの優秀ストアや総合賞、大賞などを表彰式スタイルで発表しました。

本アワードは、「Yahoo!ショッピング」に出店している全店舗を対象に、1年間（2025年1月～12月）の取扱高・顧客評価などの視点から総合的に評価し、ベストストアを発表するもので、毎年3月に実施しています。今年は、「Yahoo!ショッピング」のふるさと納税サービスにて、寄附者からの高評価及び多大なる支持を獲得し、地域の魅力と誇りを力強く発信された自治体を表彰する「ふるさと納税賞」が新設され、「グループ総合賞」（全9部門／各3店舗）、「部門賞」（全40部門／各3店舗）、「新人賞」、「LINE公式アカウント賞」などの「特別賞」（全9部門／各1～3店舗）全141店舗（※2）と3自治体が選ばれました。そして、2025年を代表する著しい成果をあげられた店舗を表彰する「Yahoo!ショッピング大賞」を1店舗選出しました。受賞ストアは以下の通りです。

※2：重複受賞の店舗は1店舗としてカウントしています。

【「Yahoo!ショッピング Best Store Awards 2025」受賞店舗】

＜Yahoo!ショッピング大賞＞

MTGYahoo!ショッピング店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/mtgec/

＜Yahoo!ショッピング グループ総合賞1位＞

- ファッショングループ総合賞：ギャレリア Bag&Luggagehttps://store.shopping.yahoo.co.jp/galleria-onlineshop/- 食品グループ総合賞：越前かに職人 甲羅組https://store.shopping.yahoo.co.jp/kouragumi/- 家電・スマホグループ総合賞：コジマYahoo!店https://store.shopping.yahoo.co.jp/y-kojima/- 生活グループ総合賞：チャーム charm ヤフー店https://store.shopping.yahoo.co.jp/chanet/- DIY・インテリアグループ総合賞：タンスのゲン Design the Futurehttps://store.shopping.yahoo.co.jp/tansu/- ビューティー・ヘルスケアグループ総合賞：FANCL公式ショップ Yahoo!店https://store.shopping.yahoo.co.jp/fancl-y/- スポーツ・レジャーグループ総合賞：SuperSportsXEBIO Yahoo!店https://store.shopping.yahoo.co.jp/supersportsxebio/- 車・自転車・オートバイグループ総合賞：AUTOWAY(オートウェイ)https://store.shopping.yahoo.co.jp/autoway/- 趣味グループ総合賞：bookfanプレミアムhttps://store.shopping.yahoo.co.jp/bookfan/

その他の受賞店舗については、「Yahoo!ショッピング Best Store Awards 2025」特集ページをご覧ください。

