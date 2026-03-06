【入場無料】植物を「百貨店」のように、「展覧会」のように五感で楽しむマーケットイベント「植物百貨展」を2026年4月17日（金）・18日（土）東京浅草橋・CPK GALLERYにて開催！

日本コパック株式会社

2026年4月17日（金）・18日（土）の2日間、東京・浅草橋の「CPK GALLERY」にて、百貨店のように多種多様な製品が集まり、展覧会のようにその背景やストーリーを知ることができる体験型マーケットイベント「植物百貨展」を開催いたします。

植物の魅力と、“モノとコト”がめぐる循環の面白さを、五感で楽しむ場。

本イベントはアロマやハーブ、食品やドリンク、うつわ、手仕事の道具など、植物を活用した暮らしに役立つ「モノとコト」が集結。

「嗅いで・触れて・味わって……」と五感をフルに活用して、心地よさとわくわくとした出会いを楽しみながら、植物の魅力と「“モノとコト”がめぐる循環」の面白さを体験できる場を提供します。

植物を起点に、多彩な表現と人が交差し、新しいつながりが芽吹く。

植物という共通のテーマから紡ぎ出される、驚くほど多彩なアプローチ。

素材を活かしたプロダクトから、感性を刺激する作品まで、その表現の幅広さにきっと心が動かされるはずです。

出展者、来場者が交わり、垣根を越えて植物をテーマに楽しむ体験型マーケット。

植物の知られざる一面に触れ、暮らしとの新しい結びつきを見つけ出す、そんな「再発見の場」になることを目指しています。

展示・出展内容

マーケットスペース： 植物をテーマにした多種多様な出展者によるプロダクトの展示販売。五感を刺激するお買い物体験を提供します。



ワークショップスペース： 手を動かし、クリエイションを楽しむ体験の場。植物をテーマにした様々なクラフト体験やセミナーで知的好奇心も満たされます。

飲食スペース： 食品、ドリンクの販売。ゆっくりと「味わう」ひとときを過ごしていただくために休憩スペースもご用意します。

出展者情報

イベントには、様々な形で「植物」にかかわるショップやクリエイター、企業が参加予定です。

出展者の一部をご紹介します。

amenez-moi!(https://www.instagram.com/amenezmoi_bag) | UKA Greengrocer(https://www.ukagreengrocer.com) | elixinol(https://elixinol.co.jp/) / HEMPS(https://hemps.jp/) | オリーヴの森(https://shl-olive.co.jp/)

華密恋 -KAMITSUREN-(https://kamitsure.co.jp/shop) | 亀の子束子西尾商店(https://www.instagram.com/kamenokotawashi.official/) | 暮らしと珈琲(https://www.instagram.com/life_and_coffee__/) | KOOSO(https://www.masayosugimoto.com/) | 生活の木(https://www.treeoflife.co.jp/)

薗部産業/クラフト木の実(https://www.instagram.com/sonobe_sangyo/) | Taroma(https://www.taroma.jp/) | 茶香remedy(https://www.instagram.com/marico33chakou/) | daytune.(https://www.instagram.com/daytune.official/) | 日本草木研究所(https://nihonkusakilab.com/)

ハーブ農園ペザン(http://paysan.co.jp) | by age 18(https://byage18.com/) | hitotose × 角井理愛(https://www.instagram.com/tsunoirie) | ヒノキノヒ(https://hinokinohi.jp/) | まんのうひまわりオイル(https://himawari-oil.or.jp/)

森の香りのお店 Phnom Toi(https://www.instagram.com/phnomtoi/) | Lifetrim(https://shop.lifetrim.jp) | リカシツ(https://www.instagram.com/rikashitsu/) | ローズドビオ(https://www.organicbeauty.tokyo/)



and more…



詳しくは「植物百貨展」インスタグラムをご覧ください。

@shokubutsu_hyakkaten(https://www.instagram.com/shokubutsu_hyakkaten/)

開催概要

WEBサイト： https://gallery.copack.co.jp/exhibition/shokubutsu-hyakkaten-tokyo/(https://gallery.copack.co.jp/exhibition/shokubutsu-hyakkaten-tokyo/)

期間： 2026年4月17日（金）・18日（土） 11:00～18:00

4/17(金) ビジネスデイ： ご招待の皆様のみ（※メディア取材も受付いたします。）

4/18(土) パブリックデイ： どなたでもご入場いただけます

入場料： 無料

場所： CPK GALLERY 所在地：東京都台東区柳橋1-28-1

JR総武線・都営浅草線「浅草橋駅」より徒歩約5分

Google map :https://maps.app.goo.gl/rLq7W4as1XFLPXcv7

CPK GALLERY 外観CPK GALLERY 内観

主催： 株式会社生活の木、日本コパック株式会社

協力： 株式会社ジェイアール東日本都市開発



■ ご協賛および飲食出展者の募集について

本イベントの趣旨にご賛同いただき、会場を共に盛り上げてくださる企業・個人様を募集しております。

ご協賛： 企業・団体様向けの協賛メニューをご用意しております。

飲食出展： キッチンカー等の出店希望者を募集しております。

会社概要

株式会社生活の木

1976年より「自然」「健康」「楽しさ」のある生活を日本に提案・普及し続けてきた、原宿・表参道の地で生まれたライフスタイルカンパニー。心身ともに健康で美しくあるためのWellness（ウェルネス）＆Well-being（ウェルビーイング）なライフスタイルを提案している。



URL：https://www.treeoflife.co.jp/

日本コパック株式会社

1951年創業。店舗用什器や備品の企画デザイン・製造・販売を手がける専門メーカー。

30年来のハンガーリサイクル事業の実績を持ち、2024年にはプライム上場企業からサスティナブル表彰を受賞。「循環型ビジネス」の先駆者として、環境に優しい商品開発やリユースシステムの構築を推進。自社ブランド「KIT」や「CPK GALLERY」の運営を通じ、長年培った設計・デザインの知見を活かし、持続可能で魅力的な未来のあり方を提案している。



URL：https://www.copack.co.jp/



本件に関するお問い合わせ先

日本コパック株式会社 担当：桑山 メール：k.kuwayama@copack.co.jp