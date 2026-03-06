【入場無料】植物を「百貨店」のように、「展覧会」のように五感で楽しむマーケットイベント「植物百貨展」を2026年4月17日（金）・18日（土）東京浅草橋・CPK GALLERYにて開催！
2026年4月17日（金）・18日（土）の2日間、東京・浅草橋の「CPK GALLERY」にて、百貨店のように多種多様な製品が集まり、展覧会のようにその背景やストーリーを知ることができる体験型マーケットイベント「植物百貨展」を開催いたします。
植物の魅力と、“モノとコト”がめぐる循環の面白さを、五感で楽しむ場。
本イベントはアロマやハーブ、食品やドリンク、うつわ、手仕事の道具など、植物を活用した暮らしに役立つ「モノとコト」が集結。
「嗅いで・触れて・味わって……」と五感をフルに活用して、心地よさとわくわくとした出会いを楽しみながら、植物の魅力と「“モノとコト”がめぐる循環」の面白さを体験できる場を提供します。
植物を起点に、多彩な表現と人が交差し、新しいつながりが芽吹く。
植物という共通のテーマから紡ぎ出される、驚くほど多彩なアプローチ。
素材を活かしたプロダクトから、感性を刺激する作品まで、その表現の幅広さにきっと心が動かされるはずです。
出展者、来場者が交わり、垣根を越えて植物をテーマに楽しむ体験型マーケット。
植物の知られざる一面に触れ、暮らしとの新しい結びつきを見つけ出す、そんな「再発見の場」になることを目指しています。
展示・出展内容
マーケットスペース： 植物をテーマにした多種多様な出展者によるプロダクトの展示販売。五感を刺激するお買い物体験を提供します。
ワークショップスペース： 手を動かし、クリエイションを楽しむ体験の場。植物をテーマにした様々なクラフト体験やセミナーで知的好奇心も満たされます。
飲食スペース： 食品、ドリンクの販売。ゆっくりと「味わう」ひとときを過ごしていただくために休憩スペースもご用意します。
出展者情報
イベントには、様々な形で「植物」にかかわるショップやクリエイター、企業が参加予定です。
出展者の一部をご紹介します。
amenez-moi!(https://www.instagram.com/amenezmoi_bag) | UKA Greengrocer(https://www.ukagreengrocer.com) | elixinol(https://elixinol.co.jp/) / HEMPS(https://hemps.jp/) | オリーヴの森(https://shl-olive.co.jp/)
華密恋 -KAMITSUREN-(https://kamitsure.co.jp/shop) | 亀の子束子西尾商店(https://www.instagram.com/kamenokotawashi.official/) | 暮らしと珈琲(https://www.instagram.com/life_and_coffee__/) | KOOSO(https://www.masayosugimoto.com/) | 生活の木(https://www.treeoflife.co.jp/)
薗部産業/クラフト木の実(https://www.instagram.com/sonobe_sangyo/) | Taroma(https://www.taroma.jp/) | 茶香remedy(https://www.instagram.com/marico33chakou/) | daytune.(https://www.instagram.com/daytune.official/) | 日本草木研究所(https://nihonkusakilab.com/)
ハーブ農園ペザン(http://paysan.co.jp) | by age 18(https://byage18.com/) | hitotose × 角井理愛(https://www.instagram.com/tsunoirie) | ヒノキノヒ(https://hinokinohi.jp/) | まんのうひまわりオイル(https://himawari-oil.or.jp/)
森の香りのお店 Phnom Toi(https://www.instagram.com/phnomtoi/) | Lifetrim(https://shop.lifetrim.jp) | リカシツ(https://www.instagram.com/rikashitsu/) | ローズドビオ(https://www.organicbeauty.tokyo/)
and more…
詳しくは「植物百貨展」インスタグラムをご覧ください。
@shokubutsu_hyakkaten(https://www.instagram.com/shokubutsu_hyakkaten/)
開催概要
WEBサイト： https://gallery.copack.co.jp/exhibition/shokubutsu-hyakkaten-tokyo/(https://gallery.copack.co.jp/exhibition/shokubutsu-hyakkaten-tokyo/)
期間： 2026年4月17日（金）・18日（土） 11:00～18:00
4/17(金) ビジネスデイ： ご招待の皆様のみ（※メディア取材も受付いたします。）
4/18(土) パブリックデイ： どなたでもご入場いただけます
入場料： 無料
場所： CPK GALLERY 所在地：東京都台東区柳橋1-28-1
JR総武線・都営浅草線「浅草橋駅」より徒歩約5分
Google map :
https://maps.app.goo.gl/rLq7W4as1XFLPXcv7
CPK GALLERY 外観
CPK GALLERY 内観
主催： 株式会社生活の木、日本コパック株式会社
協力： 株式会社ジェイアール東日本都市開発
■ ご協賛および飲食出展者の募集について
本イベントの趣旨にご賛同いただき、会場を共に盛り上げてくださる企業・個人様を募集しております。
ご協賛： 企業・団体様向けの協賛メニューをご用意しております。
飲食出展： キッチンカー等の出店希望者を募集しております。
会社概要
株式会社生活の木
1976年より「自然」「健康」「楽しさ」のある生活を日本に提案・普及し続けてきた、原宿・表参道の地で生まれたライフスタイルカンパニー。心身ともに健康で美しくあるためのWellness（ウェルネス）＆Well-being（ウェルビーイング）なライフスタイルを提案している。
URL：https://www.treeoflife.co.jp/
日本コパック株式会社
1951年創業。店舗用什器や備品の企画デザイン・製造・販売を手がける専門メーカー。
30年来のハンガーリサイクル事業の実績を持ち、2024年にはプライム上場企業からサスティナブル表彰を受賞。「循環型ビジネス」の先駆者として、環境に優しい商品開発やリユースシステムの構築を推進。自社ブランド「KIT」や「CPK GALLERY」の運営を通じ、長年培った設計・デザインの知見を活かし、持続可能で魅力的な未来のあり方を提案している。
URL：https://www.copack.co.jp/
本件に関するお問い合わせ先
日本コパック株式会社 担当：桑山 メール：k.kuwayama@copack.co.jp