DLEがアニメーション制作を担当するTVアニメ『小３アシベ QQゴマちゃん』主題歌はHey! Say! JUMPが担当、本PVにて初解禁。4月12日よりテレ東系6局ネットにて放送開始！

株式会社ディー・エル・イー

株式会社ディー・エル・イー（東京都千代田区、代表取締役社長CEO・CCO 小野亮、以下DLE）がオルタナティブ・アニメでアニメーション制作を担当するTVアニメ『小３アシベ QQゴマちゃん』（原作：森下裕美「漫画アクション」連載／双葉社）が2026年4月12日より毎週日曜あさ7時00分から、テレ東系6局ネット「アニもり！」内にて放送開始することが決定しました。

放送開始に先駆け、本作の魅力を凝縮した本PV映像を公開いたします。

主題歌はHey! Say! JUMPが歌う描き下ろしの新曲「CUE CUE CUTE」です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=cZftmR93acE ]

URL：https://youtu.be/cZftmR93acE(https://youtu.be/cZftmR93acE)

本PVでは、アシベとゴマちゃん、登場するみんなのピースな日常を表現した、思わず笑顔になってしまう内容となっており、ゴマちゃんの愛くるしい姿とともに、物語を彩る主題歌の音源も初解禁となっております。

主題歌を担当するHey! Say! JUMP、および本作プロデューサーの菅野あゆみより、放送に向けた熱いコメント及び特別インタビューが到着しました。

■Hey! Say! JUMPからのコメント

この度、アニメ「小3アシベ QQゴマちゃん」の主題歌を担当することが決定しました！

予告で初お披露目となった楽曲「CUE CUE CUTE」はもう聴いてくれましたか？

今回の楽曲には「CUE CUE CUTE」な魅力がたっぷり詰まっています。僕たちは、ワクワク・モフモフ・キュンキュンな気持ちを込めて歌いました。

アニメではとってもキュートなアシベとゴマちゃんが見られるそうです。皆さん、アニメ「小3アシベ QQゴマちゃん」お楽しみに！

■主題歌情報 ＆ Hey! Say! JUMP特別インタビュー解禁！

アーティスト ：Hey! Say! JUMP

楽曲名 ：CUE CUE CUTE

作詞・作曲・編曲 ：三島想平(cinema staff)

Hey! Say! JUMPが語る「CUE CUE CUTE」の舞台裏。特別インタビューを解禁！

Hey! Say! JUMPの特別インタビューをTVアニメ『小３アシベ QQゴマちゃん』公式サイトにて公開します。今回のインタビューでは、主題歌「CUE CUE CUTE」の聴きどころや注目ポイントに加え、アニメ『小3アシベ QQ ゴマちゃん』の世界観にちなんだメンバーの幼少期の思い出についても語っていただきました。

インタビューURL：https://qq-gomachan.com/music/cue-cue-cute/(https://qq-gomachan.com/music/cue-cue-cute/)

■DLE所属プロデューサー・菅野あゆみからのコメント

「仲が良い」は、最強の才能です。

Hey! Say! JUMPさんの最大の強み、それは「いつまでも変わらない仲の良さ」です。

世の中にグループは数あれど、これほどまでに「メンバーと一緒にいられる喜び」を全身で表現できる方たちは他にいないと思います。

その姿は、時に喧嘩をしながらも、当たり前のように隣にいるアシベくんとゴマちゃんの関係そのもの。

家族であり、最高の相棒。

そんな彼らだからこそ、この「無邪気で最強な仲良し」を表現してくださると確信し、この度、主題歌をお願いいたしました。

届いた楽曲は、思わずハイタッチしたくなるほどキュートなラブソング！

朝からハッピーになれるこの歌を、何万回も聴いて、一緒に歌って踊ってください！

■LINEスタンプも発売中

TVアニメ『小３アシベ QQゴマちゃん』のLINEスタンプも販売中です。

「おはよう」「おやすみ」「ありがとう」などの何万回でも使いたくなるキュートなスタンプです。

LINEスタンプ名 ：小３アシベ QQゴマちゃん

価格 ：120円（税込）または50コイン

販売プラットフォーム ：LINEスタンプショップ（LINE STORE／LINEアプリ内）

販売URL ：https://line.me/S/sticker/33095757

■作品概要

＜アニメ公式＞

HP ：https://qq-gomachan.com

X ：https://x.com/qq_gomachan

YouTube ：https://www.youtube.com/@QQgomachan

TikTok ：https://www.tiktok.com/@qq_gomachan

原作：森下裕美「小３アシベ QQゴマちゃん」（双葉社「漫画アクション」連載中）

＜キャスト＞

アシベ ：松岡 美里

ゴマちゃん ：神月 柚莉愛

＜スタッフ＞

監督／キャラクターデザイン：山脇光太郎

脚本 ：福田裕子 赤尾でこ

美術監督 ：村山茉優

音楽 ：松野恭平

音響監督 ：桑原一輝

アニメーション制作 ：株式会社ディー・エル・イー

製作 ：「小3アシベ QQゴマちゃん」製作委員会

(C)︎森下裕美・OOP／双葉社・DLE・テレビ東京

＜放送情報＞

タイトル ：「アニもり！」

放送日時 ：2026年4月12 日(日)から毎週日曜あさ07:00～07:30

放送局 ：テレ東系6局ネット

番組公式HP ：https://www.tv-tokyo.co.jp/anime/animori/

■「オルタナティブ・アニメ」事業とは

オルタナティブ・アニメ事業とは、テレビ放送や配信を目的とした30分のアニメ・シリーズ（１クール、全12話）をメインの領域として、DLEのAdobe Animateによる制作ノウハウを活かし進化させたミドルクオリティのアニメーションを通常の2Dアニメ会社よりも短期間で制作するというものです。

脚本・演技・テンポの良さを強みとして、作品の体温を失わないスピード感で企画から公開まで実現するDLEならではのアニメーションスタイルです。

■株式会社ディー・エル・イーとは

証券コード：3686（東証スタンダード）

代表者：代表取締役社長CEO・CCO小野亮

所在地：東京都千代田区麹町3-3-4 KDX麹町ビル7階

創立日：2001年12月27日

HP：https://www.dle.jp/jp/

『秘密結社 鷹の爪』をはじめとするIP（著作権等の知的財産権）の企画開発やアニメやキャラクター等のコンテンツ制作事業を軸に2014年に東証に上場。現在は、アジアを代表するエンターテインメントであるアニメとK-POPを中心に事業を展開している。2025年には、既存IPのAI Vtuber化やAIスタジオの開設など、AIとIPを融合した新たな取り組みを進め、事業をさらに加速させている。