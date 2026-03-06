クトゥルフ神話×ダーク荷物配達アドベンチャー。『CARGO:HUMAN』、Steam Wishlist受付開始

株式会社ENDROLL

国家認可の搬送業者として、スラムの荷物を運ぶ。積んで、売って、稼いで、また運ぶ。--あなたが運んでいたものの正体に、気づいた時にはもう遅い。

ゲーム概要

株式会社ENDROLLは、Steamにて新作タイトル『CARGO:HUMAN』のWishlist受付を開始しました。

本作は、都市国家「セントラルヴァ」の外縁部に広がるスラム街「Sector:06」を舞台にした、インベントリ管理型のダークアドベンチャーゲームです。

プレイヤーは国家認可の搬送業務従事者として、荷物の収集・積載・売買を繰り返しながら生活を維持します。しかしその「普通の仕事」の中に、説明されない不穏さが少しずつ忍び込んできます。

荷物を運び続けることで展開が進むストーリーのその先にあるものとは・・・？

「知ってしまう恐怖」の新しい形

本作が描くのは、「知ってしまう恐怖」です。

異形の存在とバトルする物語とは違い、薄暗いスラム街で日常的な業務を積み重ねていくと、知らず知らずに正気を侵食していく体験--

プレイヤーは後半、自分の選択を再解釈することになります。強制イベントによる驚愕ではなく、自分自身の合理的な判断が後悔と狂気へと変わる構造が、CARGO:HUMANの核心です。

また、愛らしい動物キャラクターによるカートゥーンルックと、人体実験廃棄物という内容物のGAPが、本作のビジュアル的な独自性を形成しています。

ゲームの特徴

■ インベントリ管理：積載パズルとしての業務

車両には限られた積載スペース。荷物ごとに異なるサイズ・重量・安定性を考慮しながら最大効率で積み込む、パズル要素の強い業務体験が基本ループを構成します。

■ 収益と代償のトレードオフ

高単価の「異質な荷物」は、中身を確認しなければ価格がわかりません。麻袋を開けるかどうかはプレイヤーの判断。しかし一度見てしまえば、運転に、判断に、少しずつ影響が現れ始めます。

■ 依頼で進むストーリー

業務指示書に書かれていない名前。質問に答えない依頼主。依頼をこなすうちに、街と国家の構造が少しずつ見えてくる--見えてしまう。

■ カートゥーンルックとダークな内容物のGAP

愛らしい毛皮の動物キャラクターたちが行き交うスラム街。その荷台に積まれるものの正体が、じわじわと明らかになります。

■ マルチエンディング

従い続けるか、意思を持つか。プレイヤーの積み重ねた選択が、結末を分岐させます。

世界観

舞台は、高度に管理された中央都市と外縁部の貧民街で構成される都市国家「セントラルヴァ」。

中心にそびえる巨大建造物の内部では、禁忌に触れる国家の極秘研究が進められている。目的はただ一つ--不老不死。その研究に必要な「素材」は、誰も問わない場所から調達される。

業務指示書にはただこう書かれている。「指定物を、指定地点まで搬送せよ」。

作品情報

・タイトル：CARGO:HUMAN

・開発・発売：株式会社ENDROLL

・対応プラットフォーム：PC（Steam）

・ジャンル：インベントリ管理型ダークアドベンチャー

・対応言語：日本語（予定）

・Steam Wishlistページ：https://store.steampowered.com/app/4489400/CARGOHUMAN/

報道関係者向け素材

トレーラー映像およびスクリーンショットは下記よりご利用いただけます。

プレスキット：https://drive.google.com/drive/folders/1v-mJsAlF-dxNq2VVWvLDbfeb3emfuwhG?usp=drive_link

お問い合わせ先：株式会社ENDROLL 広報担当

Email：cargo_human_support@endroll.me

会社概要

・会社名：株式会社ENDROLL

・所在地：東京都千代田区麹町四丁目8番1号 西館 THE MOCK-UP BY PORTAL POINT 407号室

・設立：2017年12月12日

・事業内容：ゲームの企画・開発・販売

・URL：https://endroll.me/