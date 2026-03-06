【新発売】三層構造の「デッドニングシート」発売。車内の騒音・断熱・音質をこれ1枚で解決！大容量5m＆専用ローラー付きで施工も簡単。選べる2色のラインナップで、理想のドライブ環境をサポート。

写真拡大 (全16枚)

Fun Standard株式会社

ロードノイズ軽減　デッドニングシート

この度、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森 広貴）が展開する自動車アクセサリブランドCRAFTWORKS（クラフトワークス）は、「デッドニングシート」を2026年2月より発売開始しました。


走行中のロードノイズやエンジン音、雨音などの雑音は、ドライバーの疲労や同乗者との会話の妨げになります。また、車外からの熱気や冷気はエアコン効率を下げ、快適性を損なう要因です。本製品は、 これら車内環境の悩みを一挙に解決。プロ仕様の三層構造を採用しながら、DIY初心者でも手軽に施工できるセット内容を実現しました。



【製品情報】

参考販売価格：4,680円～


※ECモールや時期により変動することがあります。



販売場所：


楽天市場公式ショップ：https://item.rakuten.co.jp/auto1direct/a1609ddsht/



Amazon公式ストア：


https://www.amazon.co.jp/stores/page/BF3A1704-8B98-4715-9368-E8E2B00965C1?channel=PRT-A1609DDSHT



Yahoo!ショッピング公式ストア：


https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/a1609ddsht.html



楽天市場公式ショップ :
https://item.rakuten.co.jp/auto1direct/a1609ddsht/
Amazon公式ストア :
https://www.amazon.co.jp/stores/page/BF3A1704-8B98-4715-9368-E8E2B00965C1?channel=PRT-A1609DDSHT
Yahoo!ショッピング公式ストア :
https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/a1609ddsht.html

国内検査機関による試験実施


国内検査機関による試験実施

ロードノイズを軽減

制振効果により走行中の嫌なノイズ、エンジン音、雨や風の音を軽減させます。



ロードノイズを軽減


スピーカーの音質を向上

デッドニングの制振力で振動を抑え、音量を上げずにスピーカーの実力を引き出します。




スピーカーの音質を向上


断熱・保温

熱・冷気の侵入を抑え、夏は涼しく、冬は暖か快適な車内を実現します。



展開前/展開後


三層構造

上部層　アルミニウムプレート


振動を吸収。


中間部　ブチルゴム


車体の凹凸部分にも柔軟に変形。


下層部　粘着シート


1度貼り付けると、しっかり密着。




三層構造


簡単施工

施工は設置箇所に切って貼るだけ。


制振機能はそのまま。



簡単施工


専用圧着ローラー付属

専用ローラーで剥がれるリスクを大幅に軽減。


上下幅違いのローラーで細かい箇所もスムーズに施工できます。



専用圧着ローラー付属


取り付け手順

収納方法


- 貼り付けたい箇所のサイズに合わせて、ハサミでカットします。
- 貼り付けたい箇所の汚れや油を拭き取ってください。
- 商品の裏紙を剥がして貼り付けます。ポイントごとに貼るだけで効果を発揮します。
- 付属のローラーを使用してしっかりと圧着させます。



取り付け手順


取り付け動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=PP9hF1ZPxo4 ]


大容量5m

普通車まるまる1台！


長さを気にせず、あらゆる箇所にしっかり使えます。



大容量5m


製品詳細



製品詳細

サイズ：厚み2mm、幅46cm、長さ5m


重さ：8kg


カラー：ブラック、ブルー


商品構成：商品本体、専用圧着ローラー


材質：ブチルゴム+アルミニウム+粘着シート



取り付けイメージ1



取り付けイメージ2




ブラック

ブルー


関連商品

ジムニーシエラ/ノマド専用「サイドテント」


https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000888.000079792.html



3段設計ツールワゴン「クラフトワゴン」


https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000877.000079792.html



ジムニーノマド専用「ラゲッジ収納ボックス」


https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000872.000079792.html


CRAFT WORKS（クラフトワークス）について


クラフトワークスロゴ

CRAFT WORKS（クラフトワークス）は、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングスグループ）が展開するカーグッズブランドです。3Dマット、コンソールボックスなどの便利なカーグッズからルーフキャリアなどのドレスアップパーツまで、カーライフを彩る幅広いアイテムを展開しています。



【CRAFTWORKS公式ショップ】


楽天：https://www.rakuten.co.jp/auto1direct/


Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/46C54D85-E487-49BE-B42B-2C70791A0BE5


Yahoo：https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/



【CRAFTWORKS公式メディア】


Instagram：https://www.instagram.com/craftworks__official


tiktok：https://www.tiktok.com/@craft_works


YouTube ：https://www.youtube.com/@craftworks2722



【会社概要】


会社名：Fun Standard株式会社


代表者：


代表取締役　大屋 良介


代表取締役　笹森 広貴


本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001


事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等


HP：https://www.funstandard.jp/