【新発売】三層構造の「デッドニングシート」発売。車内の騒音・断熱・音質をこれ1枚で解決！大容量5m＆専用ローラー付きで施工も簡単。選べる2色のラインナップで、理想のドライブ環境をサポート。
ロードノイズ軽減 デッドニングシート
この度、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森 広貴）が展開する自動車アクセサリブランドCRAFTWORKS（クラフトワークス）は、「デッドニングシート」を2026年2月より発売開始しました。
走行中のロードノイズやエンジン音、雨音などの雑音は、ドライバーの疲労や同乗者との会話の妨げになります。また、車外からの熱気や冷気はエアコン効率を下げ、快適性を損なう要因です。本製品は、 これら車内環境の悩みを一挙に解決。プロ仕様の三層構造を採用しながら、DIY初心者でも手軽に施工できるセット内容を実現しました。
【製品情報】
参考販売価格：4,680円～
※ECモールや時期により変動することがあります。
販売場所：
楽天市場公式ショップ：https://item.rakuten.co.jp/auto1direct/a1609ddsht/
Amazon公式ストア：
https://www.amazon.co.jp/stores/page/BF3A1704-8B98-4715-9368-E8E2B00965C1?channel=PRT-A1609DDSHT
Yahoo!ショッピング公式ストア：
https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/a1609ddsht.html
楽天市場公式ショップ :
https://item.rakuten.co.jp/auto1direct/a1609ddsht/
Amazon公式ストア :
https://www.amazon.co.jp/stores/page/BF3A1704-8B98-4715-9368-E8E2B00965C1?channel=PRT-A1609DDSHT
Yahoo!ショッピング公式ストア :
https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/a1609ddsht.html
国内検査機関による試験実施
国内検査機関による試験実施
ロードノイズを軽減
制振効果により走行中の嫌なノイズ、エンジン音、雨や風の音を軽減させます。
ロードノイズを軽減
スピーカーの音質を向上
デッドニングの制振力で振動を抑え、音量を上げずにスピーカーの実力を引き出します。
スピーカーの音質を向上
断熱・保温
熱・冷気の侵入を抑え、夏は涼しく、冬は暖か快適な車内を実現します。
展開前/展開後
三層構造
上部層 アルミニウムプレート
振動を吸収。
中間部 ブチルゴム
車体の凹凸部分にも柔軟に変形。
下層部 粘着シート
1度貼り付けると、しっかり密着。
三層構造
簡単施工
施工は設置箇所に切って貼るだけ。
制振機能はそのまま。
簡単施工
専用圧着ローラー付属
専用ローラーで剥がれるリスクを大幅に軽減。
上下幅違いのローラーで細かい箇所もスムーズに施工できます。
専用圧着ローラー付属
取り付け手順
収納方法
- 貼り付けたい箇所のサイズに合わせて、ハサミでカットします。
- 貼り付けたい箇所の汚れや油を拭き取ってください。
- 商品の裏紙を剥がして貼り付けます。ポイントごとに貼るだけで効果を発揮します。
- 付属のローラーを使用してしっかりと圧着させます。
取り付け手順
取り付け動画[動画: https://www.youtube.com/watch?v=PP9hF1ZPxo4 ]
大容量5m
普通車まるまる1台！
長さを気にせず、あらゆる箇所にしっかり使えます。
大容量5m
製品詳細
製品詳細
サイズ：厚み2mm、幅46cm、長さ5m
重さ：8kg
カラー：ブラック、ブルー
商品構成：商品本体、専用圧着ローラー
材質：ブチルゴム+アルミニウム+粘着シート
取り付けイメージ1
取り付けイメージ2
ブラック
ブルー
関連商品
ジムニーシエラ/ノマド専用「サイドテント」
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000888.000079792.html
3段設計ツールワゴン「クラフトワゴン」
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000877.000079792.html
ジムニーノマド専用「ラゲッジ収納ボックス」
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000872.000079792.html
CRAFT WORKS（クラフトワークス）について
クラフトワークスロゴ
CRAFT WORKS（クラフトワークス）は、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングスグループ）が展開するカーグッズブランドです。3Dマット、コンソールボックスなどの便利なカーグッズからルーフキャリアなどのドレスアップパーツまで、カーライフを彩る幅広いアイテムを展開しています。
【CRAFTWORKS公式ショップ】
楽天：https://www.rakuten.co.jp/auto1direct/
Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/46C54D85-E487-49BE-B42B-2C70791A0BE5
Yahoo：https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/
【CRAFTWORKS公式メディア】
Instagram：https://www.instagram.com/craftworks__official
tiktok：https://www.tiktok.com/@craft_works
YouTube ：https://www.youtube.com/@craftworks2722
【会社概要】
会社名：Fun Standard株式会社
代表者：
代表取締役 大屋 良介
代表取締役 笹森 広貴
本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001
事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等
HP：https://www.funstandard.jp/