【新発売】三層構造の「デッドニングシート」発売。車内の騒音・断熱・音質をこれ1枚で解決！大容量5m＆専用ローラー付きで施工も簡単。選べる2色のラインナップで、理想のドライブ環境をサポート。

この度、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森 広貴）が展開する自動車アクセサリブランドCRAFTWORKS（クラフトワークス）は、「デッドニングシート」を2026年2月より発売開始しました。

走行中のロードノイズやエンジン音、雨音などの雑音は、ドライバーの疲労や同乗者との会話の妨げになります。また、車外からの熱気や冷気はエアコン効率を下げ、快適性を損なう要因です。本製品は、 これら車内環境の悩みを一挙に解決。プロ仕様の三層構造を採用しながら、DIY初心者でも手軽に施工できるセット内容を実現しました。

【製品情報】

参考販売価格：4,680円～

※ECモールや時期により変動することがあります。

販売場所：

楽天市場公式ショップ：https://item.rakuten.co.jp/auto1direct/a1609ddsht/

Amazon公式ストア：

https://www.amazon.co.jp/stores/page/BF3A1704-8B98-4715-9368-E8E2B00965C1?channel=PRT-A1609DDSHT

Yahoo!ショッピング公式ストア：

https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/a1609ddsht.html

国内検査機関による試験実施

ロードノイズを軽減

制振効果により走行中の嫌なノイズ、エンジン音、雨や風の音を軽減させます。

スピーカーの音質を向上

デッドニングの制振力で振動を抑え、音量を上げずにスピーカーの実力を引き出します。

断熱・保温

熱・冷気の侵入を抑え、夏は涼しく、冬は暖か快適な車内を実現します。

展開前/展開後

三層構造

上部層 アルミニウムプレート

振動を吸収。

中間部 ブチルゴム

車体の凹凸部分にも柔軟に変形。

下層部 粘着シート

1度貼り付けると、しっかり密着。

簡単施工

施工は設置箇所に切って貼るだけ。

制振機能はそのまま。

専用圧着ローラー付属

専用ローラーで剥がれるリスクを大幅に軽減。

上下幅違いのローラーで細かい箇所もスムーズに施工できます。

取り付け手順

収納方法

- 貼り付けたい箇所のサイズに合わせて、ハサミでカットします。- 貼り付けたい箇所の汚れや油を拭き取ってください。- 商品の裏紙を剥がして貼り付けます。ポイントごとに貼るだけで効果を発揮します。- 付属のローラーを使用してしっかりと圧着させます。

取り付け動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=PP9hF1ZPxo4 ]

大容量5m

普通車まるまる1台！

長さを気にせず、あらゆる箇所にしっかり使えます。

製品詳細

サイズ：厚み2mm、幅46cm、長さ5m

重さ：8kg

カラー：ブラック、ブルー

商品構成：商品本体、専用圧着ローラー

材質：ブチルゴム+アルミニウム+粘着シート

取り付けイメージ1

取り付けイメージ2

ブラックブルー

CRAFT WORKS（クラフトワークス）について

クラフトワークスロゴ

CRAFT WORKS（クラフトワークス）は、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングスグループ）が展開するカーグッズブランドです。3Dマット、コンソールボックスなどの便利なカーグッズからルーフキャリアなどのドレスアップパーツまで、カーライフを彩る幅広いアイテムを展開しています。

【CRAFTWORKS公式ショップ】

楽天：https://www.rakuten.co.jp/auto1direct/

Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/46C54D85-E487-49BE-B42B-2C70791A0BE5

Yahoo：https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/

【CRAFTWORKS公式メディア】

Instagram：https://www.instagram.com/craftworks__official

tiktok：https://www.tiktok.com/@craft_works

YouTube ：https://www.youtube.com/@craftworks2722

【会社概要】

会社名：Fun Standard株式会社

代表者：

代表取締役 大屋 良介

代表取締役 笹森 広貴

本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001

事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等

HP：https://www.funstandard.jp/