フランス発ジュエリーブランドBLANC IRIS (ブランイリス)が描く2026年春夏のシルバー新作コレクションが発売開始。

株式会社ブランイリス ・ジャポン

株式会社ブランイリス・ジャポン(所在地：神戸市、代表：荒木弘美)は、2026年春夏コレクションとして、ボリューム感がありながらも肌に馴染む温もりを感じさせる、自由でイレギュラーなフォルムの新作シルバーコレクションを全国のブランイリス店舗および公式オンラインショップにて販売開始します。

SPRING SUMMER COLLECTION 2026

(https://blanciris.jp/lp/spring-summer-2026)

上から）CURVA PIERCE \52,800（税込） / AXIS NECKLACE \154,000（税込）

『CURVA(カルヴァ)』-イレギュラーなフォルムのピアスコレクション

うららかな光を受けてたゆたう水面や、そよ風が描く、目に見えない自由な軌跡。洗練された輝きを放つスターリングシルバーと、温かみのあるゴールドコーティング（ヴェルメイユ）が、耳元でしなやかな曲線を描き、横顔にモダンなニュアンスを添えます。

まるでアートピースを身に纏うような、大胆かつ軽やかな存在感が魅力です。瑞々しい季節の訪れとともに、自由で凛とした美しさを引き出すコレクションです。

CURVA PIERCE \38,500（税込）CURVA PIERCE \55,000（税込）CURVA PIERCE \52,800（税込）

『ORBIS(オルビス)』-贅沢な質量が語る大人のシルバーコレクション

完璧な円ではなく、どこか有機的でイレギュラーなサークルフォルム。 それらが連なり、整然としたソリッドなチェーンへと溶け込んでいく「グラデーション」が、このコレクションの真髄です。

無機質なシルバーという素材に、流れるような動き(Fluidity)と、モダンな造形美を与えました。一部にはオキシダイズド仕上げを施し、身に纏う人の動きに合わせて光を複雑に反射。シルバーならではの重厚感とともに、多面的な表情を生み出します。

ORBIS NECKLACE 42cm \297,000（税込）ORBIS NECKLACE 42cm \297,000（税込）ORBIS NECKLACE 38cm \242,000（税込）ORBIS RING \47,300（税込）

BLANC IRIS / ブランイリスについて

左から）ORBIS RING \121,000（税込） / ORBIS BRACELET \121,000（税込） / ORBIS BRACELET \55,000（税込）ORBIS BRACELET \121,000（税込）ORBIS RING \121,000（税込）ORBIS PIERCE \55,000（税込）

BLANC IRIS ( ブランイリス )は、2012年にパリでスタートした、代表兼クリエイティブディレクターの荒木弘美とフランス人デザイナーのSophie Cluzelle（ソフィー・クルーゼル）によるアーティザナルジュエリーブランドです。BLANC IRIS ( ブランイリス )とはフランス語で白を表すblanc（ブラン）とギリシャ神話の虹の化身、神々のメッセンジャー iris (イリス) を合わせた造語で純粋さと強さを伝え導くという意味がこめられています。全ての製品はイタリアの工房を中心に製作しており、ブランイリスオリジナルの有機的なフォルムを作り出しています。ディテールにこだわり、妥協のない物作りへの姿勢は、ブランイリスのジュエリーを身に着けた時に、その圧倒的な存在感で体感できるでしょう。

ブランイリス・ジャポン

Tel : 078-241-0101 / mail : info@blanciris.jp

URL : https://blanciris.jp / SNS : @blanciris_official