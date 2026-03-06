第2回 Women’s Empowerment Award 2026、企業・個人各部門の受賞者・大賞を発表

mederi株式会社

■企業部門

（上段左より）女性活躍推進テクノロジー協議会 幹事 株式会社LIFEM 平野祐、審査員 藤原 由佳氏、衆議院議員 デジタル大臣政務官兼内閣府大臣政務官 川崎 秀人議員、審査員 吉村 泰典氏、審査員 新井 卓二氏、女性活躍推進テクノロジー協議会 主幹事 mederi株式会社 坂梨亜里咲（下段左より）グラクソ・スミスクライン株式会社、日本ナレッジスペース株式会社、株式会社丸井グループ、GMOインターネットグループ株式会社、荏原健康保険組合

■個人部門

（上段左より）女性活躍推進テクノロジー協議会 幹事 株式会社LIFEM 平野祐、審査員 藤原 由佳氏、衆議院議員 デジタル大臣政務官兼内閣府大臣政務官 川崎 秀人議員、審査員 吉村 泰典氏、審査員 新井 卓二氏、女性活躍推進テクノロジー協議会 主幹事 mederi株式会社 坂梨亜里咲（下段左より）河野 恵美子氏、渡邊 愛子氏、新井 セラ氏、川原 史子氏

mederi株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役 坂梨 亜里咲 以下、mederi）が主幹事を務める女性活躍推進テクノロジー協議会は、この度、2026年3月6日（金）に開催された「WE Health 2026(https://wehealth.co.jp/)」にて「Women’s Empowerment Award 2026 授賞式」を実施いたしました。

本アワードは、女性が働きやすい環境づくりやキャリア支援に積極的に取り組む企業を称えるとともに、その先進的な取り組みを広く社会へ発信することを目的としています。

第2回となる本年は、企業部門および個人部門において、多数の優れた取り組みを実施する企業・個人が選出されました。

■Women’s Empowerment Award 2026について

Women’s Empowerment Awardは、「女性が活躍できる社会の実現」に向けて挑戦する企業・団体・個人の取り組みを称えるアワードです。

審査は、国連が提唱するWomen’s Empowerment Principles（WEPs：女性のエンパワーメント原則／全7原則）を基盤としております。

個人部門では、性別を問わず、女性のエンパワーメントに対する具体的な貢献度を軸に評価いたしました。自らの挑戦によって新しいキャリアや生き方を切り拓き、社会に前向きな変化をもたらしているかどうか、または女性が活躍できる環境づくりに主体的・継続的に取り組まれており、制度や文化の変革を通じて実効性ある成果を生み出しているかという点を重視いたしました。

企業部門では、女性が働きやすく、持続的に活躍できる環境の実装度を中心に評価いたしました。女性の採用・登用推進にとどまらず、健康支援、制度設計、組織文化の醸成など、多角的な観点からジェンダー平等を推進しているかを重視しております。さらに、取り組みの数値的成果、透明性、そして社会全体への波及可能性についても総合的に評価いたしました。

【審査員一覧】

吉村 泰典 氏／産婦人科医師 慶應義塾大学 名誉教授

藤原 由佳 氏／EY新日本有限責任監査法人 パートナー・公認会計士

新井 卓二 氏／学校法人ビューティ＆ウェルネス専門職大学 教授

下河辺 さやこ氏／小学館 ユニバーサルメディア事業局 新事業開発室 編集長

■企業部門大賞

大企業部門

株式会社丸井グループ

1931年創業。「小売」と「フィンテック」が一体となった独自のビジネスモデルを、時代の変化、お客さまの変化に合わせて進化させてまいりました。

「すべての人が『しあわせ』を感じられるインクルーシブな社会を共に創る」というミッションのもと、新たな価値を創出し、社会課題の解決を通じて、インパクト（社会的な変化や影響）と利益の両立をめざしています。

【選出理由】

「人の成長＝企業の成長」という企業理念のもと、多様性を推進。女性管理職比率をKPIとして設定 するなどトップマネジメントが強くコミットし、 独自指標「女性イキイキ指数」による可視化と改善を実行。制度にとどまらず組織文化の変革まで実現している点を高く評価しました。

中小企業部門

日本ナレッジスペース株式会社

2014年4月設立。Webや組込み等のIT開発を展開。

70種類の多彩な福利厚生を整え、健康経営を軸に女性特有の健康課題も柔軟に支援。

個々の多様な生き方を尊重し、家庭や健康と仕事を無理なく両立できる仕組みを構築しています。

【選出理由】

IT業界における長時間労働の課題に真正面から向き合い、フェムテックや睡眠支援など、企業規模の枠を超えた積極的な健康投資を実行。中小企業として、人材定着を経営戦略の中心に据えた持続可能な組織づくりを実践している点を戦略的かつ先進的な経営モデルとして評価しました。



■受賞企業

荏原健康保険組合

荏原グループ／水ing・JCU等が加入する単一健保です。

昭和16年8月1日に設立し、令和7年12月末現在、加入者数26,933人です。

加入者の健康増進と疾病の重症化予防・がんの早期発見のため、保健事業に取り組んでいます。

【選出理由】

荏原グループ様と連携してコラボヘルスを推進し、健康関連講演会の実施や各種健診・検査の受診率向上、不妊治療・月経・更年期（男女双方）に関する対策プログラムの導入など、性差に応じた支援を幅広く実施されている点を評価しました。

GMOインターネットグループ株式会社

ドメイン・セキュリティ・決済などのインターネットインフラ事業を主軸に、広告・メディア、金融、暗号資産事業を展開する総合 インターネットグループです。



【選出理由】

女性のライフステージに寄り添った制度設計や柔軟な働き方の導入を、スピード感をもって実行。トップの強いリーダーシップのもと、ESG情報開示や物理的環境整備も推進し、制度・環境・文化を一体で改革している点を評価しました。

グラクソ・スミスクライン株式会社



グラクソ・スミスクライン（GSK）は、サイエンス、テクノロジー、人財を結集し、力を合わせて病に先手を打つことを存在意義とするグローバルなバイオ医薬品企業です。日本では1953年8月に創業しました。

【選出理由】

インクルージョンを経営方針に据え、明確な目標 設定のもと施策を実行し成果を創出。トップの関 与、評価制度の整備、相談窓口の設置や情報開示 など、経営と現場の両面から実効性ある取り組み を進めている点を評価しました。

■個人部門大賞

小室淑恵 氏／株式会社ワーク・ライフバランス代表取締役社長

2006年、株式会社ワーク・ライフバランスを設立。多種多様な価値観が受け入れられる日本社会を目指して、日々邁進している。多数の企業・自治体などに働き方改革コンサルティングを提供し、残業削減と業績向上の両立、従業員出生率の向上など多くの成果を出している。

【選出理由】

25年以上にわたり働き方改革および子育て支援を推進。残業ゼロや健康経営などの先進的な取り組みを通じて、女性活躍を理念にとどめず、行政・政策領域を横断しながら社会実装へと発展させてきた点を評価しました。

■個人部門 受賞者

川原史子 氏／NPO法人ママ・ぷらす 理事長

「子育て優先で社会と関わる」選択肢を提唱。

2006年4月４日設立のNPO法人ママ・ぷらすは、今年20周年です。 交流・学習・ボランティア等の活動を通じて、これからもママたちの能力を生かせる場を広げます。

【選出理由】

長年にわたり地域に根差した活動を展開し、子育て中の女性に「社会参加の機会」と「安心できる居場所」を提供。限られたリソースの中でも草の根でインク ルージョンを実践し、着実に社会的インパクトを創出している取り組みを評価しました。

河野恵美子 氏／大阪医科薬科大学 一般・消化器外科

女性外科医のキャリア形成支援と執刀機会格差是正、医療機器のジェンダード・イノベーション推進で持続可能な外科医療に取り組む。

【選出理由】

外科医という男性優位とされてきた領域において、性差による機会格差という構造的課題に向き合い、現場改革を実行。困難な領域で道を切り拓いてきた先駆性と社会的意義を評価しました。

真嶋由貴惠 氏／大阪公立大学 教授（前副学長）

大阪公立大学 大学院 情報学研究科教授

（医療・看護情報システム研究グループ）

現代システム科学域 知識情報システム学類

看護システム先端技術研究所 所長

ダイバーシティ研究環境研究所 所長

女性研究者支援室 室長

【選出理由】

医療職から情報工学分野へと領域を広げ、大学・研究機関における女性活躍を推進。研究者ネットワークの設立や実績開示など、アカデミアの構造改革に取り組んでいる点を評価しました。

渡邊愛子 氏／株式会社Josan-she's代表取締役CEO



2021年10月創業し、妊娠出産を支える女性専門職の「働く」を支援するエコシステムを構築。

自社運営・他社協業による産前産後ケア施設や訪問ケア、産院特化の人材サービスを通じて、多様な働き方を創出している。

中央区や台東区から事業受託するなど、官民連携したサービス提供も加速。

【選出理由】

助産師としての現場経験をもとに産後ケア事業を立ち上げ、行政と連携し社会実装を推進。子育て領域でスケールを目指す経営を実行し、当事者視点と起業家精神を体現している点を評価しました。

【女性活躍推進テクノロジー協議会】

協議会主幹事：mederi株式会社

幹事企業：株式会社LIFEM

加盟企業：20社以上 ※2025年1月末時点

活動内容は、公式サイト(https://www.wetc.jp/)からご確認ください。

※ 協議会への加盟をご希望、もしくは一度面談されたい企業様はこちら(https://contact.mederi.jp/wempt)よりお申し込みください。

【mederi株式会社】

誰もが愛でりあえる社会へ。

すべての人が自分の体のことをきちんと知り、大切に、愛でられるように。安心、安全を追い求めながら、心と体のバランスを整えるためのサービスを展開しています。

代表者：代表取締役 坂梨 亜里咲

所在地：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア24F/25F

設立日：2019年8月1日

事業内容：

・生理の悩みを産婦人科医に相談できるオンラインピル診療サービス『mederi Pil（メデリピル）』の運営

・企業向け福利厚生プラン『mederi for biz』の提供

・学生向け性教育出張授業『mederi for school』の提供 など

URL：https://mederi.jp

【本リリースに関するお問い合わせ先】

mederi株式会社 広報窓口：https://contact.mederi.jp/corporate

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

mederi株式会社 広報窓口

E-mail：pr@mederi.jp