「もしもし！プリキュアでんわ」にポイントシステムを導入！

東映アニメーション株式会社(本社：東京都中野区) 、並びにメディアアクティブ株式会社（東京都品川区）は、モバイルアプリ「もしもし！プリキュアでんわ」にポイントシステムを導入したことをお知らせします。

[もしプリポイント導入のお知らせ]

先日のアップデートでポイントシステムが導入されました！

プリキュアたちとじゃんけんをして、ポイントを貯めてね！

貯まったポイントは…素敵なアイテムに交換・応募できる予定となっていて、絶賛準備中です！

お楽しみに☆

インストールはこちらから

[Android]：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.toei_anim.precure_denwa

[iOS] ：https://apps.apple.com/jp/app/id6748055118

■「もしもし！プリキュアでんわ」とは

「おはようも、おやすみも、応援してほしい時も！いつだってプリキュアといっしょ」をコンセプトとした、スマートフォン向けのアプリです。

大好きなプリキュアから電話がかかってきて、励まされたり、ほめてもらえたり、応援してもらえたり…子どもたちが“なりたい自分”を想像し、その姿に近づけるよう応援してもらえる仮想電話アプリです。

■使い方

「モーニングコール」「ほめてもらう」など依頼したいシーンを選択します。

依頼を受けたプリキュアから着信が！プリキュアの質問に答えながら会話を楽しむことができます。

■料金およびコース内容

本アプリは無料で利用できますが、一部コンテンツは月額課金コースのみ対象となります。

お気に入りのプリキュア１人との電話が全て楽しめる「もしもし！コース」と、実装されている全てのキャラクターとの電話が楽しめる「もっと！もしもし！コース」があります。



◇コース詳細

「もしもし！コース」

価格：月額330円（税込）

内容：お気に入りプリキュア１人の全電話コンテンツ、毎月更新「モーニングコール」

『名探偵プリキュア！』『キミとアイドルプリキュア♪』より１人、選択可能です。

「もっと！もしもし！コース」

価格：月額660円（税込）

内容：実装されている全てのキャラクターの電話コンテンツ、毎月更新「モーニングコール」「マンスリーコール」、定期更新「ジェット先輩の研究室」

※「もっと！もしもし！コース」には年払いプランもございます。

※『キミとアイドルプリキュア♪』のコンテンツは2026年7月末までお楽しみいただくことが可能です。

※『名探偵プリキュア！』のコンテンツは2027年8月末までお楽しみいただくことが可能です。

■プリキュアとは

「プリキュアシリーズ」とは、2004年2月1日（日）に放送を開始した『ふたりはプリキュア』から現在放送中の『名探偵プリキュア！』まで、23作品継続している東映アニメーションオリジナルの長期TVアニメシリーズです。

毎年モチーフやテーマを変えながら、「プリキュア」に変身することで日常を守るために様々な敵に立ち向かっていき、出会った仲間たちと友情や絆を深めて成長していく姿を描く物語です。TVシリーズのほか、劇場版作品など多くの展開をしています。

■『名探偵プリキュア！』とは

～あらすじ～

わたし！【明智あんな】14 歳の中学 2 年生！

誕生日に現れた妖精【ポチタン】とペンダントに導かれて

2027 年から 1999 年のまことみらい市にタイムスリップしちゃった…！

そこで出会ったのは、名探偵に憧れている 14 歳の女の子【小林みくる】！

事件発生！？大切なものを盗んだのは【怪盗団ファントム】…！？

困っている人を見逃せない…そんな思いからわたしたち【名探偵プリキュア】に

変身しちゃった！

名探偵プリキュアがみんなの笑顔を推理で守る！

わたし、元の時代に帰れるの～！？

「そのナゾ！キュアット解決！」

ＡＢＣテレビ ・テレビ朝日系列全国２４局ネットで毎週日曜 朝8時30分から放送中！

(C)ABC-A・東映アニメーション

■アプリ詳細

・販売価格：無料（一部アプリ内月額課金あり）

・配信：App Store、Google play

・公式サイト：https://www.precure-denwa.com/

・権利表記：(C)ABC-A・東映アニメーションDeveloped by Media Active, Inc.