【国際女性デー】約4人に1人が更年期にキャリアを制限している実態が浮き彫りに。職場の理解不足と更年期症状は「病気ではない」という思い込みが、専門医療へのアクセスに大きく影響

株式会社My Fit

株式会社My Fit（本社：東京都中央区、代表取締役：山田真愛、以下「当社」）は、2026年3月8日の「国際女性デー」に向け、40代～50代の働く女性300名を対象に「働く女性の更年期に関する意識調査」を実施いたしました。

現在、日本における更年期障害に伴う経済損失は年間約1.9兆円にのぼると推計されています。しかし、今回の調査では、約6割の女性が不調を感じている一方で、更年期症状と自覚して医療機関を受診した経験がある人はわずか7%にとどまることが明らかになりました。多くの女性が不調を隠して「平気なフリ」をして働き続けており、その結果、約23％が退職や昇進辞退といった不本意なキャリア選択を余儀なくされています。

当社は、提携医療機関とともに、更年期専門診療プラットフォーム「MYLILY（マイリリー）」を通じて、更年期世代の女性が専門医療と適切にアクセスできる仕組みを作ることで、更年期に自分らしく人生を歩むための環境づくり、また、社会の更年期に対するイメージや知識のアップデートを支援してまいります。

※経済産業省(2024)「女性特有の健康課題による経済損失の試算と健康経営の必要性について」

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/downloadfiles/jyosei_keizaisonshitsu.pdf

▪︎調査結果のハイライト

- 約60％が「なんとなく不調」を実感しているが、更年期症状を疑い、受診・治療した経験があるのはわずか7.0％。- 職場や日常で「平気なフリ」をしてしまう人が約62％。周囲への気兼ねや引き継ぎの負担感から、一人で抱え込み孤立。- 不調により、約3割が本来のパフォーマンスが「半分以下」に低下していると実感。- 全体の約23％（68名）が、心身の限界や職場の理解不足（25％）などを理由に、退職や昇進辞退などのキャリアセーブを経験。

※本リリースの調査結果をご利用いただく際は、必ず【更年期専門医療プラットフォーム「MYLILY（マイリリー）」調べ】とご明記ください

▪︎調査結果 詳細

１. 約6割が日常的に不調を抱えるも、医療機関への相談・治療経験はわずか7％

「40代以降、『なんとなく不調』を日常的に感じていますか？」という問いに対し、60.3％が「はい」と回答。一方で、実際に医療機関で治療中、または過去に治療経験がある人は合計でわずか7.0％にとどまりました。多くの不調が「更年期症状」であるか適切に判断できていない実態が浮き彫りになりました。

２. 職場や日常で「平気なフリ」をしてしまう女性が約62％

体調が優れない時でも「平気なフリ」をしてしまうと回答した方は62.0％に達しました。周囲にサポートを頼めない理由として、「相手に申し訳ない（43.0％）」「説明が面倒（33.0％）」が上位に挙がり、責任感から孤立を深める現状が示唆されました。

３. パフォーマンス低下とキャリアへの深刻な影響

不調を感じている人の約30％（29.5%）が「パフォーマンスが50％以下になった」と回答。また、キャリアにおいて「しかたなく取った選択」がある人は全体の22.7％に達し、その理由として「自分の能力低下を感じる（51.5％）」のほか、「職場の制度や理解が不十分（25.0％）」といった環境要因も大きな壁となっています。

４. 受診を阻む「意識の壁」と「専門医不足」

受診の壁として、「更年期症状は病気ではないと言い聞かせてしまう（14.3％）」といった意識の問題が挙げられました。背景には、日本における更年期障害を熟知した医師が少ないことにあります。女性ヘルスケア専門医は医師全体の約0.4％しか存在せず、適切な医療にアクセスしにくいという構造的な課題があります。

※女性ヘルスケア専門医・専門資格者一覧：https://www.jmwh.jp/pdf/authorization.pdf

・調査名：【40～50代女性限定】働く女性の更年期に関する意識調査アンケート

・調査期間：2026年2月25日

・調査方法：インターネット調査

・調査対象：全国の40歳～59歳の有職女性（300名）

▪︎株式会社My Fit 代表・山田真愛より

私は高校生で母を亡くし、その後6人の「第2の母」たちに育てられてきました。彼女たちが更年期症状で悩み、離職を余儀なくされる姿を多く目の当たりにしてきた時、それは個人の問題ではなく、社会全体で向き合うべき課題であると確信しました。

現在、多くの女性が更年期の不調により、未治療のままキャリアや生活の質を損なっています。

My Fitは医療のDX支援を通じて、医療機関と共に更年期を取り巻く環境をアップデートし、更年期の過ごし方を変えてまいります。

＜MYLILY（マイリリー）」について＞

「MYLILY（マイリリー）」は更年期専門診療プラットフォームです。患者さまはオンラインで健康保険証をご提示・ご提出いただくだけで、保険適用にて医師の診療、処方、お薬の受け取りまでをLINEで完結することが可能になります。

更年期は5~10年続くと言われており、治療は長期間にわたることが少なくありません。「MYLILY」は、時間や場所を選ばないオンライン診療に加え、保険適用による費用負担の軽減により、患者さまの継続的な治療を力強くサポートします。

※令和5年3月に行われた「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の一部改訂にもとづき、初診の場合、一定の条件を満たした方が利用できます。

URL：https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001233212.pdf

詳細はWebサイト（ https://mylily.jp ）をご覧ください。

※「MYLILY（マイリリー）」は医療機関とユーザーを繋ぐプラットフォームです。

＜株式会社My Fitについて＞

健康を後回しにしない社会をつくる。そんな世界を実現させる企業がMy Fitです。当社は、更年期専門オンライン診療プラットフォーム「MYLILY（マイリリー）」の開発・提供を中心に、提携医療機関のDX支援および事務支援を行い、テクノロジーの力で更年期医療における体験向上の実現を目指しています。更年期特有の不調へのアクセスのハードルを下げることで、未治療期間を短縮し、早期発見と適切な介入に貢献。女性のQOL向上と働く世代の生産性維持を支援し、更年期の過ごし方を変えていきます。

- 社名：株式会社My Fit- 代表者：代表取締役 山田真愛- 所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座一丁目22番11号 銀座大竹ビジデンス2階- 設立：2021年3月- コーポレートサイト：https://my-fit.co/- サービスサイト： https://mylily.jp/