話題作『アウタープレーン』グローバルツアー完遂、日韓3都市連続ユーザーイベント全日程が大盛況で終了

株式会社MAJOR9（代表取締役：朴成泰、以下 MAJOR9）は、株式会社VAGAMESが開発し、同社がグローバルサービスを展開する戦略型異世界RPG『アウタープレーン（OUTERPLANE）』のグローバルツアーオフラインイベントが、日本と韓国で連続して大盛況のうちに終了したと本日発表した。

今回のイベントは、「アウタープレーン グローバルツアー」企画シリーズの一環として、各国を順次訪問しながらユーザーと直接対面する連続プロジェクト形式で実施。単発イベントではなく、地域ごとのユーザーとの接点を体系的に拡大していく長期コミュニケーションロードマップ行事として、さらなる意義を加えて行く。

日本ユーザーとの接点を一層強化し、長期的なサービス信頼度を高めるために企画された本イベントは、2026年2月21日（土）に大阪（B.B.S Dining）、2月28日（土）に東京・新宿（ENSQUARE）でそれぞれ開催された。

グローバルツアーの第1回目は、2026年1月17日に韓国ソウルで実施された初のユーザー懇談会で幕を開け、『アウタープレーン』キャラクター「アカリ」の声優であるバン・シウ氏がMCを務め、現場をリード。パブリッシャー所属アーティストのMoong myang氏が祝賀公演を披露し、会場を大いに盛り上げた。現地では新キャラクターの初公開や2026年ロードマップの発表が行われ、開発陣が直接ステージに登壇し、主なアップデート方向性についても説明。また、事前受付および現地受付で集まった質問を基にした深いQ&Aを実施し、ユーザーの提案や改善要望を具体的に共有する時間を設けた。イベント終了後には、開発陣とユーザーが自由に意見を交換するネットワーキングタイムも用意され、実質的なコミュニケーションの場が広がった。

グローバルツアー第2回目は2月21日に日本・大阪で開催された。日本は韓国に次いで2番目にユーザー数の多い核心市場であり、現地ユーザーとの直接的なコミュニケーションを強化するための戦略的な場所として位置づけられた。イベントでは、『アウタープレーン』の人気キャラクター「マキシー」役の有名声優・井澤 美香子氏がMCを務め、現地ファンと自然に息を合わせ、没入感の高い現場の雰囲気をリード。特に開発者主要メンバーがステージ下に降りてユーザーのプレイ体験や改善意見を直接聴取するなど、より近い距離での交流が実現された。

グローバルツアー第3回目は2月28日に東京・新宿で実施。大阪イベントに続く連続開催となった今回の東京日程は、日本ツアーの完成度を高めるフィナーレ的なイベントとして位置づけられ、より多くの現地ユーザーが参加して大盛況を成し遂げた。パートナーコスプレイヤーも参加し、キャラクターコスチュームのパフォーマンスを披露。フォトタイムを通じて参加者と直接交流する。また、現地ではユーザーのプレイデータを基にした開発ビハインドの紹介や、今後のストーリー展開方向に関するティザー公開などの特別プログラムが実施され、高い関心を集めた。

各回イベントでは共通してスペシャルアイテムクーポンや限定グッズが提供され、開発陣Q&Aセッションが核心プログラムとして運営された。開発陣はプレイ疲労度の緩和、長期プレイ持続性の強化、ストーリーおよびビジュアルの改善、新規PvEコンテンツの拡張など、主な開発方向の直接説明を行った。また、国ごとのユーザー意見を整理して実際のアップデート優先順位に反映させる計画を明らかにし、ユーザー参加型サービス運営基調を再確認できる場となった。

MAJOR9のイ・ドアム本部長は「今回のグローバルツアーは、第1回目のソウルを皮切りに、第2回目の大阪、第3回目の東京まで続くシリーズ形式で企画されたプロジェクトです」とし「各地域のユーザーと直接会い、ゲームの現在と未来を共有するとともに、現地の生の声を聞くことができた大変意義深い時間となりました」と語った。続けて「今後もグローバルツアーシリーズを継続的に拡大し、世界各地のユーザーと直接対面する機会を着実に設けていきたい」と明らかにした。

株式会社VAGAMES開発チームのヒョン・ムンスPDは「今回の懇談会は、現地ユーザーの皆さまの率直な声を非常に近い距離で伺うことができた、大変意義深い時間でした」と述べ、「お寄せいただいた貴重なご意見を今後の開発方針に積極的に反映し、来る3周年をはじめ、これからさらに進化していく『アウタープレーン』をお見せできるよう最善を尽くしてまいります」と感想を語った。

一方、『アウタープレーン』は今回のグローバルツアー第1～3回目を成功裏に終了し、本格的なグローバルオフラインコミュニケーション活動に着手する。また、来月3月14日（土）・15日（日）に韓国イルサンKINTEX展示館で開催されるコミックワールド参加のお知らせも一緒に伝えた。

『アウタープレーン』ゲームの最新情報は公式X(https://x.com/OP_TWT_JP)をフォローしてご確認できる。

株式会社MAJOR9について

株式会社MAJOR9は、2008年に音楽を中心としたエンターテインメント企業として設立され、制作システムの改善を通じて業界最高の音楽・エンターテインメントコンテンツ会社へと成長して来ました。現在は音楽、映像、公演、ゲームなど多様なコンテンツのIP制作・流通・マーケティング事業を展開し、真心が人々の心を動かすという理念のもとに、グローバルマルチエンターテインメント企業を目指しています。