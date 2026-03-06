つけまつげ売上No1※1ブランド『Dinty（ディンティー）』から、初心者さんでも塗りやすい、新形状のつけまつげ接着剤を発売！

株式会社サン・スマイル

株式会社サン・スマイル(本社：東京都港区／代表取締役社長：田中徳也）はアイドル級の束感まつげを演出するつけまつげブランド『Dinty（ディンティー）』より、初心者さんでも塗りやすい、新形状のつけまつげ接着剤を発売いたします。

※1 ドン・キホーテ系列店 2025年11月~2026年1月 つけまつげ部門売上金額、自社調べ

ウォータープルーフタイプで1日中しっかりキープできる※3接着剤で、お出かけ中に取れる心配がないのはもちろん！Dintyならではの、ユーザー様の声に寄り添ったアイテムとなっており、先端が塗りやすいヘラ形状となっています。ノリの調整が簡単にでき、ボテっとつくことがありません。

水・汗にも負けない接着剤のため、どんなシーンでも安心してお使いいただけます。



Dintyは、ドン・キホーテとの共同開発およびPPIH系列店舗限定発売※2のブランドです。

※2 一部取扱いのない店舗がございます。

※3 ご使用状況によって異なります。

《商品特徴》《商品概要》

ブランド名：Dinty（ディンティー）

商品名：ディンティー アイラッシュ グルー

発売日：2026年3月16日

価格：\950（\1,045）

内容量：5ｍL

取扱店舗：ドン・キホーテ系列店舗限定 ※一部取り扱いのない店舗がございます。

『Dinty（ディンティー）』はアイドル級のまつげを演出する“束感まつげ”ブランドです。

トレンドメイクとのバランスのとれた幅広いラインナップを提案してまいります。