KEYUCA（ケユカ）のスイーツブランド『ドルチェフェリーチェ』から、数量限定の「ホワイトデーセレクション2026」登場。
衣食住に関わるオリジナル商品を自社店舗で販売しているライフソリューションブランドKEYUCA（社名：河淳株式会社 所在地：東京都中央区、代表：河崎淳三郎）がプロデュースするスイーツブランド「DOLCE FELICE（ドルチェフェリーチェ）」は、ホワイトデー商品を2月15日（日）に店舗・オンラインショップで数量限定発売しました。
KEYUCA（ケユカ）は2025年9月、暮らしの課題に寄り添う「ライフソリューションブランド」としてリブランディングを発表しました。それに伴い、スイーツブランド『ドルチェフェリーチェ』も新たなスタイルへと進化し、より日常に寄り添うスイーツをお届けしています。
2月15日（日）より、4種類のケーキをアソートしたホワイトデー限定パッケージ「ホワイトデーセレクション2026」 を発売いたしました。
苺やベリーの華やかなパウンドケーキと、ショコラとマロンのモンブランケーキをひと箱に。個性豊かな４つの味わいが、選ぶ楽しさとともに広がる、ドルチェフェリーチェならではのホワイトデーギフトです。パッケージは花言葉に“感謝”や“喜び”の意味をもつガーベラをモチーフに、ホワイトデーという特別な日に大切な人へ「ありがとう」というやさしい想いを届けるのにふさわしい、華やかで温かみのあるデザインに仕上げています。
ホワイトデーセレクション2026
2002年の創業以来、多くの方に愛され続けているフルーツパウンドケーキ「フェリーチェ」から厳選した2種と、小麦粉不使用ながら驚くほどリッチな味わいの「ルナーチェ」から2種をセレクト。個性豊かな4種のケーキを、ホワイトデー限定パッケージに詰め合わせた特別なセットです。
商品名：ホワイトデーセレクション2026
価格：\1,250 （\1,350）
数量：4個
内容：
●フェリーチェ 苺
自家製の苺ソースをたっぷりと練りこんで風味豊かに焼き上げ、甘すぎないホワイトチョコのシャープさも魅力。甘酸っぱい苺と、キルシュの風味が上品な味わいです。
●フェリーチェ ベリー
クランベリーベースのパウンドケーキに、ストロベリーチョコレート、ブルーベリー、クランベリーを散りばめた華やかな一品。ベリーのコクのある甘みがおいしさを一層引き立てます。
●ルナーチェ ショコラ
濃厚でビターなダークチョコレートパウダーとまろやかで深みのあるレッドココアパウダーを使用したリッチな味わいのチョコレートケーキ。しっとりとしたケーキに、香ばしいアメリカ産の刻みアーモンドをトッピング。異なる食感が味わいに程よいアクセントを加えています。
●ルナーチェ マロン
スペイン産のマロンペーストと自然なコクとフレッシュな風味のクリームを使用したしっとり食感な生地の上にマロンクリームを絞り渋皮栗をトッピング。栗の美味しさがぎゅっと詰まった、かわいいモンブランです。
アルコール：不使用
販売店舗：スイーツ店舗
ケユカオンラインショップ :
https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s10000672
楽天市場店 :
https://item.rakuten.co.jp/dolcefelice/10000673/
KEYUCAがプロデュースする「ドルチェフェリーチェ」について
ライフソリューションブランドのKEYUCAがプロデュースするスイーツブランド。
”DOLCE FELICE“とは、「しあわせなお菓子」の意味。
東京、神奈川、埼玉での8店舗と「ドルチェフェリーチェ 楽天市場店」「ケユカ オンラインショップ」にて展開しています。
店舗一覧：https://www.keyuca.com/sweets-t/
ケユカ(ドルチェフェリーチェ)オンラインショップ：https://www.keyuca.com/Page/sweets.aspx
ドルチェフェリーチェ楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/dolcefelice/
Instagram：@dolcefelice_official
https://www.instagram.com/dolcefelice_official/
TikTok:@dolcefelice
https://www.tiktok.com/@dolcefelice
