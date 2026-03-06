KEYUCA（ケユカ）のスイーツブランド『ドルチェフェリーチェ』から、数量限定の「ホワイトデーセレクション2026」登場。

河淳株式会社

衣食住に関わるオリジナル商品を自社店舗で販売しているライフソリューションブランドKEYUCA（社名：河淳株式会社 所在地：東京都中央区、代表：河崎淳三郎）がプロデュースするスイーツブランド「DOLCE FELICE（ドルチェフェリーチェ）」は、ホワイトデー商品を2月15日（日）に店舗・オンラインショップで数量限定発売しました。

KEYUCA（ケユカ）は2025年9月、暮らしの課題に寄り添う「ライフソリューションブランド」としてリブランディングを発表しました。それに伴い、スイーツブランド『ドルチェフェリーチェ』も新たなスタイルへと進化し、より日常に寄り添うスイーツをお届けしています。

2月15日（日）より、4種類のケーキをアソートしたホワイトデー限定パッケージ「ホワイトデーセレクション2026」 を発売いたしました。

苺やベリーの華やかなパウンドケーキと、ショコラとマロンのモンブランケーキをひと箱に。個性豊かな４つの味わいが、選ぶ楽しさとともに広がる、ドルチェフェリーチェならではのホワイトデーギフトです。パッケージは花言葉に“感謝”や“喜び”の意味をもつガーベラをモチーフに、ホワイトデーという特別な日に大切な人へ「ありがとう」というやさしい想いを届けるのにふさわしい、華やかで温かみのあるデザインに仕上げています。

ホワイトデーセレクション2026

2002年の創業以来、多くの方に愛され続けているフルーツパウンドケーキ「フェリーチェ」から厳選した2種と、小麦粉不使用ながら驚くほどリッチな味わいの「ルナーチェ」から2種をセレクト。個性豊かな4種のケーキを、ホワイトデー限定パッケージに詰め合わせた特別なセットです。

商品名：ホワイトデーセレクション2026

価格：\1,250 （\1,350）

数量：4個

内容：

●フェリーチェ 苺

自家製の苺ソースをたっぷりと練りこんで風味豊かに焼き上げ、甘すぎないホワイトチョコのシャープさも魅力。甘酸っぱい苺と、キルシュの風味が上品な味わいです。



●フェリーチェ ベリー

クランベリーベースのパウンドケーキに、ストロベリーチョコレート、ブルーベリー、クランベリーを散りばめた華やかな一品。ベリーのコクのある甘みがおいしさを一層引き立てます。



●ルナーチェ ショコラ

濃厚でビターなダークチョコレートパウダーとまろやかで深みのあるレッドココアパウダーを使用したリッチな味わいのチョコレートケーキ。しっとりとしたケーキに、香ばしいアメリカ産の刻みアーモンドをトッピング。異なる食感が味わいに程よいアクセントを加えています。



●ルナーチェ マロン

スペイン産のマロンペーストと自然なコクとフレッシュな風味のクリームを使用したしっとり食感な生地の上にマロンクリームを絞り渋皮栗をトッピング。栗の美味しさがぎゅっと詰まった、かわいいモンブランです。

アルコール：不使用

販売店舗：スイーツ店舗

ケユカオンラインショップ :https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s10000672楽天市場店 :https://item.rakuten.co.jp/dolcefelice/10000673/KEYUCAがプロデュースする「ドルチェフェリーチェ」について

ライフソリューションブランドのKEYUCAがプロデュースするスイーツブランド。

”DOLCE FELICE“とは、「しあわせなお菓子」の意味。

東京、神奈川、埼玉での8店舗と「ドルチェフェリーチェ 楽天市場店」「ケユカ オンラインショップ」にて展開しています。

店舗一覧：https://www.keyuca.com/sweets-t/

ケユカ(ドルチェフェリーチェ)オンラインショップ：https://www.keyuca.com/Page/sweets.aspx

ドルチェフェリーチェ楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/dolcefelice/

Instagram：@dolcefelice_official

https://www.instagram.com/dolcefelice_official/

TikTok:@dolcefelice

https://www.tiktok.com/@dolcefelice

＜お客様からの問い合わせ先はこちら＞

ドルチェフェリーチェ 西武新宿ペペ店

〒160-0021

東京都新宿区歌舞伎町1-30-1 西武新宿ペペ2F

電話番号：03-6205-5651

URL ：https://www.keyuca.com/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=0107

営業時間：11:00～22:00

ブランド概要

KEYUCA（ケユカ）とは

KEYUCAを運営する河淳株式会社は、創業以来50年以上、ホテル・飲食店・医療施設・スーパーマーケットの什器や空間づくりに携わってきました。

河淳で培われたプロフェッショナルユース向けの技術と経験を活かし、個人の生活に寄り添うプロダクトを提案するインテリアブランドとして生まれたのがKEYUCAです。

今年KEYUCAはブランド25周年を機に、生活者の課題解決に取り組む「ライフソリューションブランド」として、「生活投資財」を提供していきます。

URL ：https://www.keyuca.com

Instagram：@keyuca_design

https://www.instagram.com/keyuca_design/

会社概要

会社名 ：河淳株式会社

代表者 ：河崎淳三郎

所在地 ：東京都中央区日本橋浜町3-15-1

設立 ：昭和49年9月3日（1974年）

事業内容：リテールソリューション事業、

グローバルハードウェア事業、

パブリックファニチャーインターナショナル事業、

メディカル事業、ホテル事業、

ThreeS事業、ケユカ事業、海外事業

URL ：https://www.kawajun.co.jp