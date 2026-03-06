出展申込受付中！『アクアポニックス・陸上養殖設備展2026』が2026年7月に開催！
本展は、「陸上養殖」と「水耕栽培」を組み合わせたアクアポニックスと陸上水産養殖システムの専門展示会です。アクアポニックスや陸上養殖のプラント・システムエンジニアリング企業や各種資機材メーカーが出展対象となり、アクアポニックス・陸上養殖事業者に加え、新規事業参入希望者として、通信、エネルギー、建設、流通、外食産業、その他異業種大手企業等を来場のターゲットとします。本展を通じて、将来に向けた成長産業として期待される養殖産業の技術向上と市場規模拡大を後押しします。
出展申込受付は2026年3月31日(火)までとなっていますので、出展をご検討の場合は、お早めに事務局までご連絡ください。
https://www.gpec.jp/aqua/
急成長するスマート水産ビジネスの拡大を力強く後押し
機器・資材のエンドユーザーであるアクアポニックス・陸上養殖事業者に加え、水産養殖に関心のある農業生産者や自治体関係者、新規参入を希望する異業種大手企業の担当者に対し直接提案できる場を提供します。設備投資に前向きな事業者との濃密な商談機会を促進し、成長が見込まれるスマート水産業を強力にバックアップします。
陸上養殖設備展2025結果報告書より抜粋
最新の出展者情報を公開中！
本展の出展者情報を掲載したNEWSを公開中です。
https://www.gpec.jp/aqua/pdf/aqua_2026_news.pdf
業界トップランナーが語る専門セミナーで圧倒的な来場動員力を実現
本展ではアクアポニックスおよび陸上養殖の事業化を多角的に学べる専門セミナーを連日開催します。
業界の最新動向を求める来場者に高い関心を呼び起こし、展示会全体の集客力を一層高めます。
渡邉 久爾
水産庁 増殖推進部 栽培養殖課事業 転換指導企画官
山本 祐二
（株）プラントフォーム 代表取締役CEO
久住 嘉和
NTTグリーン＆フード(株）代表取締役社長
濱田 健吾
(株)アクポニ 代表取締役
出展申込受付は2026年3月末までとなっております。出展をご検討の場合は、お早めに事務局までご連絡ください。
主催：アクアポニックス・陸上養殖設備展推進協議会
共催：アテックス株式会社
https://www.gpec.jp/contact/