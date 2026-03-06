【ヴィッセル神戸】開発期間半年！巷で大人気の「ぷっくりクリアシール(モーヴィ)」発売のお知らせ

楽天ヴィッセル神戸株式会社

このたび、「ぷっくりクリアシール（モーヴィ）」を、3月11日（水）に開催されるAFCチャンピオンズリーグエリート 2025/26 ラウンド16 第2戦 ヴィッセル神戸vs.FCソウル（19:00キックオフ／神戸市御崎公園球技場）にて先行販売いたしますので、お知らせいたします。

準備期間約半年をかけ、細部にまでこだわり抜いた本商品は、モーヴィの愛らしい表情を、ぷっくりとした立体感で表現しました。目がハートになったり、ウィンクしたりと、モーヴィの様々な魅力を存分にお楽しみいただけます。

特に、モーヴィハットや口元まで凹凸にこだわり、思わず触れたくなるような立体感と可愛らしさを追求しました。シールでありながら、まるでフィギュアのような存在感を放ち、従来のシールの概念を覆す仕上がりです。さらに、台紙やステッカーの配置にもこだわり、そのまま飾っても絵になるデザインに仕上げました。

ヴィッセル神戸ファンはもちろん、多くの方々にモーヴィの魅力を身近に感じていただける商品となっております。

【商品概要】

- 商品名： ぷっくりクリアシール（モーヴィ）- 価格： 690円（税込）- 先行販売日：3月11日（水）15:00～試合終了30分後まで- 販売場所：神戸市御崎公園球技場（ノエビアスタジアム神戸）ビッグスタンドコンコースグッズショップ（場内）- 注意事項：・購入には当日の観戦チケットが必要です・チケット1枚につき、おひとり様1枚まで購入可能です・3月11日の販売は先行販売となり、後日、JリーグオンラインストアやTHE VISSEL、 VISSEL PORTでも販売を予定しています