iPhone 17e購入意向調査：期待する機能1位はカメラでもAIでもなく「バッテリー」──購買意欲がある層１位は40代

ヤマネックス株式会社（本社：山口県山口市、以下「ヤマネックス」）は、2026年3月2日に正式発表されたiPhone 17eについて、iPhoneユーザー500名を対象に購入意向調査を実施しました。

正式発表の翌日に実施した本調査で、主に以下の事実が判明しました。

- 発表翌日の時点で32.2%（161人）が何らかの購入に前向きな姿勢- 購入に前向きな層が最も期待する機能は「バッテリー性能」- 購入に最も積極的なのは40代（19.5%）、端末使用2～3年目（22.5%）が最も動く- 購入場所はApple Store（ネット＋実店舗）が48.6%で、約28%が「キャリアに縛られたくない」と回答

発表翌日で「3人に1人」が購入に前向き─iPhone 17eの高い求心力

[表: https://prtimes.jp/data/corp/168596/table/3_1_42542c7e92e6c46c22f9c6a233d38ff2.jpg?v=202603070151 ]グラフ１：iPhone 17eの購入意向

iPhone 17eの正式発表から24時間以内に実施した本調査で、32.2%（161人）が何らかの形で購入に前向きな姿勢を示しました。内訳は「発売後、在庫が落ち着いてから購入する」68人（13.6%）、「値下げしてから買う」57人（11.4%）、「ポイント還元の内容次第」17人（3.4%）、「予約開始日に予約する」13人（2.6%）、「発売前/発売日に予約する」6人（1.2%）です。

スマートフォンの買い替えサイクルが長期化するなかで、発表翌日の段階で既存ユーザーの約3人に1人が購入を視野に入れている点は注目に値します。99,800円（256GB）という価格据え置きでA19チップ・MagSafe・eSIM専用化などの進化を盛り込んだiPhone 17eが、一定の訴求力を持っていることを示す結果です。

期待1位は「バッテリー」─カメラでもAIでもなかった実用志向

iPhone 17eに最も期待する機能を自由記述で尋ねたところ、1位は「バッテリー性能」（500人中170人、34.0%）でした。「充電が1日持ってほしい」「バッテリーが半日で切れるので買い替えたい」「MagSafe充電が使えるのが嬉しい」といった、日常の不満と直結した声が数多く寄せられました。

2位はカメラ性能の言及は500人中153人（30.6%）で、「子どもの写真をきれいに撮りたい」「画質向上に期待」との声が目立ちました。3位にようやくAI・Apple Intelligenceが入り、「廉価版でも最新AIを使いたい」という声が挙がっています。以下、A19チップによる処理速度、新色ソフトピンクへの関心、256GBスタートのストレージ容量が続きます。

スペックシート上のハイライトであるApple IntelligenceやC1Xモデムよりも、「外出先でバッテリー残量を気にしたくない」というシンプルな欲求が購買動機の最上位にある──iPhone 17e購入検討層のリアルな姿が伺えました。

"買う人"のプロファイル：40代・使用2～3年目─若者が飛びつくとは限らない

グラフ２：年齢層別のiPhone17e購入意向

購入積極派（予約＋発売後待ち）の比率を年齢層別に見ると、最も高いのは40代の19.5%で、30代（17.6%）が続きます。意外にも20代は14.3%と全体平均の17.4%を下回りました。「新しいiPhoneは若者が真っ先に飛びつく」というイメージとは裏腹に、購入意欲が最も強いのは経済力と買い替えニーズが交差する30～40代でした。

グラフ３：使用年数別のiPhone17e購入意向

端末の使用年数で見ると、「2年以上～3年未満」が購入積極率22.5%。僅差で「1年以上～2年未満」が22.0%と続きます。注目すべきは「3年以上」が16.4%と全体平均を下回っている点で、長く使っているからといって買い替えに動くわけではありません。端末の不満（バッテリー劣化や動作の遅さ）が体感として顕在化し始める使用2～3年目こそが、最も購買に転じやすい層だと推察できます。

購入希望者の約半数がApple Store─「キャリアに縛られたくない」が約28%

グラフ４：希望するiPhone17e購入場所

購入場所の希望は、Apple Store（インターネット）が173人（34.6%）で最多。Apple Store（実店舗）70人（14.0%）と合わせるとApple Store合算は243人（48.6%）に達し、キャリア合算の173人（34.6%）を引き離しました。

グラフ7：Apple Storeを選んだ理由（Apple Storeを選んだ 243名対象）

Apple Storeを選んだ理由では、「在庫が早く確保できるから」53人（21.8%）、「下取りや分割払いがわかりやすいから」44人（18.1%）が上位に並ぶ一方、「SIMフリー版を使いたいから」40人（16.5%）と「キャリア縛りがなく自由に使えるから」29人（11.9%）を合わせた約28%が"キャリア非依存"志向を明確に示しています。

現在どのキャリアで購入してもSIMフリー版であり、Apple Storeだけがキャリア非依存というわけではないという点です。また、eSIM専用化によりSIMの差し替えより回線切り替えの手間がむしろ増える側面もあります。このような背景を踏まえると、「SIMフリー版を使いたい」「キャリア縛りがない」という回答は、かつてのキャリアロック時代のイメージが根強く残っていることを示唆しており、Apple Storeに対する"安心感"や"ブランドへの信頼"が、実態以上に購入チャネルの選択を左右している可能性があります。

なお、iPhone 17eでは物理SIMスロットが廃止（eSIM専用化）されましたが、本アンケートではeSIMに関する設問を設けておりませんでした。そのため、この変更が購入判断に与える影響は捉えられているかは、今後調査を重ねる予定です。

