長崎マリオットホテル 春の美食が一斉に開花 ３つのレストランで新メニューを発表

長崎マリオットホテル（長崎県長崎市、総支配人 大本茂）は、2026 年３月 16 日（月）より、館内３ つのレストラン「オールデイダイニング HARBELLA」「バーラウンジ THE AZURITE」「鉄板焼 De Jima」 にて春の新メニューの提供を開始いたします。 今季よりメニュー更新サイクルを２か月ごとに統一し、ホテル全体で一貫した“季節体験”をお届け するとともに、ここにしかないダイニングエクスペリエンスの創出を目指してまいります。長崎の春を 映した多彩な味わいを、ぜひ心ゆくまでお楽しみください。

■HARBELLA （ホテル 7 階 オールデイダイニング）

南向きの大きなガラス窓から明るい陽光が差し込むオールデイダイニング「HARBELLA」では、長崎県産 素材の魅力をフレンチの技法を用いて最大限に活かした「長崎フレンチ」が好評です。今季は春の訪れ を全身で感じる「長崎爛漫」がテーマ。長崎ならではの自然の恵みと、芽吹きの季節を思わせるグリー ンを中心とした春野菜を取り入れ、色彩と香り豊かな春景色を皿の上に華やかに描きます。

テ ー マ 長崎爛漫 (ながさきらんまん）

提供時間 11:30～14:30（L.O.13:30）、17:30～22:00（L.O.20:30）

販売価格 各コースはランチ 3 種類、ディナー4 種類をご用意しております。

（おひとりさまあたり/税サ込）

総料理長 榮岩雅幸 (はえいわまさゆき) コメント

長崎の春が育んだ旬の恵みを、贅沢にそして繊細に仕上げました。

潮の香り豊かなヒラスズキ、やわらかく鮮やかなグリーンが特徴のアスパラガス、 甘みを増した春野菜など、地元九州・長崎の旬の食材をふんだんに用いた、軽やか で華やかなフレンチコースです。この季節ならではの特別な味わいを、ぜひご賞味く ださい。

■THE AZURITE （ホテル 7 階 バーラウンジ）

稲佐山と長崎港を望む瀟洒なバーラウンジ「THE AZURITE」でお届けする新作アフタヌーンティーは、 春を意味する「Primavera」がテーマ。ひとつひとつのスイーツが、可憐なアートピースとして軽やか に浮かび上がり、春の世界を描き出します。ティースタンドの頂には桜色のコットンキャンディが春霞 のように漂い、ミモザや桜色をまとった可憐な蝶のあしらいが舞い降りるように添えられています。春 の息吹をそっと閉じ込めたような、この季節ならではの華やかなティータイムをお楽しみください。

テ ー マ The Art of Afternoon Tea ～Primavera プ リ マ ヴ ェ ー ラ ～

提供時間 アフタヌーンティー 12:00～(L.O.14:30) ※2 時間制

イブニングハイティー 18:00～(L.O.19:30) ※2 時間制

※イブニングハイティーは、数量限定・前日までの要予約

販売価格 アフタヌーンティー／イブニングハイティー共通

（おひとりさまあたり/税サ込）

※ティーセレクション(９種)の他、コーヒーメニュー４種も提供いたします｡総料理長 榮岩雅幸 (はえいわまさゆき) コメント

やわらかな春の陽ざしに包まれて愉しむアフタヌーンティーです。 苺や柑橘、桜の香りをまとったスイーツに、スプリングビーンズや アスパラガスなど旬の野菜を使った軽やかなセイボリーを添え、 春の訪れをエルキューイのスタンドに美しく詰め込みました。 トップにあしらったピンクのコットンキャンディは長崎マリオット ホテルオリジナル。春だけの特別なティータイムをぜひお楽しみく ださい。

シェフパティシエ 小野寿洋 (おのとしひろ) コメント

桜のやさしい香り、苺のみずみずしい甘酸っぱさ、抹茶の奥深い味 わい。春を彩る旬の素材を丁寧に仕立て、繊細な味わいに仕上げま した。八女抹茶のティラミスをはじめ、季節を感じる優雅なひとと きをお楽しみください。

■鉄板焼 De Jima （ホテル 7 階 鉄板焼）

「出島」をテーマにしたスペシャリティレストラン。ガーデンに囲まれた明るい空間で、長崎和牛をは じめとする地元食材を生かした創作鉄板焼を楽しめます。ランチは春らしい前菜やサラダなど、メイン のお肉以外の魅力も楽しめる華やかなコースを、ディナーは「長崎和牛」と「博多和牛」を食べ比べで きる人気プラン第 4 弾をご用意しました。門出の季節のお祝いにもふさわしいひとときを演出します。

提供時間 11:30～14:30（L.O.13:30）、17:30～22:00（L.O.20:30）※3 月は毎週木曜定休

販売価格 各コースはランチ 2 種類、ディナー4 種類をご用意しております。

（おひとりさまあたり/税サ込）

●「長崎和牛」について

複雑な海岸線を持つ長崎県で、比較的夏は涼しく冬は暖かい恵まれた自然環境のもと育てられた「長崎 和牛」は肉本来の旨みを持つ赤身とまろやかな味わいの脂身のバランスが絶妙です。柔らかな食感とジ ューシーな脂のくちどけをぜひお楽しみください。

●「博多和牛」について

福岡県産の稲わらを主食に育てられる黒毛和牛。肉質は非常にやわらかく、噛むほどに肉汁が広がる濃 厚な旨みが魅力です。霜降りのキメが細かく、脂は甘みがありながらしつこさのない上品さを備え、地 元の高級店にも選ばれる評価の高いブランド牛です。

鉄板焼料理長 井上康弘 (いのうえやすひろ) コメント

今回は、長崎和牛と博多和牛の食べ比べにくわえて、春の食材を合わせ てご用意いたしました。とろけるようなお肉の甘みや、赤身ならではの 旨みなど、それぞれの個性を鉄板で丁寧に焼き上げます。 五感で味わう、春ならではの贅沢なひとときをぜひご堪能ください。

■提供期間・予約方法（３レストラン共通）

期 間 2026 年３月 16 日（月）～ 2026 年５月 15 日（金）

予約方法 電話 095-895-8884（受付時間 10:00～22:00）又は以下の二次元コードからも Web 予約を承っております。

